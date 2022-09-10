Несвижский дворец-замок впечатлит вас живописными прудами, земляными валами и парадными комнатами. А Мирский замок запомнится мощными стенами и башнями, винными погребами и подвалами, узкими лестницами и широкими залами. В выходные вы сможете увидеть здесь стилизованную анимацию от «шотландской пехоты» и узнать, как она появилась в наших краях.
Вы попадете в тюремный подвал 16 века и услышите красивую, но трагическую легенду о самом известном призраке Беларуси. Познакомитесь с историей влиятельного аристократического рода Радзивиллов и полюбуетесь потрясающими росписями Фарного костела, который ни разу не закрывался с 1593 года. Если пожелаете, мы заглянем в уютное кафе и попробуем настоящие белорусские драники.