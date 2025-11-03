Мои заказы

Комфортный трансфер к историческим объектам комплекса «Линия Сталина»

Закажите удобный и безопасный трансфер из любой точки Минска до ключевых объектов «Линии Сталина».

К вашим услугам — опытный водитель, который может посоветовать наиболее интересные достопримечательности комплекса.
5
2 отзыва
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30

Описание трансфер

Комфортный трансфер до знакового места Индивидуальный трансфер из Минска до ключевых объектов историко-культурного комплекса «Линия Сталина» и обратно — удобный и комфортный способ добраться до этого уникального места. Мы заберём вас прямо от дома, отеля или любого удобного адреса в Минске и доставим к наиболее интересным участкам «Линии Сталина», чтобы вы могли самостоятельно осмотреть фортификационные сооружения, мемориалы и музеи. Вы можете посмотреть:
  • долговременные огневые точки (ДОТы) и инженерные сооружения;
  • ангары с бронетехникой, артиллерией и инженерной техникой;
  • экспозиции связи, ПВО и транспорта;
  • «Дорогу войны», поле реконструкции и мемориальные зоны;

• бронепоезд и другие редкие экспонаты под открытым небом. Важная информация:

  • Заберём вас от дома, отеля или другого адреса в городе и отвезём к выбранным укреплениям, музеям или мемориалам.
  • Оказываем услуги по перевозке путешественников, это не экскурсия. Осматривать всё вы будете самостоятельно — можем только подсказать, какие объекты интереснее.
  • После прогулки доставим вас обратно в Минск.
  • Доплата за трансфер — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Долговременные огневые точки (ДОТы) и инженерные сооружения
  • Ангары с бронетехникой, артиллерией и инженерной техникой
  • Экспозиции связи, ПВО и транспорта
  • «Дорогу войны», поле реконструкции и мемориальные зоны
  • Бронепоезд и другие редкие экспонаты под открытым небом
Что включено
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: От вашего дома/отеля
Завершение: Ваш адрес в городе Минске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Заберём вас от дома, отеля или другого адреса в городе и отвезём к выбранным укреплениям, музеям или мемориалам
  • Оказываем услуги по перевозке путешественников, это не экскурсия. Осматривать всё вы будете самостоятельно - можем только подсказать, какие объекты интереснее
  • После прогулки доставим вас обратно в Минск
  • Доплата за трансфер - в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Роман
3 ноя 2025
Отличная поездка. Максим с комфортом прокатил нас на историческую экскурсию, всё понравилось. Рекомендую обращаться к Кириллу.
К
Кристина
19 авг 2025

Входит в следующие категории Минска

