Экскурсии с элементами квеста в Минске

Найдено 5 экскурсий в категории «Квесты» в Минске, цены от 100 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
14 отзывов
Семейный квест в историческом центре Минска: путешествие и развлечение
Превратиться в детективов и археологов, изучить город и найти клад
Начало: На площади Свободы
«Вы пройдёте через исторический центр, разгадаете непростые загадки, получите код и в конце квеста откроете тот самый сундук с кладом»
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
8 500 за всё до 6 чел.
Экскурсия с элементами квеста «Загадки Минска»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
10 отзывов
Экскурсия с элементами квеста «Загадки Минска»
Познакомиться с историей города в увлекательном формате, порисовать и даже поиграть в шпионов
Начало: Проспект Победителей 2, встреча около таблички с н...
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
7 000 за всё до 10 чел.
Тур-игра по барам Минска
🚶 Пешая
скидка
15%
Квест
4 часа
51 отзыв
Тур-игра по барам Минска: квест, барные трюки и зажигательный финал
Погрузитесь в атмосферу ночного Минска, выполняя задания квеста и зарабатывая баллы за каждый шаг
Начало: Ориентир, Loki бар, ул. Зыбицкая, 6
«Выполняя задания нашего специального квеста, вы посетите известные заведения столицы, научитесь барным трюкам и познакомитесь с интересными людьми»
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
30002 550 за человека
Квест-экскурсия «Клад Наполеона на Березине»
🚗 На машине
скидка
20%
Квест
5 часов
10 отзывов
Квест-экскурсия «Клад Наполеона на Березине»
В увлекательном формате погрузиться в исторические события и отыскать трофеи, выполняя задания
Начало: У ст. метро Уручье в Минске
«Дорога займёт 1,5 часа в одну сторону, сам квест — 2 часа»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1390011 120 за всё до 4 чел.
Тур по 5 барам Минска в формате игры-квеста с шотами
🚶 Пешая
Квест
4 часа
26 отзывов
Групповой квест-тур по 5 барам Минска с шотами и заданиями
Погрузитесь в атмосферу ночного Минска, пройдя уникальный квест по лучшим барам. Вас ждут захватывающие задания и новые знакомства
Начало: Первый бар в районе ул. Зыбицкая
«Тур по барам / бар хоппинг — это вечеринка, в которой люди из разных городов и стран знакомятся с интересными, а порой и секретными барами, участвуют в барном квесте, танцуют, фотографируются»
Расписание: См. расписание в календаре.
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
100Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Экскурсия с элементами квеста «Загадки Минска»
    Очень понравилась экскурсия. Екатерина отлично владеет информацией, интересная подача материала. Два часа пролетели незаметно. Скучно не было ни взрослым, ни
    читать дальше

    ребёнку 9 лет. Очень рекомендую посетить данную экскурсию. Будем ещё в Минске, обязательно посетим другие экскурсии, которые предлагает Екатерина. Уверена, они будут ничуть не хуже чем эта, и такие же интересные и увлекательные.

  • И
    Инна
    20 мая 2024
    Экскурсия с элементами квеста «Загадки Минска»
    Отличная экскурсия! В доступной форме, с учётом разных возрастов - от 13 до 50 лет участников - подача материала. Много
    читать дальше

    интересных фактов об истории Минска, но без сухого их изложения. Наша основная задача была расширить знания у подростка со всеми его возрастными особенностями. И Екатерина блестяще с этим справилась!

  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Тур-игра по барам Минска
    Была на экскурсии по Барам 8 мая 2024 г. . Была очаровательная гид Мария, замечательная компания, время пролетело не заметно. 🤗Совет: меньше комплексуйте и всё будет супер🌸🌷🌹🌺🌼😜
  • А
    Андрей
    16 мая 2024
    Квест-экскурсия «Клад Наполеона на Березине»
    Эта экскурсия для любителей, ценителей Истории, знающих историю путешественников. Для тех, кому не безразличны такие места как Хатынь, Брестская крепость.
    читать дальше

    В маленьком местечке у Березены проходили важные эпохальные события войны 1812 года. Окунуться в водоворот этих событий поможет Гид Николай. Человек искренне любящий свой край, свою деревню, свою Родину. Знает много и глубоко о событиях свяханных с Этой экскурсией. Забирает сам из Минска и возвращает вас обратно. Интересный рассказчик, дорога проходит быстро и непринуждённо. Если детям-то я бы порекомендовал тем, кто любит Лес, так как Клад спрятан в лесу. Если вам не "удобно" где комарики летают и нет асфальта, то эта экскурсия не для вас. Николаю спасибо, оптимизма и хорошей погоды в экскурсиях.

  • Н
    Надежда
    14 мая 2024
    Экскурсия с элементами квеста «Загадки Минска»
    Брали экскурсию с элементами квеста и не прогадали. Было интересно и взрослым и детям. Информация подобрана идеально, история и местные легенды. А маленькие подарочки за прохождение квеста покорили детей. Спасибо большое Екатерине, будем ее рекомендовать!
    Брали экскурсию с элементами квеста и не прогадали. Было интересно и взрослым и детям. Информация подобрана
  • Н
    Надежда
    8 мая 2024
    Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска
    Марине спасибо за познавательную эскурсию и отличные подарки в конце квеста! Надеемся увидиться снова в будущие приезды!
  • М
    Максим
    6 мая 2024
    Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска
    Большое спасибо Марине за великолепно проведённую экскурсию! Отличная подача материала, размеренный темп, интересно и увлекательно как для взрослых, так и для детей. Мы узнали много нового из истории Минска и Беларуси. Всем рнкомендую эту экскурсию и услуги гида Марины!
  • М
    Максим
    6 мая 2024
    Квест-экскурсия «Клад Наполеона на Березине»
    Огромное спасибо Николаю за великолепно проведённую экскурсию-квест. Николай -кладезь знаний по эпохе Отечественной войны 1812 года. Экскурсия позволяет как будто
    читать дальше

    перенестись на 212 лет назад и почувствовать это время, узнать о предыстории и подробностях переправы армии Наполеона через реку Березину. Интересно было воочию узнать об особенностях и назначении каждого элемента обмундирования российского солдата тех времён. Всем рекомендую эту экскурсию и услуги Николая!

    Огромное спасибо Николаю за великолепно проведённую экскурсию-квест. Николай -кладезь знаний по эпохе Отечественной войны 1812 года
  • Ю
    Юрий
    3 мая 2024
    Квест-экскурсия «Клад Наполеона на Березине»
    Отличная задумка, мега-необычный и увлекательный формат проведения. Очень порадовала, в наше непростое время, патриотичная направленность квеста. Что особенно важно для подрастающего
    читать дальше

    поколения. Это и прекрасная возможность окунуться в эпоху Наполеоновских войск, и расширить свой кругозор, и почувствовать гордость за свою историю, культуру, воинские традиции и стойкость солдат той далекой эпохи. Прекрасный формат подачи - когда гидом и проводником в квесте выступает солдат русского пехотного полка образца 1812 года при полном обмундировании. Это вызывало самый пристальны интерес не только у нас, но и у окружающих - постоянно подходили прохожие/другие туристы с просьбой сфотографироваться с Николаем. Сам квест носит не просто развлекательный, но еще и глубоко просветительский характер. Процесс поиска клада позволяет погрузиться в историю 200-летней давности, узнать малоизвестные факты боев и сражений, пройтись своими ногами там, где пролегал в 1812 году путь бежавших из России жалких остатков наполеоновский войск и где вся земля просто пропитана историей. Ну, а заодним, никто не мешает и насладиться красотами гостеприимной беларусской земли. В общем, если хотите узнать: как называется гладкоствольное кремневое ружье той эпохи, почему солдаты того времени предпочитали вручную отливать пули, чем отличается русская форма от французской, какие три предмета в обмундировании пехотинца служили защитой и почему генеральное сражение в войне 1812 года было решено дать именно под Бородино (не раньше и не позже), то вам точно стоит посетить этот квест - гарантированно утолите свою "жажду" знаний и получите удовольствие. Ну а "вишенкой на торте" вам покажут и расскажут как заряжалось ружье той эпохи и даже дадут разок выстрелить (берегите уши - громко!)

  • И
    Ирина
    1 мая 2024
    Тур по 5 барам Минска в формате игры-квеста с шотами
    У нас, наверно не получилось как должно было быть. Наша компания - 5 человек. Проводил мероприятие Максим. В принципе формат
    читать дальше

    прикольный, но сложилось впечатление, что из-за малочисленной группы было типа на отвяжись. Прочитав отзывы и послушав очевидцев как то по другому это все представляла. Хотелось бы больше информации, и более профессионального сопровождения. Заплаченных денег это не стоит.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Квесты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска
  2. Экскурсия с элементами квеста «Загадки Минска»
  3. Тур-игра по барам Минска
  4. Квест-экскурсия «Клад Наполеона на Березине»
  5. Тур по 5 барам Минска в формате игры-квеста с шотами
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Квесты" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 100 до 11 120 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 111 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Минске на 2024 год по теме «Квесты», 111 ⭐ отзывов, цены от 100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам