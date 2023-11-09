Мы пройдём по центральной части Минска. Вы полюбуетесь гладью главной реки, оцените архитектуру Театра оперы и балета и узнаете, как здесь устроен метрополитен. Я познакомлю вас с легендами и тайнами столицы Беларуси, а ещё расскажу, в каких заведениях самая вкусная кухня и где купить лучшие сувениры.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите ратушу, гостиный двор, главную реку города, красочное Троицкое предместье. Рассмотрите Театр оперы и балета, прогуляетесь по прекрасному парку Янки Купалы. Узнаете про торговлю в Минске, герб города и метрополитен.

Я расскажу, как возник и развивался Минск, и обязательно адаптирую рассказы так, чтобы они были интересны и понятны как взрослым, так и маленьким путешественникам.

Также я подскажу, где искать самые вкусные места, где купить лучшие сувениры и где хорошо провести время.

Организационные детали