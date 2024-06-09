Написать картину вином в романтической обстановке со своей второй половинкой

Групповая

1.5 часа

Мастер-класс по эбру «Картина на воде» (в группе) Дать волю воображению и создать уникальный рисунок неклассическим способом Начало: На улице Толбухина

Расписание: в понедельник и среду в 16:00, в четверг и пятницу в 18:00, в субботу в 15:00, в воскресенье в 09:30