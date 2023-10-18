Вадим — ваш гид в Минске

Провёл экскурсии для 1332 туристов

Меня зовут Вадим. Я с ранних лет одержим историей родной страны. Последние 20 лет занимаюсь научной и практической деятельностью в сфере истории и археологии Беларуси. Благодаря разъездам, экскурсиям и экспедициям знаю самые укромные уголки нашей красивой синеокой страны. С удовольствием познакомлю вас с историей, традициями и культурой Минска. А также посоветую, где отведать вкуснейшие белорусские драники и как приятно провести свободное время в городе.

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