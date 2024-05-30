Экскурсии выходного дня в Минске

Найдено 6 экскурсий в категории «На выходные» в Минске, цены от 130 Br. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мирский замок и Несвижский дворец
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
628 отзывов
Мирский замок и Несвижский дворец: путешествие по культурному наследию
Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и архитектуру двух знаменитых замков Беларуси, признанных ЮНЕСКО
Начало: Г. Минск, пл. Свободы, 2А за Городской ратушей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 130Br за человека
Экскурсия «Мир - Несвиж: владения рода Радзивиллов»
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
118 отзывов
Экскурсия по замкам Мир и Несвиж: величие и история Беларуси
Погрузитесь в мир великой истории и архитектуры с экскурсией по замкам Мир и Несвиж, где каждый камень хранит легенды прошлого
Начало: В центре Минска, подробности при бронировании
Расписание: Понедельник, четверг, суббота, воскресенье
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130Br за человека
Брестская крепость и Беловежская пуща за 1 день (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
141 отзыв
Брестская крепость и Беловежская пуща за 1 день (всё включено)
Начало: Минск, Привокзальная пл. 5 (ВНУТРИ ж/д вокзала)
Расписание: в основном по субботам
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
200Br за человека
Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено»
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
5 отзывов
Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено»
Начало: Привокзальная пл. 5, ВНУТРИ ЖД вокзала у эскалатор...
Расписание: Согласно расписанию
22 июня в 09:00
14 июля в 09:00
155Br за человека
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 570Br за всё до 2 чел.
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 640Br за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    30 мая 2024
    Экскурсия «Мир - Несвиж: владения рода Радзивиллов»
    Минск произвёл на меня особое впечатление! Минск с его замками, широкими проспектами, лесами и полями похож на благородного чинного, красивого
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    седого мужчину, ухоженного и пахнущего дорогим одеколоном Замки его бережно восстановленные, в 2010 году, собранные после исторических ранений по крупицам достойны особого внимания туристов, они таинственно-великолепны Спасибо городам Белоруссии, народу республики моя благодарность, уважение и почет

  • O
    Oksana-e
    30 мая 2024
    Мирский замок и Несвижский дворец
    Всё понравилось, спасибо за экскурсию.
  • Л
    ЛАРИСА
    30 мая 2024
    Мирский замок и Несвижский дворец
    Спасибо огромное за экскурсию. Прекрасный грамотный,уважительный,достойный экскурсовод Юрий. Мы успели посмотреть очень много,на все наши вопросы были четкие,полные ответы. Группа была большой,но всем успевал уделить внимание при необходимости.
  • О
    Олеся
    28 мая 2024
    Экскурсия «Мир - Несвиж: владения рода Радзивиллов»
    Очень хороший гид Ольга. И организация экскурсии также на хорошем уровне. Спасибо
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено»
    Группа была небольшая (18 человек), путешествовали на микроавтобусе. Экскурсовод Вера всю дорогу рассказывала нам о достопримечательностях, отвечала на все интересующие
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    вопросы. Спасибо ей большое. Сразу видно, что человек очень любит свою страну, знает ее историю и готов передать свои знания нам, туристам. Вся заявленная программа была выполнена полностью. Из 4-х костелов 2 были закрыты, поэтому осмотр только снаружи. В перерыве между осмотром исторических мест нас покормили вкусным обедом (входит в стоимость).

  • Л
    Лариса
    16 августа 2023
    Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено»
    Увидели все, что было заявлено. ГИД много и интересно рассказывал. Экскурсия по усадьбе Огинского заинтересовала, ее проводили экскурсоводы, исполняющие роли дочерей Огинского и его секретаря.
  • Я
    Яна
    5 марта 2023
    Минск через столетия (обзорная)
    Все супер

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «На выходные»

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  3. Брестская крепость и Беловежская пуща за 1 день (всё включено)
  4. Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено»
  5. Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
Какие места ещё посмотреть в Минске
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  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "На выходные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 130 до 640. Туристы уже оставили гидам 892 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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