Обзорная прогулка по городу для взрослых и детей
Мы пройдём по центральной части Минска.
Вы полюбуетесь гладью главной реки, оцените архитектуру Театра оперы и балета и узнаете, как здесь устроен метрополитен.
Я познакомлю вас с легендами и тайнами столицы Беларуси, а ещё расскажу, в каких заведениях самая вкусная кухня и где купить лучшие сувениры.
Вы полюбуетесь гладью главной реки, оцените архитектуру Театра оперы и балета и узнаете, как здесь устроен метрополитен.
Я познакомлю вас с легендами и тайнами столицы Беларуси, а ещё расскажу, в каких заведениях самая вкусная кухня и где купить лучшие сувениры.
Ближайшие даты:
9
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10
ноя
ноя
11
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12
ноя
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13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите ратушу, гостиный двор, главную реку города, красочное Троицкое предместье. Рассмотрите Театр оперы и балета, прогуляетесь по прекрасному парку Янки Купалы. Узнаете про торговлю в Минске, герб города и метрополитен.
Я расскажу, как возник и развивался Минск, и обязательно адаптирую рассказы так, чтобы они были интересны и понятны как взрослым, так и маленьким путешественникам.
Также я подскажу, где искать самые вкусные места, где купить лучшие сувениры и где хорошо провести время.
Организационные детали
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 10. В этом случае доплата за каждого человека (после пятого) составит 400 российских рублей.
- Наша экскурсия — пешеходная по центру города. Но дополнительно я могу организовать автопешеходную экскурсию. Цены уточняйте в переписке (например, аренда легкового авто — от 5000 российских рублей).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Минска
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
КРИСТИНА — ваш гид в Минске
Влюбляю людей в Беларусь уже почти 10 лет ❤️ Провожу экскурсии по всей стране, а также веду тревел-блог. Я — историк, магистр туризма и человек, который обожает в свою страну! С удовольствием покажу Беларусь вам своими глазами. Подход к каждому путешественнику — индивидуальный. Учитываются все ваши пожелания для будущей экскурсии.
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