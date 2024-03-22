Комфортно и безопасно добраться до музея ремёсел и вернуться обратно в город
«Дудутки» — музейный комплекс старинных народных ремёсел и технологий. На удобном автомобиле мы довезём вас до деревни Птичь, где и находится комплекс.
Вы самостоятельно или с местными экскурсоводами окунётесь в мир стародавнего быта и древних профессий. А мы подождём вас и после прогулки отвезём обратно в Минск.
Вы самостоятельно или с местными экскурсоводами окунётесь в мир стародавнего быта и древних профессий. А мы подождём вас и после прогулки отвезём обратно в Минск.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Музей «Дудутки» находится в 40 км от Минска в деревне Птичь в Пуховичском районе в живописном месте рядом с рекой. Мы отвезём вас туда и подождём, пока вы исследуете комплекс. По желанию вы закажете экскурсию у сотрудников музея и лучше узнаете, как в прошлом люди обустраивали свой быт.
Организационные детали
- Дорога от Минска до комплекса «Дудутки»и занимает 1 час
- Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле. С вами будет профессиональный водитель.
- Поездку можно организовать для большего количества человек — до 7. Доплата за более вместительный транспорт — 60 белорусских руб. Детали уточняйте в переписке.
Расходы в музее «Дудутки»:
- Входной билет — 18 белорусских руб. /взрослый, 10 белорусских руб. /школьники, дошкольники — бесплатно
- Экскурсионное обслуживание в музее (по желанию) — 28 белорусских руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в удобном для вас месте в Минске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 12320 туристов
Наша команда гидов проводит экскурсии по городам Беларуси и России. Каждый маршрут выстроен так, чтобы вы увидели классические достопримечательности и заглянули в необычные локации, любимые местными жителями. Надеемся на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виолетта
22 мар 2024
Заказывали трансфер из Минска в Дудудки, всё понравилось. Водитель водит аккуратно, отвечает корректно на вопросы.
Н
Наталья
5 мар 2024
Организовано, без опозданий! Машина комфортабельная, чистая. Водитель ненавязчивый, отвечал исключительно на вопросы. Рекомендую
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