читать дальше

в том, что происходило во время ВОВ с мирным народом, партизанами, и какие зверства учиняли немцы… Почитайте "Без срока давности", освежите в памяти, и привезите детей (от 12 лет наверное будет уже понимание что такое фашизм). Экскурсия напряженная, там нет места улыбке, смеху, там скорбь, горе, и память. Мы были под большим впечатлением. Экскурсоводы с такой болью все рассказывали, будто сами побывали в дни страшной трагедии. Спасибо!