Трансфер из Минска в Хатынь

Ощутите спокойствие и комфорт на пути в Хатынь. Погрузитесь в атмосферу памяти, наслаждаясь индивидуальным трансфером без лишних забот
Трансфер из Минска в Хатынь предлагает уникальную возможность посетить мемориальный комплекс, где каждый объект насыщен символизмом. Водитель встретит вас в Минске и обеспечит комфортную поездку в уважительной атмосфере. По желанию
можно воспользоваться аудиогидом. Время на территории комплекса - 1,5-2 часа, чтобы полностью погрузиться в атмосферу. Для семей с детьми предоставляются детские кресла. Поездка осуществляется на комфортабельных автомобилях, таких как Volkswagen Polo или аналогичных

4.5
7 отзывов

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Индивидуальный трансфер
  • 🕊️ Спокойная атмосфера
  • 🎧 Возможность аудиогида
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Детские кресла по запросу
  • 🕰️ Неспешное посещение комплекса
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Мемориальный комплекс Хатынь

Описание трансфер

Встретим вас в Минске — и отправимся в путь. В дороге будет царить уважительная атмосфера — тихая музыка и минимум разговоров.

Вы проведёте на территории 1,5–2 ч — мы не будем вас торопить: пусть это будет осознанный ритуал, а не туристический чек-ин.

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Peugeot 3008, Skoda Octavia или аналогичном по комфортабельности
  • По запросу предоставляем детские кресла — уточните при бронировании возраст и рост ребёнка
  • Дорога от Минска до Хатыни занимает 1 ч
  • Входные билеты в комплекс оплачиваются дополнительно
  • Поездку можно организовать для большего количества человек — до 20. Детали уточняйте в переписке
  • С вами буду я или другой водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глеб
Глеб — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 112 туристов
Наша команда занимается трансфером по городам Беларуси и России. Мы покажем вам знаковые места и откроем по-настоящему атмосферные уголки, куда редко заглядывают туристы. До встречи!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
1
А
Андрей
12 авг 2025
Вовремя, аккуратно, комфортно. Заслуживает всяческих похвал. Безусловно рекомендуется.
В
Владислав
29 июл 2025
Идеально
Р
Рязанова
28 июл 2025
Добрый день. Мы хотели посмотреть Хатынь с экскурсоводом, но по факту оказалось что нас только довезут. Экскурсии никакой не было. И почему-то с нас водитель запросил еще сумму предоплаты, которую мы оплачивали при бронировании на сайте Трипстера.
Вот такие впечатления.
Глеб
Глеб
Ответ организатора:
Виктория, мне очень жаль, что у нас возникло недопонимание. На трипстере я предлагаю услуги трансфера, т. е. только автомобильные перевозки.
К
тому же, на территории самого комплекса Хатынь вести экскурсию имеют право только сотрудники музейного комплекса.
Момент с оплатой,в переписке мы обсуждали заезд на Курган Славы, за что и было взята оплата больше чем указано на сайте.

О
Ольга
25 июл 2025
Все прошло отлично!
Илья
Илья
24 июл 2025
Прекрасна, хоть и эмоциональная, поездка в Хатынь. С нами был водитель Вадим. Машина чистая, ухоженная, всё очень комфортно. В пути общались, беседовали. Много узнал про местный язык. Мне очень всё понравилось👍
Т
Татьяна
22 июл 2025
Очень быстро отозвались на наш запрос! Информация об автомобиле и водителе предоставлена организатором также быстро. Машина подана вовремя, чистая, салон без запахов. Водитель Константин очень приятный в общении, по дороге рассказал много интересного, ответил на все наши вопросы. После экскурсии доставил нас, куда нам было удобно. Благодарим организаторов и Константина! Однозначно рекомендуем!
Н
Назия
4 июл 2025
Всё отлично, заранее оповещают, во время приехала машина, очень понравилось

Входит в следующие категории Минска

