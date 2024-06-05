Национальный художественный музей Республики Беларусь – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальный художественный музей Республики Беларусь» в Минске, цены от 1 440 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Утро в городе М: экскурсии в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
7 отзывов
Утро в городе М: экскурсии в мини-группе
На ранней прогулке по Минску раскрыть тайну драмтеатра и узнать, чем драники отличаются от колдунов
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
16001 440 за человека
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
🚶 Пешая
🚉 На поезде
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала - путешествие в историю
Погрузитесь в историю и архитектуру Минска в увлекательной двухчасовой прогулке от железнодорожного вокзала до Верхнего города
Начало: На ж/д вокзале
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
53594 824 за всё до 8 чел.
Женский взгляд: необычная экскурсия по Минску
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Женский взгляд: необычная экскурсия по Минску
Узнать увлекательные истории о минчанках - знаменитых, вдохновляющих и горящих любимым делом
Начало: Купаловская
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
    Спасибо гиду Арсению, что так подробно рассказал нам историю города и показал знаковые места, мы с подругами остались довольны, несмотря на то, что взяли экскурсию сразу после долгой дороги. Очень рекомендуем - было познавательно!
  • А
    Ангелина
    1 июня 2024
    Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
    Здравствуйте! Спасибо Огромное Организатору Кириллу и нашему Гиду Наталье за Очень Познавательную и Комфортную экскурсию! Не спеша прогулялись по главным
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    улицам Минска, познакомились с архитектурой и главными символами города, узнали интересные факты из истории, отметили для себя много локаций в которые обязательно вернемся ещё раз! 👍🏻👌🏻👍🏻

  • О
    Олеся
    31 мая 2024
    Утро в городе М: экскурсии в мини-группе
    Экскурсия была проведена для нас двоих, за что огромное спасибо! Размеренный, неспешный, прекрасный Минск! Удовольствие получили невероятное и было безумно интересно! Очень рекомендую)
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Утро в городе М: экскурсии в мини-группе
    Взяли экскурсию в последний момент, в мини-группе, прекрасно осознавая, что будем не одни. Что понравилось? Работа гида, качества гида как рассказчика,
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    маршрут экскурсии, организация со стороны гида, удобство и приятность гида в общении. В общем, гид - топ! Не понравилось? Работа организаторов. Мы опытные путешественники и знаем, что на групповых экскурсиях правила поведения туристов обозначают гиды с подачи тех, на кого они работают. В нашем случае этого сделано не было. Совсем. 1) На экскурсии к нам присоединился мужчина, который постоянно курил. И никто не делал ему замечания. Как вам красоты Красного Костела под запах табачка из разряда "Прима"? Как-то не очень. И речь там шла не об одной сигаретке. 2) Вместе с мужчиной присутствовала очень занятая дама, которая очень громко,"не отходя от кассы" решала бизнес-вопросы по телефону. В какой-то момент стало непонятно - что я слышу лучше - рассказы об улицах Минска - или то, как отправить счёт-фактуру поставщику. Почему мы не делали замечания со-экскурсантам? А почему мы должны? Нас собирают организаторы, и именно они, на наш взгляд, должны обозначать простые правила - ну хотя бы не курить в группе людей, чтобы другие не нюхали. И для телефонных разговоров отходить. Кстати, мы посещали еще несколько экскурсий, в том числе групповых и всякий раз эти правила обговаривались организаторами. Поэтому вердикт таков - на индивидуальные экскурсии - ради Бога! Гиды - чудеснейшие! Групповые - решайте сами. О вашем комфорте никто не позаботиться. И правила группы тут не обозначаются…

  • М
    Майя
    8 мая 2024
    Утро в городе М: экскурсии в мини-группе
    Проводит экскурсию не организатор, конечно. Но, в данном случае оценка качества касается и организатора, и гида. Все четко, понятно, экскурсия интересная, гид очень хорошо провела экскурсию, интересно, с юмором и сюрпризами)
  • П
    Полина
    30 апреля 2024
    Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
    Экскурсию проводила Татьяна. Несмотря на холодный ветер и пасмурную погоду, экскурсия прошла на одном дыхании. Было интересно, познавательно. Также нам порекомендовали другие хорошие места, некоторые из них мы посетили. Остались довольны! Спасибо Татьяне и команде!
  • С
    Софья
    15 апреля 2024
    Женский взгляд: необычная экскурсия по Минску
    Экскурсия ооооочень понравилась! Истории сильных женщин вдохновляют, раскрывают Минск под другим углом — было любопытно узнать летопись города через личные
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    истории. А гид просто потрясающая: чувствуется, что Екатерина очень любит свой город, страну, и горит свои делом. Этот позитивный настрой передается и слушателям, мы ушли в отличном настроении, вдохновленные на весь день. Сердечное спасибо, Екатерина!

  • С
    Светлана
    26 марта 2024
    Женский взгляд: необычная экскурсия по Минску
    24 марта 2024 г. Мы побывали на экскурсии. Приехали из Санкт-Петербурга и остались в полном восторге! Екатерина - просто прелесть!
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    Безумно знающий и грамотный экскурсовод! Спасибо Вам за очень очень интересную экскурсию!! Хоть был сильный ветер, но Вы зарядили нас позитивом на весь оставшийся день и совершенно с другой стороны (женского взгляда) показала нам страну! До сих пор находимся по впечатлением! Желаем процветания и еще больше интересных экскурсий! ❤️

  • О
    Ольга
    4 декабря 2023
    Женский взгляд: необычная экскурсия по Минску
    Прекрасная экскурсия с загадками, стихами. Неторопливо, со знанием темы и продуманным маршрутом.
    Прекрасная экскурсия с загадками, стихами. Неторопливо, со знанием темы и продуманным маршрутомПрекрасная экскурсия с загадками, стихами. Неторопливо, со знанием темы и продуманным маршрутомПрекрасная экскурсия с загадками, стихами. Неторопливо, со знанием темы и продуманным маршрутомПрекрасная экскурсия с загадками, стихами. Неторопливо, со знанием темы и продуманным маршрутом

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Национальный художественный музей Республики Беларусь»

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  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Национальный художественный музей Республики Беларусь" можно забронировать 3 экскурсии от 1 440 до 6 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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