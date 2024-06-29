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экскурсовод Наталья четко объяснила организационные моменты. По дороге давала информацию по населенным пунктам, которые мы проезжали. По прибытии на завод к нам присоединился местный экскурсовод, которая тоже четко и по делу давала информацию. Были в субботу и видимо нам повезло, что мы попали в производственный цех. Конечно масштаб предприятия восхищает, смотровая площадка с гигантами это отдельный восторг, фото можно делать бесконечно, от этих гигантов мурашки, чувствуешь себя крошечной крупицей рядом с этими махинами. Ну и мы удачно заказали катание на Белазе. На экскурсию дается всего 5 катаний, обязательно оговаривайте с организатором. Одно катание 90br. Не побоюсь этой фразы это отвал башки, вас «мчат» на этом монстре с наклона в 18 град. В машине тишина а снаружи она ревет как зверь и пылища как при песчаной буре. Впечатления незабываемые.