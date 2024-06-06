1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Замки Мир и Несвиж: групповая экскурсия с историческим погружением
Откройте величие средневековья, посетив знаменитые замки Мир и Несвиж, и узнайте уникальные истории и легенды
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 750₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Погружение в культуру Беларуси: традиции, ремесла и кухня в Минске
Погрузитесь в уникальный мир белорусских традиций с экскурсией в Дудутки. Искусство, кухня и ремесла ждут вас
Начало: Холл отеля
«В 1994 году был задуман музей, в котором работали бы мастера, отмечали фольклорные праздники, выпекали хлеб, варили сыр и делали традиционный напиток — самогон»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
16 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Памятные места Минска: Хатынь и Курган Славы - история и память
Посетить один из важнейших мемориальных комплексов страны и раскрыть его историю
«Кроме того, я покажу вам 70-метровый курган Славы с небольшим музеем военной техники у подножия»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из Минска в комплекс Дудутки и обратно
Комфортно и безопасно добраться до музея ремёсел и вернуться обратно в город
Начало: В удобном для вас месте в Минске
«Музей «Дудутки» находится в 40 км от Минска в деревне Птичь в Пуховичском районе в живописном месте рядом с рекой»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
67006 030₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Музей-скансен: о народной жизни наглядно
Познакомиться с деревянным зодчеством и деревенским укладом в «самом белорусском музее Беларуси»
Начало: У вашего отеля
«Из Минска — в музей народной архитектуры и быта»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Женский взгляд: необычная экскурсия по Минску
Узнать увлекательные истории о минчанках - знаменитых, вдохновляющих и горящих любимым делом
Начало: Купаловская
«Мы начнём нашу прогулку у Национального художественного музея»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
11 часов
Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия
Белорусский Нотр-Дам, наследие монахов-доминиканцев, памятники Ренессанса и модерна
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
«Внутри музеев экскурсии проводят местные гиды»
22 июня в 09:00
14 июля в 09:00
4 250₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Автобусная экскурсия в Дудутки - «всё включено»
Познакомиться с белорусскими традициями в музейном комплексе старинных народных ремёсел и технологий
Начало: В центре города на ЖД вокзале
Завтра в 11:00
23 июня в 11:00
2 600₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Музей Дудутки с профессиональным гидом
Посетить этнографический музей под открытым небом и узнать о белорусской народной культуре
Начало: Красный костел
«Музей Дудутки: древние ремёсла, дегустации и новые знания»
21 июня в 10:30
3 июля в 14:30
13 750₽ за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
Побывать в двух замках и доме-музее Костюшко на автобусной экскурсии и в формате «всё включено»
Начало: На площади Свободы
«А в восстановленных флигелях и въездной браме сегодня расположен музей, в котором вы узнаете больше о владельцах замка — роде Сапег и том, какой замечательный театр раньше располагался в его стенах»
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
4 235₽ за человека
Групповая
5 часов
Популярное предложение
Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы из Минска
Начало: Минск, пр-т Победителей, 21
«Затем вы можете самостоятельно посетить музей, прогуляться по комплексу, сделать красивые фото или купить сувениры»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
75Br за человека
Групповая
5.5 часов
Музейный комплекс Дудутки: забытый мир кузнецов и ремесленников
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
«Выездная экскурсия в музейный комплекс старинных народных ремёсел и технологий Дудутки»
Завтра в 11:00
23 июня в 11:00
110Br за человека
Индивидуальная
2 часа
Музей Скейтбординга в Минске
Начало: Улица Октябрьская, 16/3, Минск
«Развенчивая многие мифы из интернета, создатель музея делится подлинной историей развития и формирования мирового и советского скейтбординга, имевшего свой, уникальный путь»
Расписание: По договоренности
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
от 200Br за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Музей камней под открытым небом
Побывать в месте силы, науки и исполнения желаний и прочувствовать невероятную энергетику природы
Начало: В микрорайоне Уручье-2
«Приглашаю в уникальный природный парк республиканского значения — музей валунов»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:30
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия по Минску
«Троицкое предместье – это своеобразный музей под открытым небом»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
от 16 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Мирский замок и Несвиж
«Вы можете подняться на две огромные башни, прогуляться по боевой галерее, спуститься в подвал тюрьмы и осмотреть дворцовую часть замка»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
от 32 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
Начало: Любая точка в черте г. Минска
«Дудутки: музейный комплекс старинных ремесел и технологий – именно так официально называется это место»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 570Br за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Начало: Любая точка в черте г. Минска
«Княжество, поместье, парк интерактивной истории, музей — это место можно называть по-разному, но смысл не изменится»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 640Br за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Безумно понравилась экскурсия! Такая красота не может не понравится=) Под стать и организация - не представляю как одним днём и
- ЕЕкатерина6 июня 2024Немного утомительно весь день с места на место переезжать, ходить. Несколько суматошно. Поэтому лучше за день до и день после - не брать другие экскурсии. .
- ААнна5 июня 2024Хорошая экскурсия! Рекомендую:)
- ООксана29 мая 2024Великолепная экскурсия!!! Интересно, познавательно, супер!!! Вадим профессионал своего дела, очень интересный гид, рекомендуем. Спасибо!
- ААнастасия25 мая 2024Хатынь-до слез. Потрясающий экскурсовод Елизавета, идеальная подача материала, человек реально знает историю и свое дело. Ей особая благодарность.
- AAnna23 мая 2024Ни что не забыто, ни кто не забыт… Хатынь нужно посетить ВСЕМ! Особенно тем, кто не знает или не уверен
- ММаксим18 мая 2024Отличная экскурсия в мини-группе. Давно хотелось посетить данное место. Мое желание сбылось. Экскурсия потрясающая.
- AAnton17 мая 2024К качеству услуги нет никаких претензий. Все четко, пунктуально, корректно, доброжелательно. Машина чистая и просторная. Могу рекомендовать смело!
- ТТатьяна12 мая 2024Отличный водитель Андрей-дружелюбный, пунктуальный, рассказывал нам интересные факты о Минске и Белоруссии! Мы остались очень довольны👍🏻👍🏻👍🏻
- ММария9 мая 2024Здравствуйте. Благодарим за экскурсию, проводила гид Юлия, все понравилось, хороший экскурсовод, недолгая экскурсия, удобно с ребенком
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Музеи»
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