Мир и Несвиж — самые красивые замки Беларуси. Вы услышите о связанных с ними выдающихся людях и важных событиях. Раскроете тонкости фортификационных систем и пройдете по роскошным залам, которые еще помнят великих князей и королей. А я поделюсь местными тайнами, легендами, интригами и преданиями.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Несвиж и Мир за 1 день

Несвижский дворец-замок впечатлит вас живописными прудами, земляными валами и парадными комнатами. А Мирский замок запомнится мощными стенами и башнями, винными погребами и подвалами, узкими лестницами и широкими залами. В выходные вы сможете увидеть здесь стилизованную анимацию от «шотландской пехоты» и узнать, как она появилась в наших краях.

Тюремный подвал, Фарный костел и драники

Вы попадете в тюремный подвал 16 века и услышите красивую, но трагическую легенду о самом известном призраке Беларуси. Познакомитесь с историей влиятельного аристократического рода Радзивиллов и полюбуетесь потрясающими росписями Фарного костела, который ни разу не закрывался с 1593 года. Если пожелаете, мы заглянем в уютное кафе и попробуем настоящие белорусские драники.

Организационные детали

Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях наличными

В стоимость включён транспорт для 1-3 участников

Доплата за транспорт: