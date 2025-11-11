Ирина — ваш гид в Минске

Провела экскурсии для 76 туристов

Привет, меня зовут Ирина. Окончила курсы по созданию квест-экскурсий и создаю квесты с разнообразными игровыми приёмами! Проходите на телефоне без скачиваний самостоятельно в любое удобное время. В квестах-экскурсиях есть сюжет с героем, который вовлекает вас в историю через тематические задания. Это увлечёт как детей, так и взрослых. Станьте исследователями и откройте для себя новые эмоции!