Мой лучший друг Ваня поругался с друзьями — он потерял свои эмоции, затерялся во вселенной компьютерных игр. Больше не рисует. Я надеюсь, что посещение музея поможет Ване вернуть радость и восстановить общение с близкими. Именно поэтому я зову вас в путешествие в мир искусства!
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Волшебная миссия уже ждёт вас! Вот что вам предстоит:
- вы раскроете тайны произведений искусства
- разгадаете множество загадок
- поможете Ване открыть настоящие эмоции, спрятанные за красками и формами
- и доберётесь до Сказительницы, чтобы загадать желание
И конечно, откроете для себя мир эмоций и творчества. Ведь каждое произведение — это история, и сегодня вы станете её исследователями.
Организационные детали
- 22% вы оплачиваете на Трипстере. Для оплаты оставшейся суммы мы пришлём вам ссылку на сайт и данные для получения доступа к квесту
- Внести доплату можно в любое время, после покупки квест будет действителен в течение года
- Входные билеты в музей в стоимость не входят: взрослые — 10 бел. рублей, учащиеся и студенты — 2,5 бел. рублей
- Стоимость указана за прохождение квеста на одном устройстве (мобильный телефон или планшет с доступом в интернет)
Как проходит квест
- Обратите внимание: гида с вами не будет, вы проходите квест самостоятельно на мобильном устройстве без скачивания (будет ссылка на сайт!)
- Квест подходит для взрослых и детей старше 6 лет
- Вы можете выбрать наиболее удобное время для прохождения, когда открыт Художественный музей (11:00-19:00, в четверг 13:00-21:00). В любой момент можно сделать паузу и закончить в другой день.
- Возьмите с собой заряженный мобильный телефон или планшет с доступом в интернет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Художественном музее
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 76 туристов
Привет, меня зовут Ирина. Окончила курсы по созданию квест-экскурсий и создаю квесты с разнообразными игровыми приёмами! Проходите на телефоне без скачиваний самостоятельно в любое удобное время. В квестах-экскурсиях есть сюжет с героем, который вовлекает вас в историю через тематические задания. Это увлечёт как детей, так и взрослых. Станьте исследователями и откройте для себя новые эмоции!Задать вопрос
