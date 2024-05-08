Советский союз

Найдено 3 экскурсии в категории «СССР» в Минске, цены от 4 300 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Рождённый в СССР»: история, мифы и легенды Тракторозаводского посёлка
Пешая
16 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
«Рождённый в СССР»: история, мифы и легенды Тракторозаводского посёлка
Познакомиться с аутентичным уголком послевоенного Минска и его наследием
Начало: На Призаводской площади
Завтра в 10:00
24 июля в 10:00
4 300 за всё до 8 чел.
На западных рубежах «- экскурсия по системе оборонительных укреплений» Линия Сталина
На машине
2 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
На западных рубежах «- экскурсия по системе оборонительных укреплений» Линия Сталина
Увидеть грандиозный фортификационный ансамбль и изучить военные артефакты
«В музеях страны можно увидеть артефакты тех времён, но есть место, где можно буквально прикоснуться к истории — «Линия Сталина» в деревне Лошаны, всего в 20 километрах от Минска»
24 июля в 09:00
28 июля в 09:00
17 000 за всё до 6 чел.
Небанальная познавательная поездка по трассе Минск - Гродно (на вашем автомобиле)
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Небанальная познавательная поездка по трассе Минск - Гродно (на вашем автомобиле)
Путевая экскурсия, насыщенная историями о полководцах, писателях, декабристах, шпионах и фабрикантах
Начало: У станции метро «Каменная горка»
24 июля в 18:00
25 июля в 08:00
21 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «СССР»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Рождённый в СССР»: история, мифы и легенды Тракторозаводского посёлка
  2. На западных рубежах «- экскурсия по системе оборонительных укреплений» Линия Сталина
  3. Небанальная познавательная поездка по трассе Минск - Гродно (на вашем автомобиле)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Дудутки
Сколько стоит экскурсия по Минску в июле 2024
Сейчас в Минске в категории "СССР" можно забронировать 3 экскурсии от 4 300 до 21 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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