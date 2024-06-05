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1 чел.
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скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Утро в городе М: экскурсии в мини-группе
На ранней прогулке по Минску раскрыть тайну драмтеатра и узнать, чем драники отличаются от колдунов
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
16001 440₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала - путешествие в историю
Погрузитесь в историю и архитектуру Минска в увлекательной двухчасовой прогулке от железнодорожного вокзала до Верхнего города
Начало: На ж/д вокзале
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
53594 824₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Женский взгляд: необычная экскурсия по Минску
Узнать увлекательные истории о минчанках - знаменитых, вдохновляющих и горящих любимым делом
Начало: Купаловская
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Спасибо гиду Арсению, что так подробно рассказал нам историю города и показал знаковые места, мы с подругами остались довольны, несмотря на то, что взяли экскурсию сразу после долгой дороги. Очень рекомендуем - было познавательно!
- ААнгелина1 июня 2024Здравствуйте! Спасибо Огромное Организатору Кириллу и нашему Гиду Наталье за Очень Познавательную и Комфортную экскурсию! Не спеша прогулялись по главным
- ООлеся31 мая 2024Экскурсия была проведена для нас двоих, за что огромное спасибо! Размеренный, неспешный, прекрасный Минск! Удовольствие получили невероятное и было безумно интересно! Очень рекомендую)
- ММария12 мая 2024Взяли экскурсию в последний момент, в мини-группе, прекрасно осознавая, что будем не одни. Что понравилось? Работа гида, качества гида как рассказчика,
- ММайя8 мая 2024Проводит экскурсию не организатор, конечно. Но, в данном случае оценка качества касается и организатора, и гида. Все четко, понятно, экскурсия интересная, гид очень хорошо провела экскурсию, интересно, с юмором и сюрпризами)
- ППолина30 апреля 2024Экскурсию проводила Татьяна. Несмотря на холодный ветер и пасмурную погоду, экскурсия прошла на одном дыхании. Было интересно, познавательно. Также нам порекомендовали другие хорошие места, некоторые из них мы посетили. Остались довольны! Спасибо Татьяне и команде!
- ССофья15 апреля 2024Экскурсия ооооочень понравилась! Истории сильных женщин вдохновляют, раскрывают Минск под другим углом — было любопытно узнать летопись города через личные
- ССветлана26 марта 202424 марта 2024 г. Мы побывали на экскурсии. Приехали из Санкт-Петербурга и остались в полном восторге! Екатерина - просто прелесть!
- ООльга4 декабря 2023Прекрасная экскурсия с загадками, стихами. Неторопливо, со знанием темы и продуманным маршрутом.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Национальный художественный музей Республики Беларусь»
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