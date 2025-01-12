2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ищем прекрасное - по Минску с искусствоведом
Услышать о влиянии людей и событий на художественный облик города
Начало: На улице Ленина
Завтра в 11:00
16 янв в 10:00
6000₽ за всё до 10 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Минска в Витебск - на родину Марка Шагала
Познакомиться с городом, подарившем миру знаменитого художника-авангардиста
Начало: В месте вашего проживания в Минске
18 янв в 08:00
19 янв в 08:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Квест «Эмоции в мире русского искусства Художественного музея»
Разгадать загадки, выполнить задания и раскрыть тайны произведений искусства (без гида)
Начало: В Художественном музее
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
12001140₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Искусство и музеи»
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