Увидеть грандиозный фортификационный ансамбль и изучить военные артефакты
Вторая мировая война оставила неизгладимый след в судьбе Беларуси.
В музеях страны можно увидеть артефакты тех времён, но есть место, где можно буквально прикоснуться к истории — «Линия Сталина» в деревне Лошаны, всего в 20 километрах от Минска. Здесь представлены сооружения оборонительной системы 1930-х годов.
Вы узнаете историю названия комплекса и рассмотрите военную технику и орудия, собранные со всех уголков страны.
В музеях страны можно увидеть артефакты тех времён, но есть место, где можно буквально прикоснуться к истории — «Линия Сталина» в деревне Лошаны, всего в 20 километрах от Минска. Здесь представлены сооружения оборонительной системы 1930-х годов.
Вы узнаете историю названия комплекса и рассмотрите военную технику и орудия, собранные со всех уголков страны.
Ближайшие даты:
18
окт
окт
22
окт
окт
23
окт
окт
24
окт
окт
25
окт
окт
26
окт
окт
27
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Я заберу вас по месту проживания в Минске и мы отправимся к фортицикационному комплексу. Дорога займёт примерно 30 минут.
- В пути вы узнаете о событиях, которые происходили на территории страны в первые дни Великой Отечественной Войны. Увидите знаковые места, связанные с обороной Минска.
- В самом комплексе местный гид проведёт для вас ознакомительную получасовую экскурсию. Вы изучите часть экспозиции, пройдёте по тайным ходам и почерпнёте информацию о линии укрепрайонов по состоянию на 1941 год. Посетите артиллерийский полукапонир с орудиями и реконструированными отсеками, а также восстановленный ДОТ.
- После экскурсии со штатным гидом я проведу вас по остальной части комплекса. Вы увидите военные образцы — от авиации до ракетных комплексов, восстановленный бронепоезд на железнодорожной станции. Мы посетим ангары с техникой, которую находили в лесах и болотах нашей страны. Все боевые машины на ходу, участвуют в реконструкции и съёмках фильмов.
- После экскурсии мы пройдём на стрелковую площадку, где вы сможете за дополнительную плату пострелять из охолощённого оружия. Также есть возможность совершить выстрел из артиллерийского орудия или башни танка по немецкому танку, стоящему на полигоне. На ваших глазах он взорвётся — будет весело (и громко!).
Организационные детали
- В стоимость входит сопровождение гида на всём маршруте и трансфер по программе.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в комплекс (взрослый — эквивалент 600 росс. рублей, дети — 300 росс. рублей).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваш гид в Минске
Провёл экскурсии для 1332 туристов
Меня зовут Вадим. Я с ранних лет одержим историей родной страны. Последние 20 лет занимаюсь научной и практической деятельностью в сфере истории и археологии Беларуси. Благодаря разъездам, экскурсиям и экспедициям знаю самые укромные уголки нашей красивой синеокой страны. С удовольствием познакомлю вас с историей, традициями и культурой Минска. А также посоветую, где отведать вкуснейшие белорусские драники и как приятно провести свободное время в городе.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минска
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
Линия Сталина
Военные
СССР
Похожие туры из Минска
Групповая
5 часов
В тренде
Автобусная экскурсия «Хатынь и Курган Славы»
Посетить два знаковых мемориала и прикоснуться к военным страницам белорусской истории
на ж/д вокзале Минска
20 окт
22 окт
27 окт
29 окт
1 515₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Из Минска - в старинные замки Мир и Несвиж
Погулять по величественным дворцово-парковым комплексам и погрузиться в атмосферу Средневековья
Сегодня
Завтра
19 окт
22 окт
15 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
О Минске с любовью
Почувствовать колорит разных эпох и найти их артефакты на обзорной экскурсии
Ст. метро «Немига»
19 окт
20 окт
21 окт
22 окт
60005 400₽ за всё до 5 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду