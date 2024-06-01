1 чел.
По популярности
Квест
1.5 часа
Семейный квест в историческом центре Минска: путешествие и развлечение
Превратиться в детективов и археологов, изучить город и найти клад
Начало: На площади Свободы
«Вы пройдёте через исторический центр, разгадаете непростые загадки, получите код и в конце квеста откроете тот самый сундук с кладом»
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Экскурсия с элементами квеста «Загадки Минска»
Познакомиться с историей города в увлекательном формате, порисовать и даже поиграть в шпионов
Начало: Проспект Победителей 2, встреча около таблички с н...
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
7 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Квест
4 часа
Тур-игра по барам Минска: квест, барные трюки и зажигательный финал
Погрузитесь в атмосферу ночного Минска, выполняя задания квеста и зарабатывая баллы за каждый шаг
Начало: Ориентир, Loki бар, ул. Зыбицкая, 6
«Выполняя задания нашего специального квеста, вы посетите известные заведения столицы, научитесь барным трюкам и познакомитесь с интересными людьми»
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
30002 550₽ за человека
скидка
20%
Квест
5 часов
Квест-экскурсия «Клад Наполеона на Березине»
В увлекательном формате погрузиться в исторические события и отыскать трофеи, выполняя задания
Начало: У ст. метро Уручье в Минске
«Дорога займёт 1,5 часа в одну сторону, сам квест — 2 часа»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1390011 120₽ за всё до 4 чел.
Квест
4 часа
Групповой квест-тур по 5 барам Минска с шотами и заданиями
Погрузитесь в атмосферу ночного Минска, пройдя уникальный квест по лучшим барам. Вас ждут захватывающие задания и новые знакомства
Начало: Первый бар в районе ул. Зыбицкая
«Тур по барам / бар хоппинг — это вечеринка, в которой люди из разных городов и стран знакомятся с интересными, а порой и секретными барами, участвуют в барном квесте, танцуют, фотографируются»
Расписание: См. расписание в календаре.
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
100Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария1 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Екатерина отлично владеет информацией, интересная подача материала. Два часа пролетели незаметно. Скучно не было ни взрослым, ни
- ИИнна20 мая 2024Отличная экскурсия! В доступной форме, с учётом разных возрастов - от 13 до 50 лет участников - подача материала. Много
- ЕЕлена16 мая 2024Была на экскурсии по Барам 8 мая 2024 г. . Была очаровательная гид Мария, замечательная компания, время пролетело не заметно. 🤗Совет: меньше комплексуйте и всё будет супер🌸🌷🌹🌺🌼😜
- ААндрей16 мая 2024Эта экскурсия для любителей, ценителей Истории, знающих историю путешественников. Для тех, кому не безразличны такие места как Хатынь, Брестская крепость.
- ННадежда14 мая 2024Брали экскурсию с элементами квеста и не прогадали. Было интересно и взрослым и детям. Информация подобрана идеально, история и местные легенды. А маленькие подарочки за прохождение квеста покорили детей. Спасибо большое Екатерине, будем ее рекомендовать!
- ННадежда8 мая 2024Марине спасибо за познавательную эскурсию и отличные подарки в конце квеста! Надеемся увидиться снова в будущие приезды!
- ММаксим6 мая 2024Большое спасибо Марине за великолепно проведённую экскурсию! Отличная подача материала, размеренный темп, интересно и увлекательно как для взрослых, так и для детей. Мы узнали много нового из истории Минска и Беларуси. Всем рнкомендую эту экскурсию и услуги гида Марины!
- ММаксим6 мая 2024Огромное спасибо Николаю за великолепно проведённую экскурсию-квест. Николай -кладезь знаний по эпохе Отечественной войны 1812 года. Экскурсия позволяет как будто
- ЮЮрий3 мая 2024Отличная задумка, мега-необычный и увлекательный формат проведения. Очень порадовала, в наше непростое время, патриотичная направленность квеста. Что особенно важно для подрастающего
- ИИрина1 мая 2024У нас, наверно не получилось как должно было быть. Наша компания - 5 человек. Проводил мероприятие Максим. В принципе формат
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Квесты»
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