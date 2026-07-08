Экскурсия на Линию Сталина - это возможность прикоснуться к истории Второй мировой войны. В 20 километрах от Минска находится уникальный комплекс оборонительных сооружений 1930-х годов. Здесь можно увидеть военную технику, восстановленный бронепоезд и артиллерийские орудия. Профессиональный гид расскажет о событиях тех лет и проведет по тайным ходам. Это место не оставит равнодушным ни одного любителя истории и военной техники
6 причин купить эту экскурсию
- 📜 Историческая значимость
- 🚂 Восстановленный бронепоезд
- 🛡️ Уникальные укрепления
- 🗺️ Профессиональный гид
- 🔍 Тайные ходы и экспозиции
- 🚀 Военная техника в действии
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Линии Сталина - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок на открытом воздухе. В это время можно насладиться всеми экспозициями в полном объеме. В октябре и апреле также можно посетить комплекс, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной посещение возможно, но некоторые экспозиции могут быть недоступны из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Линия Сталина
- Артиллерийский полукапонир
- Восстановленный ДОТ
- Бронепоезд
Описание экскурсии
- Я заберу вас по месту проживания в Минске и мы отправимся к фортицикационному комплексу. Дорога займёт примерно 30 минут.
- В пути вы узнаете о событиях, которые происходили на территории страны в первые дни Великой Отечественной Войны. Увидите знаковые места, связанные с обороной Минска.
- В самом комплексе местный гид проведёт для вас ознакомительную получасовую экскурсию. Вы изучите часть экспозиции, пройдёте по тайным ходам и почерпнёте информацию о линии укрепрайонов по состоянию на 1941 год. Посетите артиллерийский полукапонир с орудиями и реконструированными отсеками, а также восстановленный ДОТ.
- После экскурсии со штатным гидом я проведу вас по остальной части комплекса. Вы увидите военные образцы — от авиации до ракетных комплексов, восстановленный бронепоезд на железнодорожной станции. Мы посетим ангары с техникой, которую находили в лесах и болотах нашей страны. Все боевые машины на ходу, участвуют в реконструкции и съёмках фильмов.
- После экскурсии мы пройдём на стрелковую площадку, где вы сможете за дополнительную плату пострелять из охолощённого оружия. Также есть возможность совершить выстрел из артиллерийского орудия или башни танка по немецкому танку, стоящему на полигоне. На ваших глазах он взорвётся — будет весело (и громко!).
Организационные детали
- В стоимость входит сопровождение гида на всём маршруте и трансфер по программе.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в комплекс (взрослый — эквивалент 600 росс. рублей, дети — 300 росс. рублей).
- Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Ваших апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 3503 туристов
Специализируюсь на индивидуальных экскурсиях. С ранних лет я занимаюсь историей и изучением родной страны, а последние 20 лет посвятил научной и практической деятельности в сфере истории и археологии Беларуси. С удовольствием
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень познавательно! В России сейчас понемногу начинают переосмысливать предвоенный период и вообще эпоху Сталина. После огульного осуждения приходит понимание. Рекомендую!
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В
Вадим проводил экскурсию мне и моему 16 летнему сыну 21 марта 2026 года. Тема Линия обороны Сталина. Вовремя забрал нас с предыдущей экскурсии, комфортный автомобиль на 6 человек. Езда комфортная
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A
Все вовремя, четко, информативно. Интересная экскурсия, одним словом.
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О
От души рекомендую экскурсию по линии Сталина с Вадимом. Будет интересно всем - и взрослым и детям. Тот случай, когда профессионал увлекательно рассказывает об истории. Наши 2 подростка с интересом
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О
Посетили ИКК Линия Сталина. Вадим интересно рассказал о событиях, которые происходили на территории страны в дни Великой Отечественной Войны. Рассказал о знаковых местах, связанные с обороной Минска, о Комплексе, о военных образцах — от авиации до ракетных комплексов, восстановленном бронепоезде на железнодорожной станции, расположенных на территории Комплекса. Спасибо.
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Е
Экскурсия понравилась, гид очень хорошо знает материал и интересно его продает, линия «сталина» тоже понравилась, интересные экспонаты и оборонительные сооружения (такие в Рф не посмотреть). Рекомендую тем кто любит историю, особенно Великую Отечественную, детям тоже интересно, есть активности за доплату (стрельба из оружия (холостыми) и на технике катают).
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