Искусство и музеи – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Минске, цены от 1140 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Ищем прекрасное - по Минску с искусствоведом
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ищем прекрасное - по Минску с искусствоведом
Услышать о влиянии людей и событий на художественный облик города
Начало: На улице Ленина
Завтра в 11:00
16 янв в 10:00
6000 за всё до 10 чел.
Из Минска в Витебск - на родину Марка Шагала
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Минска в Витебск - на родину Марка Шагала
Познакомиться с городом, подарившем миру знаменитого художника-авангардиста
Начало: В месте вашего проживания в Минске
18 янв в 08:00
19 янв в 08:00
30 000 за всё до 4 чел.
Квест «Эмоции в мире русского искусства Художественного музея»
скидка
5%
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Квест «Эмоции в мире русского искусства Художественного музея»
Разгадать загадки, выполнить задания и раскрыть тайны произведений искусства (без гида)
Начало: В Художественном музее
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
12001140 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ищем прекрасное - по Минску с искусствоведом
  2. Из Минска в Витебск - на родину Марка Шагала
  3. Квест «Эмоции в мире русского искусства Художественного музея»
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
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  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
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  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Мирский замок
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в январе 2025
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