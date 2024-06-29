1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия в Гродно из Минска: архитектура и история
На высоких берегах Немана вас ждёт Гродно с его изысканной архитектурой и атмосферой Средневековья. Путешествие в резиденцию литовских князей и польских королей
Начало: В центре города, на ж/д вокзале Минска
Расписание: в четверг в 08:00
4 июля в 08:00
11 июля в 08:00
4 460₽ за человека
Групповая
3 часа
Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Минску! За 3 часа вы увидите главные достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
3 июля в 10:00
1 395₽ за человека
Групповая
4.5 часа
БелАЗ - в гости к гигантам машиностроения
Путешествие в Жодино из Минска для знакомства с производством знаменитых БелАЗов. Увидьте, как создаются гигантские самосвалы, и посетите музей завода
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Завтра в 16:00
4 июля в 15:00
2 507₽ за человека
Групповая
11 часов
Увлекательная групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж с обедом
Посетите замки Мир и Несвиж в Беларуси. Узнайте о великих людях и событиях прошлого, прогуляйтесь по старинным паркам и насладитесь обедом в уютном кафе
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 735₽ за человека
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия «Хатынь и Курган Славы»
Посетить два знаковых мемориала и прикоснуться к военным страницам белорусской истории
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Завтра в 08:45
5 июля в 08:45
1 675₽ за человека
Групповая
3 часа
Вечерний Минск в огнях: автобусная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу вечернего Минска на автобусной экскурсии. Узнайте историю города, полюбуйтесь иллюминацией и посетите ключевые достопримечательности
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: во вторник и четверг в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1 400₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Минск для всей семьи
Обзорная прогулка по городу для взрослых и детей
Начало: В центре Минска
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
13 часов
В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
Культовый мемориал и старейший заповедник Европы - на автобусной экскурсии в формате «всё включено»
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: в субботу в 07:00
6 июля в 07:00
13 июля в 07:00
5 295₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Автобусная экскурсия в Дудутки - «всё включено»
Познакомиться с белорусскими традициями в музейном комплексе старинных народных ремёсел и технологий
Начало: В центре города на ЖД вокзале
7 июля в 11:00
4 авг в 11:00
2 507₽ за человека
Групповая
11 часов
Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия
Белорусский Нотр-Дам, наследие монахов-доминиканцев, памятники Ренессанса и модерна
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
14 июля в 09:00
28 июля в 09:00
4 040₽ за человека
Групповая
8 часов
Историческая деревня Сула и Рубежевичи: автобусная экскурсия из Минска
Посетить панский маёнтак и культурный центр с интерактивным погружением в эпохи Беларуси
Начало: В центре города на ж/д вокзале в Минске
21 июля в 10:30
3 760₽ за человека
Групповая
11 часов
Экскурсия по замкам Мир и Несвиж: величие и история Беларуси
Погрузитесь в мир великой истории и архитектуры с экскурсией по замкам Мир и Несвиж, где каждый камень хранит легенды прошлого
Начало: В центре Минска, подробности при бронировании
Расписание: Понедельник, четверг, суббота, воскресенье
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
130Br за человека
Индивидуальная
3 часа
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
Начало: Любое место в центре Минска
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
от 360Br за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр29 июня 2024Все было на высшем уровне!!!
- ююрий28 июня 2024Познавательная экскурсия. Материал подан интересно. Однако мало было информации по местам во время движения.
- ББобунникова28 июня 2024Возвращаемся с экскурсии и сразу хочется написать отзыв(что делаю очень редко). Гид- Иванов Алексей- лучший гид за все прошедшие экскурсии,
- ЕЕлена27 июня 2024Экскурсия отличная, гид всё очень доступно и интересно рассказывал. Единственное жаль, что не увидели Минска в ночных огнях. Очень он красив в вечерней подсветке.
- ООльга27 июня 2024Ездили вдвоем со взрослой дочерью на экскурсию, все очень понравилось! Поездка проходила на комфортабельном автобусе с кондиционером. Гид Людмила очень
- ССоловьева25 июня 2024Замечательные экскурсоводы. Очень познавательно интересно объемно обо всём рассказывают! Однозначно рекомендую!
- ЕЕлена24 июня 2024Экскурсия в Гродно понравилась, красивый, величественный Гродно, много исторических зданий, которые сохранились до наших дней. Рекомендую к поездке.
- ММарина23 июня 2024Всё было хорошо, рассказчик Сергей был на высоте, столько много новой и интересной информации было получено. Немного подкачала погода. При
- ООльга22 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Не пожалели, что поехали с группой, хотя любим путешествовать самостоятельно либо с индивидуальными экскурсиями. Автобус комфортный, а
- AAnna22 июня 2024Комфортабельный автобус Мерседес,гид Тимур очень интересно и понятно все рассказывал. Маршрут был составлен оптимально,за 3 часа мы успели посмотреть практически все достопримечательности Минска.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Из центра»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Минску в июле 2024
Сейчас в Минске в категории "Из центра" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 130 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 752 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Минске на 2024 год по теме «Из центра», 752 ⭐ отзыва, цены от 130₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь