Экскурсия по центральной части Минска предлагает уникальную возможность увидеть ратушу, гостиный двор и Троицкое предместье. Прогулка по парку Янки Купалы подарит незабываемые впечатления. Участники узнают о торговле в Минске, гербе города и метрополитене. Рассказ адаптирован для взрослых и детей, чтобы сделать путешествие интересным для всех. Гид подскажет, где попробовать вкусные блюда и приобрести сувениры
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход к каждому гостю
- 🏛️ Посещение исторических мест
- 🍽️ Рекомендации по местной кухне
- 🛍️ Лучшие места для покупки сувениров
- 🚶♂️ Удобный формат пешеходной экскурсии
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, являются идеальными для прогулок по Минску. В это время года город оживает, парки и предместья становятся особенно живописными, что делает экскурсию более насыщенной и приятной. Летний период позволяет в полной мере насладиться атмосферой города, не отвлекаясь на неблагоприятные погодные условия.
Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно провести увлекательную экскурсию. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться спокойствием и красотой города. Кроме того, прохладная погода способствует комфортным прогулкам по историческим местам.
Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно провести увлекательную экскурсию. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться спокойствием и красотой города. Кроме того, прохладная погода способствует комфортным прогулкам по историческим местам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ратуша
- Гостиный двор
- Троицкое предместье
- Парк Янки Купалы
Описание экскурсии
Вы увидите ратушу, гостиный двор, главную реку города, красочное Троицкое предместье, прогуляетесь по прекрасному парку Янки Купалы. Узнаете про торговлю в Минске, герб города и метрополитен.
Я расскажу, как возник и развивался Минск, и обязательно адаптирую рассказы так, чтобы они были интересны и понятны как взрослым, так и маленьким путешественникам.
Также я подскажу, где искать самые вкусные места, где купить лучшие сувениры и где хорошо провести время.
Организационные детали
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 10. В этом случае доплата за каждого человека (после пятого) составит 400 российских рублей.
- Наша экскурсия — пешеходная по центру города. Но дополнительно я могу организовать автопешеходную экскурсию. Цены уточняйте в переписке (например, аренда легкового авто — от 5000 российских рублей).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Минска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 306 туристов
Влюбляю в Беларусь уже 10 лет. Провожу экскурсии по всей стране и веду тревел-блог. Я историк, магистр туризма и просто влюблённый в свою страну человек. Моя команда гидов — такие же энтузиасты. Мы покажем вам лучшие уголки Беларуси, проведём по уютным улочкам и с радостью поделимся знаниями. Сделаем ваше путешествие по-настоящему ярким!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Спасибо Марии за отличную экскурсию! Очень интересно и приятно слушать! Спасибо большое за внимание к нашим разновозрасным детям 12 и 2 лет! Старшему ребенку очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Кристина очень подошла нашей компании из 3-их детей 7,9,12 и 3-х взрослых. Экскурсия началась с приветствия на белорусском языке и была интересна и взрослым и детям, Кристина сама мама, поэтому
Вам был полезен этот отзыв?
Ходили всей семьёй, с детьми. Нам очень понравилось, интересный экскурсовод, хорошо общается с детьми.
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная экскурсия по самому центру. Кристина рассказывает очень увлекательно и душевно! С удовольствием вступает в диалог, отвечает на все вопросы развернуто. Кристина подсказала, где снять наличные без комиссии, где стоить кушать, а где нет). После окончания экскурсии Кристина также выслала памятку с очень полезной информацией по белорусским товарам и сувенирам! Обязательно буду рекомендовать!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Чудесная экскурсия! Несмотря на жару, получили настоящее удовольствие от знакомства с центром Минска. Кристина - чудесный рассказчик, интересно, увлекательно! Рекомендуем, обязательно в следующий раз исследуем Беларусь вместе!
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия прошла прекрасно. В нашей компании были двое детей 6 и 7 лет, им было интересно, они с удовольствием совершали прогулку. Маршрут был построен по уютным уголкам центральной части Минска,
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии на «Минск для всей семьи»
Групповая
Знакомство с Минском: обзорная групповая экскурсия
Проехать по ключевым локациям и погрузиться в историю города
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
1620 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
Познакомьтесь с Минском через его архитектуру и историю. Уникальная прогулка по знаковым местам города с интересными фактами и фото
Начало: В районе метро Немига
Сегодня в 20:00
Завтра в 19:30
от 5500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов
Начало: Площадь Свободы 2А, Минск, Беларусь
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 11:00
45 Br за человека
Индивидуальная
На автомобиле по Минску: обзорная экскурсия
Приезжая в Минск впервые, многие задаются вопросом: как успеть посмотреть все достопримечательности? Решение есть - обзорная автомобильная экскурсия
Начало: В районе станции метро «Октябрьская»
12 авг в 00:00
15 авг в 00:00
от 14 899 ₽ за всё до 40 чел.
от 7500 ₽ за экскурсию