Трансфер из Минска в комплекс Дудутки и обратно
Индивидуальный трансфер в Минске

Комфортно и безопасно добраться до музея ремёсел и вернуться обратно в город

5
2 отзыва
«Дудутки» — музейный комплекс старинных народных ремёсел и технологий. На удобном автомобиле мы довезём вас до деревни Птичь, где и находится комплекс.

Вы самостоятельно или с местными экскурсоводами окунётесь в мир стародавнего быта и древних профессий. А мы подождём вас и после прогулки отвезём обратно в Минск.
Трансфер из Минска в комплекс Дудутки и обратно
Трансфер из Минска в комплекс Дудутки и обратно
Трансфер из Минска в комплекс Дудутки и обратно
Ближайшие даты:
27
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даты

Описание

Что вас ожидает

Музей «Дудутки» находится в 40 км от Минска в деревне Птичь в Пуховичском районе в живописном месте рядом с рекой. Мы отвезём вас туда и подождём, пока вы исследуете комплекс. По желанию вы закажете экскурсию у сотрудников музея и лучше узнаете, как в прошлом люди обустраивали свой быт.

Организационные детали

  • Дорога от Минска до комплекса «Дудутки»и занимает 1 час
  • Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле. С вами будет профессиональный водитель.
  • Поездку можно организовать для большего количества человек — до 7. Доплата за более вместительный транспорт — 60 белорусских руб. Детали уточняйте в переписке.

Расходы в музее «Дудутки»:

  • Входной билет — 18 белорусских руб. /взрослый, 10 белорусских руб. /школьники, дошкольники — бесплатно
  • Экскурсионное обслуживание в музее (по желанию) — 28 белорусских руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном для вас месте в Минске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
22 мар 2024
Заказывали трансфер из Минска в Дудудки, всё понравилось. Водитель водит аккуратно, отвечает корректно на вопросы.
Н
5 мар 2024
Организовано, без опозданий! Машина комфортабельная, чистая. Водитель ненавязчивый, отвечал исключительно на вопросы. Рекомендую

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