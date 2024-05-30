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вопросы. Спасибо ей большое. Сразу видно, что человек очень любит свою страну, знает ее историю и готов передать свои знания нам, туристам. Вся заявленная программа была выполнена полностью. Из 4-х костелов 2 были закрыты, поэтому осмотр только снаружи. В перерыве между осмотром исторических мест нас покормили вкусным обедом (входит в стоимость).