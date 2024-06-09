Экскурсии в помещении Минска

Найдено 5 экскурсий в категории «В помещении» в Минске, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Мастер-класс по кузнечному делу в настоящей кузнице в центре Минска
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс по кузнечному делу в настоящей кузнице в центре Минска
Погрузиться в атмосферу кузнечного ремесленничества и почувствовать себя творцом
Начало: у метро «Площадь Победы»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
6 600 за человека
Мастер-класс по кузнечному делу (в мини-группе)
Мини-группа
3 часа
Мастер-класс по кузнечному делу (в мини-группе)
На 3 часа стать мастером в настоящей кузнице
Начало: Недалеко от метро «Площадь Победы»
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
4 000 за человека
Арт-свидание «Аромат любви»
Индивидуальная
2.5 часа
Арт-свидание «Аромат любви»
Написать картину вином в романтической обстановке со своей второй половинкой
Начало: на улице Толбухина
Сегодня в 20:00
14 июня в 19:00
15 800 за всё до 2 чел.
Мастер-класс по эбру «Картина на воде» (в группе)
Групповая
1.5 часа
Мастер-класс по эбру «Картина на воде» (в группе)
Дать волю воображению и создать уникальный рисунок неклассическим способом
Начало: На улице Толбухина
Расписание: в понедельник и среду в 16:00, в четверг и пятницу в 18:00, в субботу в 15:00, в воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 16:00
3 300 за человека
Арт-свидание «Любовь на воде»
Индивидуальная
1.5 часа
Арт-свидание «Любовь на воде»
Провести время вдвоём и создать картины в технике эбру
Начало: Улица Толбухина, д. 2
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
10 300 за всё до 2 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «В помещении»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Мастер-класс по кузнечному делу в настоящей кузнице в центре Минска
  2. Мастер-класс по кузнечному делу (в мини-группе)
  3. Арт-свидание «Аромат любви»
  4. Мастер-класс по эбру «Картина на воде» (в группе)
  5. Арт-свидание «Любовь на воде»
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "В помещении" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 300 до 15 800.
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