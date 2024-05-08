1 чел.
По популярности
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
«Рождённый в СССР»: история, мифы и легенды Тракторозаводского посёлка
Познакомиться с аутентичным уголком послевоенного Минска и его наследием
Начало: На Призаводской площади
Завтра в 10:00
24 июля в 10:00
4 300₽ за всё до 8 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
На западных рубежах «- экскурсия по системе оборонительных укреплений» Линия Сталина
Увидеть грандиозный фортификационный ансамбль и изучить военные артефакты
«В музеях страны можно увидеть артефакты тех времён, но есть место, где можно буквально прикоснуться к истории — «Линия Сталина» в деревне Лошаны, всего в 20 километрах от Минска»
24 июля в 09:00
28 июля в 09:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Небанальная познавательная поездка по трассе Минск - Гродно (на вашем автомобиле)
Путевая экскурсия, насыщенная историями о полководцах, писателях, декабристах, шпионах и фабрикантах
Начало: У станции метро «Каменная горка»
24 июля в 18:00
25 июля в 08:00
21 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна8 мая 2024Очень атмосферная и интересная экскурсия! Спасибо большое!
- ААлександр2 мая 2024Замечательная экскурсия, Юлианна — очень приятный и живой рассказчик! Так интересно познакомить с, казалось бы, просто рабочим жилым районом, очень непросто. Получилось просто прекрасно, причем оценили как представители старшего поколения, так и дочь 10 лет. Спасибо большое!
- ТТатьяна30 апреля 2024Спасибо большое Юлиане за экскурсию.
- ИИрина20 апреля 2024Экскурсия очень понравилась! Если бы можно было, то поставила бы все 10. Вадим очень интересный рассказчик, рассказывал такие факты, которые не встретишь в учебниках. Большое спасибо, за прекрасную экскурсию!!!
- ООльга22 декабря 2023Посетили ИКК Линия Сталина. Вадим интересно рассказал о событиях, которые происходили на территории страны в дни Великой Отечественной Войны. Рассказал
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «СССР»
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