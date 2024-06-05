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маршрут экскурсии, организация со стороны гида, удобство и приятность гида в общении. В общем, гид - топ! Не понравилось? Работа организаторов. Мы опытные путешественники и знаем, что на групповых экскурсиях правила поведения туристов обозначают гиды с подачи тех, на кого они работают. В нашем случае этого сделано не было. Совсем. 1) На экскурсии к нам присоединился мужчина, который постоянно курил. И никто не делал ему замечания. Как вам красоты Красного Костела под запах табачка из разряда "Прима"? Как-то не очень. И речь там шла не об одной сигаретке. 2) Вместе с мужчиной присутствовала очень занятая дама, которая очень громко,"не отходя от кассы" решала бизнес-вопросы по телефону. В какой-то момент стало непонятно - что я слышу лучше - рассказы об улицах Минска - или то, как отправить счёт-фактуру поставщику. Почему мы не делали замечания со-экскурсантам? А почему мы должны? Нас собирают организаторы, и именно они, на наш взгляд, должны обозначать простые правила - ну хотя бы не курить в группе людей, чтобы другие не нюхали. И для телефонных разговоров отходить. Кстати, мы посещали еще несколько экскурсий, в том числе групповых и всякий раз эти правила обговаривались организаторами. Поэтому вердикт таков - на индивидуальные экскурсии - ради Бога! Гиды - чудеснейшие! Групповые - решайте сами. О вашем комфорте никто не позаботиться. И правила группы тут не обозначаются…