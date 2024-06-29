Экскурсии из центра Минска

Найдено 13 экскурсий в категории «Из центра» в Минске, цены от 130 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Величественный Гродно - автобусная экскурсия из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
33 отзыва
Популярное предложение
Групповая экскурсия в Гродно из Минска: архитектура и история
На высоких берегах Немана вас ждёт Гродно с его изысканной архитектурой и атмосферой Средневековья. Путешествие в резиденцию литовских князей и польских королей
Начало: В центре города, на ж/д вокзале Минска
Расписание: в четверг в 08:00
4 июля в 08:00
11 июля в 08:00
4 460 за человека
Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
26 отзывов
Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Минску! За 3 часа вы увидите главные достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
3 июля в 10:00
1 395 за человека
БелАЗ - в гости к гигантам машиностроения
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4.5 часа
52 отзыва
БелАЗ - в гости к гигантам машиностроения
Путешествие в Жодино из Минска для знакомства с производством знаменитых БелАЗов. Увидьте, как создаются гигантские самосвалы, и посетите музей завода
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Завтра в 16:00
4 июля в 15:00
2 507 за человека
Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
203 отзыва
Увлекательная групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж с обедом
Посетите замки Мир и Несвиж в Беларуси. Узнайте о великих людях и событиях прошлого, прогуляйтесь по старинным паркам и насладитесь обедом в уютном кафе
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 735 за человека
Автобусная экскурсия «Хатынь и Курган Славы»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
79 отзывов
Автобусная экскурсия «Хатынь и Курган Славы»
Посетить два знаковых мемориала и прикоснуться к военным страницам белорусской истории
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Завтра в 08:45
5 июля в 08:45
1 675 за человека
Автобусная экскурсия по вечернему Минску
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
97 отзывов
Вечерний Минск в огнях: автобусная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу вечернего Минска на автобусной экскурсии. Узнайте историю города, полюбуйтесь иллюминацией и посетите ключевые достопримечательности
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: во вторник и четверг в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1 400 за человека
Минск для всей семьи
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Минск для всей семьи
Обзорная прогулка по городу для взрослых и детей
Начало: В центре Минска
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 5 чел.
В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
29 отзывов
В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
Культовый мемориал и старейший заповедник Европы - на автобусной экскурсии в формате «всё включено»
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: в субботу в 07:00
6 июля в 07:00
13 июля в 07:00
5 295 за человека
Автобусная экскурсия в Дудутки - «всё включено»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5.5 часов
4 отзыва
Автобусная экскурсия в Дудутки - «всё включено»
Познакомиться с белорусскими традициями в музейном комплексе старинных народных ремёсел и технологий
Начало: В центре города на ЖД вокзале
7 июля в 11:00
4 авг в 11:00
2 507 за человека
Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
2 отзыва
Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия
Белорусский Нотр-Дам, наследие монахов-доминиканцев, памятники Ренессанса и модерна
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
14 июля в 09:00
28 июля в 09:00
4 040 за человека
Историческая деревня Сула и Рубежевичи: автобусная экскурсия из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
5 отзывов
Историческая деревня Сула и Рубежевичи: автобусная экскурсия из Минска
Посетить панский маёнтак и культурный центр с интерактивным погружением в эпохи Беларуси
Начало: В центре города на ж/д вокзале в Минске
21 июля в 10:30
3 760 за человека
Экскурсия «Мир - Несвиж: владения рода Радзивиллов»
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
173 отзыва
Экскурсия по замкам Мир и Несвиж: величие и история Беларуси
Погрузитесь в мир великой истории и архитектуры с экскурсией по замкам Мир и Несвиж, где каждый камень хранит легенды прошлого
Начало: В центре Минска, подробности при бронировании
Расписание: Понедельник, четверг, суббота, воскресенье
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
130Br за человека
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
37 отзывов
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
Начало: Любое место в центре Минска
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
от 360Br за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    29 июня 2024
    Величественный Гродно - автобусная экскурсия из Минска
    Все было на высшем уровне!!!
  • ю
    юрий
    28 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Хатынь и Курган Славы»
    Познавательная экскурсия. Материал подан интересно. Однако мало было информации по местам во время движения.
  • Б
    Бобунникова
    28 июня 2024
    Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
    Возвращаемся с экскурсии и сразу хочется написать отзыв(что делаю очень редко). Гид- Иванов Алексей- лучший гид за все прошедшие экскурсии,
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    на которых была! Очень глубокие знания,подача материала супер какая интересная,много нового узнали,уже хочется на другие экскурсии с ним,невероятно харизматичный! Экскурсия длится с 9 утра (сейчас 18:30),устали,но такие довольные,что не замечаешь усталость … Огромное спасибо Алексею за его работу и личный вклад в эту работу! Нам очень повезло,что сегодня ездили с ним. Ну и сама экскурсия по замкам Мир и Несвиж - интересные! Рекомендую! 👍👍👍. Алексею Иванову огромных профессиональных успехов!!!

  • Е
    Елена
    27 июня 2024
    Автобусная экскурсия по вечернему Минску
    Экскурсия отличная, гид всё очень доступно и интересно рассказывал. Единственное жаль, что не увидели Минска в ночных огнях. Очень он красив в вечерней подсветке.
  • О
    Ольга
    27 июня 2024
    Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
    Ездили вдвоем со взрослой дочерью на экскурсию, все очень понравилось! Поездка проходила на комфортабельном автобусе с кондиционером. Гид Людмила очень
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    интересно рассказывала, проявляла чуткое и внимательное отношение ко всем туристам. Порадовала хорошая организация поездки: хватало времени на самостоятельные прогулки, осмотр и фотографирование. Комплексный обед очень вкусный. Ну и конечно же очень понравились сами посещенные места, все очень красиво и интересно! Если вы приехали в Минск, рекомендую выбрать эту экскурсию! Только учитывайте, что детям до 8-9 лет будет тяжеловато. Спасибо организаторам за чудесную поездку!

    Ездили вдвоем со взрослой дочерью на экскурсию, все очень понравилось! Поездка проходила на комфортабельном автобусе с
  • С
    Соловьева
    25 июня 2024
    Автобусная экскурсия в Дудутки - «всё включено»
    Замечательные экскурсоводы. Очень познавательно интересно объемно обо всём рассказывают! Однозначно рекомендую!
  • Е
    Елена
    24 июня 2024
    Величественный Гродно - автобусная экскурсия из Минска
    Экскурсия в Гродно понравилась, красивый, величественный Гродно, много исторических зданий, которые сохранились до наших дней. Рекомендую к поездке.
  • М
    Марина
    23 июня 2024
    В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
    Всё было хорошо, рассказчик Сергей был на высоте, столько много новой и интересной информации было получено. Немного подкачала погода. При
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    посещении Брестской крепости нас застала гроза и проливной дождь. Гид в Брестской крепости немного подкачала, тихий голос и беготня в самом начале экскурсии, а затем, нам на пятки всё равно наступала следующая группа. В Беловежской пуще немного передохнули. Не надо было ни куда бежать. Бродили у вольеров, увидели знаменитых зубров. Подышали чистым воздухом. Только я поняла, что для меня, эти два места надо было посетить в разные дни. Тяжеловато. Да и по тематике, совершенно разные экскурсии. Общее впечатление- хорошо.

  • О
    Ольга
    22 июня 2024
    БелАЗ - в гости к гигантам машиностроения
    Очень понравилась экскурсия. Не пожалели, что поехали с группой, хотя любим путешествовать самостоятельно либо с индивидуальными экскурсиями. Автобус комфортный, а
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    экскурсовод Наталья четко объяснила организационные моменты. По дороге давала информацию по населенным пунктам, которые мы проезжали. По прибытии на завод к нам присоединился местный экскурсовод, которая тоже четко и по делу давала информацию. Были в субботу и видимо нам повезло, что мы попали в производственный цех. Конечно масштаб предприятия восхищает, смотровая площадка с гигантами это отдельный восторг, фото можно делать бесконечно, от этих гигантов мурашки, чувствуешь себя крошечной крупицей рядом с этими махинами. Ну и мы удачно заказали катание на Белазе. На экскурсию дается всего 5 катаний, обязательно оговаривайте с организатором. Одно катание 90br. Не побоюсь этой фразы это отвал башки, вас «мчат» на этом монстре с наклона в 18 град. В машине тишина а снаружи она ревет как зверь и пылища как при песчаной буре. Впечатления незабываемые.

  • A
    Anna
    22 июня 2024
    Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия
    Комфортабельный автобус Мерседес,гид Тимур очень интересно и понятно все рассказывал. Маршрут был составлен оптимально,за 3 часа мы успели посмотреть практически все достопримечательности Минска.
    Комфортабельный автобус Мерседес,гид Тимур очень интересно и понятно все рассказывал. Маршрут был составлен оптимально,за 3 часаКомфортабельный автобус Мерседес,гид Тимур очень интересно и понятно все рассказывал. Маршрут был составлен оптимально,за 3 часаКомфортабельный автобус Мерседес,гид Тимур очень интересно и понятно все рассказывал. Маршрут был составлен оптимально,за 3 часа

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Из центра»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Величественный Гродно - автобусная экскурсия из Минска
  2. Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия
  3. БелАЗ - в гости к гигантам машиностроения
  4. Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
  5. Автобусная экскурсия «Хатынь и Курган Славы»
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Хатынь
Сколько стоит экскурсия по Минску в июле 2024
Сейчас в Минске в категории "Из центра" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 130 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 752 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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