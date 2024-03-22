«Дудутки» — музейный комплекс старинных народных ремёсел и технологий. На удобном автомобиле мы довезём вас до деревни Птичь, где и находится комплекс. Вы самостоятельно или с местными экскурсоводами окунётесь в мир стародавнего быта и древних профессий. А мы подождём вас и после прогулки отвезём обратно в Минск.

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Описание

Что вас ожидает

Музей «Дудутки» находится в 40 км от Минска в деревне Птичь в Пуховичском районе в живописном месте рядом с рекой. Мы отвезём вас туда и подождём, пока вы исследуете комплекс. По желанию вы закажете экскурсию у сотрудников музея и лучше узнаете, как в прошлом люди обустраивали свой быт.

Организационные детали

Дорога от Минска до комплекса «Дудутки»и занимает 1 час

Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле. С вами будет профессиональный водитель.

Поездку можно организовать для большего количества человек — до 7. Доплата за более вместительный транспорт — 60 белорусских руб. Детали уточняйте в переписке.

Расходы в музее «Дудутки»: