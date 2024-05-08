Я Яна «Рождённый в СССР»: история, мифы и легенды Тракторозаводского посёлка Очень атмосферная и интересная экскурсия! Спасибо большое!

А Александр «Рождённый в СССР»: история, мифы и легенды Тракторозаводского посёлка Замечательная экскурсия, Юлианна — очень приятный и живой рассказчик! Так интересно познакомить с, казалось бы, просто рабочим жилым районом, очень непросто. Получилось просто прекрасно, причем оценили как представители старшего поколения, так и дочь 10 лет. Спасибо большое!

Т Татьяна «Рождённый в СССР»: история, мифы и легенды Тракторозаводского посёлка Спасибо большое Юлиане за экскурсию.

И Ирина На западных рубежах «- экскурсия по системе оборонительных укреплений» Линия Сталина Экскурсия очень понравилась! Если бы можно было, то поставила бы все 10. Вадим очень интересный рассказчик, рассказывал такие факты, которые не встретишь в учебниках. Большое спасибо, за прекрасную экскурсию!!!