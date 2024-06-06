Музеи и искусство Минска

Найдено 18 экскурсий в категории «Музеи» в Минске, цены от 75 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Замки Мир и Несвиж - групповая экскурсия из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
222 отзыва
Замки Мир и Несвиж: групповая экскурсия с историческим погружением
Откройте величие средневековья, посетив знаменитые замки Мир и Несвиж, и узнайте уникальные истории и легенды
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 750 за человека
Понять культуру Беларуси
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
Погружение в культуру Беларуси: традиции, ремесла и кухня в Минске
Погрузитесь в уникальный мир белорусских традиций с экскурсией в Дудутки. Искусство, кухня и ремесла ждут вас
Начало: Холл отеля
«В 1994 году был задуман музей, в котором работали бы мастера, отмечали фольклорные праздники, выпекали хлеб, варили сыр и делали традиционный напиток — самогон»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
16 500 за всё до 3 чел.
Курган Славы и Хатынь из Минска
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Памятные места Минска: Хатынь и Курган Славы - история и память
Посетить один из важнейших мемориальных комплексов страны и раскрыть его историю
«Кроме того, я покажу вам 70-метровый курган Славы с небольшим музеем военной техники у подножия»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
17 000 за всё до 6 чел.
Трансфер из Минска в комплекс Дудутки и обратно
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Трансфер из Минска в комплекс Дудутки и обратно
Комфортно и безопасно добраться до музея ремёсел и вернуться обратно в город
Начало: В удобном для вас месте в Минске
«Музей «Дудутки» находится в 40 км от Минска в деревне Птичь в Пуховичском районе в живописном месте рядом с рекой»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
67006 030 за всё до 4 чел.
Музей-скансен: о народной жизни наглядно
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Музей-скансен: о народной жизни наглядно
Познакомиться с деревянным зодчеством и деревенским укладом в «самом белорусском музее Беларуси»
Начало: У вашего отеля
«Из Минска — в музей народной архитектуры и быта»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
14 500 за всё до 3 чел.
Женский взгляд: необычная экскурсия по Минску
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Женский взгляд: необычная экскурсия по Минску
Узнать увлекательные истории о минчанках - знаменитых, вдохновляющих и горящих любимым делом
Начало: Купаловская
«Мы начнём нашу прогулку у Национального художественного музея»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.
Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
2 отзыва
Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия
Белорусский Нотр-Дам, наследие монахов-доминиканцев, памятники Ренессанса и модерна
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
«Внутри музеев экскурсии проводят местные гиды»
22 июня в 09:00
14 июля в 09:00
4 250 за человека
Автобусная экскурсия в Дудутки - «всё включено»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5.5 часов
3 отзыва
Автобусная экскурсия в Дудутки - «всё включено»
Познакомиться с белорусскими традициями в музейном комплексе старинных народных ремёсел и технологий
Начало: В центре города на ЖД вокзале
Завтра в 11:00
23 июня в 11:00
2 600 за человека
Музей Дудутки с профессиональным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Музей Дудутки с профессиональным гидом
Посетить этнографический музей под открытым небом и узнать о белорусской народной культуре
Начало: Красный костел
«Музей Дудутки: древние ремёсла, дегустации и новые знания»
21 июня в 10:30
3 июля в 14:30
13 750 за всё до 3 чел.
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
8 отзывов
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
Побывать в двух замках и доме-музее Костюшко на автобусной экскурсии и в формате «всё включено»
Начало: На площади Свободы
«А в восстановленных флигелях и въездной браме сегодня расположен музей, в котором вы узнаете больше о владельцах замка — роде Сапег и том, какой замечательный театр раньше располагался в его стенах»
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
4 235 за человека
Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы из Минска
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
180 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы из Минска
Начало: Минск, пр-т Победителей, 21
«Затем вы можете самостоятельно посетить музей, прогуляться по комплексу, сделать красивые фото или купить сувениры»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
75Br за человека
Музейный комплекс Дудутки: забытый мир кузнецов и ремесленников
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
50 отзывов
Музейный комплекс Дудутки: забытый мир кузнецов и ремесленников
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
«Выездная экскурсия в музейный комплекс старинных народных ремёсел и технологий Дудутки»
Завтра в 11:00
23 июня в 11:00
110Br за человека
Музей Скейтбординга в Минске
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Музей Скейтбординга в Минске
Начало: Улица Октябрьская, 16/3, Минск
«Развенчивая многие мифы из интернета, создатель музея делится подлинной историей развития и формирования мирового и советского скейтбординга, имевшего свой, уникальный путь»
Расписание: По договоренности
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
от 200Br за всё до 5 чел.
Музей камней под открытым небом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Музей камней под открытым небом
Побывать в месте силы, науки и исполнения желаний и прочувствовать невероятную энергетику природы
Начало: В микрорайоне Уручье-2
«Приглашаю в уникальный природный парк республиканского значения — музей валунов»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:30
5 500 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Минску
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия по Минску
«Троицкое предместье – это своеобразный музей под открытым небом»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
от 16 000 за экскурсию
Мирский замок и Несвиж
Индивидуальная
8 часов
Мирский замок и Несвиж
«Вы можете подняться на две огромные башни, прогуляться по боевой галерее, спуститься в подвал тюрьмы и осмотреть дворцовую часть замка»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
от 32 000 за экскурсию
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
Начало: Любая точка в черте г. Минска
«Дудутки: музейный комплекс старинных ремесел и технологий – именно так официально называется это место»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 570Br за всё до 2 чел.
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Начало: Любая точка в черте г. Минска
«Княжество, поместье, парк интерактивной истории, музей — это место можно называть по-разному, но смысл не изменится»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 640Br за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Замки Мир и Несвиж - групповая экскурсия из Минска
    Безумно понравилась экскурсия! Такая красота не может не понравится=) Под стать и организация - не представляю как одним днём и
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    без машины успеть охватить целых два замка. Давно не помню, чтобы гид был таким интересным и подавал информацию так с юмором. Определенно и уверенно рекомендую!

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Замки Мир и Несвиж - групповая экскурсия из Минска
    Немного утомительно весь день с места на место переезжать, ходить. Несколько суматошно. Поэтому лучше за день до и день после - не брать другие экскурсии. .
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Замки Мир и Несвиж - групповая экскурсия из Минска
    Хорошая экскурсия! Рекомендую:)
  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Курган Славы и Хатынь из Минска
    Великолепная экскурсия!!! Интересно, познавательно, супер!!! Вадим профессионал своего дела, очень интересный гид, рекомендуем. Спасибо!
  • А
    Анастасия
    25 мая 2024
    Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы из Минска
    Хатынь-до слез. Потрясающий экскурсовод Елизавета, идеальная подача материала, человек реально знает историю и свое дело. Ей особая благодарность.
  • A
    Anna
    23 мая 2024
    Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы из Минска
    Ни что не забыто, ни кто не забыт… Хатынь нужно посетить ВСЕМ! Особенно тем, кто не знает или не уверен
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    в том, что происходило во время ВОВ с мирным народом, партизанами, и какие зверства учиняли немцы… Почитайте "Без срока давности", освежите в памяти, и привезите детей (от 12 лет наверное будет уже понимание что такое фашизм). Экскурсия напряженная, там нет места улыбке, смеху, там скорбь, горе, и память. Мы были под большим впечатлением. Экскурсоводы с такой болью все рассказывали, будто сами побывали в дни страшной трагедии. Спасибо!

  • М
    Максим
    18 мая 2024
    Автобусная экскурсия в Дудутки - «всё включено»
    Отличная экскурсия в мини-группе. Давно хотелось посетить данное место. Мое желание сбылось. Экскурсия потрясающая.
  • A
    Anton
    17 мая 2024
    Трансфер из Минска в комплекс Дудутки и обратно
    К качеству услуги нет никаких претензий. Все четко, пунктуально, корректно, доброжелательно. Машина чистая и просторная. Могу рекомендовать смело!
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Трансфер из Минска в комплекс Дудутки и обратно
    Отличный водитель Андрей-дружелюбный, пунктуальный, рассказывал нам интересные факты о Минске и Белоруссии! Мы остались очень довольны👍🏻👍🏻👍🏻
  • М
    Мария
    9 мая 2024
    Понять культуру Беларуси
    Здравствуйте. Благодарим за экскурсию, проводила гид Юлия, все понравилось, хороший экскурсовод, недолгая экскурсия, удобно с ребенком

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Музеи»

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  1. Замки Мир и Несвиж - групповая экскурсия из Минска
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  3. Курган Славы и Хатынь из Минска
  4. Трансфер из Минска в комплекс Дудутки и обратно
  5. Музей-скансен: о народной жизни наглядно
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
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