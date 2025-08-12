Трансфер из Минска в Хатынь предлагает уникальную возможность посетить мемориальный комплекс, где каждый объект насыщен символизмом. Водитель встретит вас в Минске и обеспечит комфортную поездку в уважительной атмосфере. По желанию

можно воспользоваться аудиогидом. Время на территории комплекса - 1,5-2 часа, чтобы полностью погрузиться в атмосферу. Для семей с детьми предоставляются детские кресла. Поездка осуществляется на комфортабельных автомобилях, таких как Volkswagen Polo или аналогичных

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Встретим вас в Минске — и отправимся в путь. В дороге будет царить уважительная атмосфера — тихая музыка и минимум разговоров.

Вы проведёте на территории 1,5–2 ч — мы не будем вас торопить: пусть это будет осознанный ритуал, а не туристический чек-ин.

Организационные детали