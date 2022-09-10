Из Минска - в старинные замки Мир и Несвиж

Погулять по величественным дворцово-парковым комплексам и погрузиться в атмосферу Средневековья

5
2 отзыва
Мир и Несвиж — самые красивые замки Беларуси. Вы услышите о связанных с ними выдающихся людях и важных событиях.

Раскроете тонкости фортификационных систем и пройдете по роскошным залам, которые еще помнят великих князей и королей. А я поделюсь местными тайнами, легендами, интригами и преданиями.
Из Минска - в старинные замки Мир и Несвиж
Из Минска - в старинные замки Мир и Несвиж
Из Минска - в старинные замки Мир и Несвиж
Из Минска - в старинные замки Мир и Несвиж
Из Минска - в старинные замки Мир и Несвиж
Из Минска - в старинные замки Мир и Несвиж
Из Минска - в старинные замки Мир и Несвиж
Из Минска - в старинные замки Мир и Несвиж
Из Минска - в старинные замки Мир и Несвиж
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Несвиж и Мир за 1 день

Несвижский дворец-замок впечатлит вас живописными прудами, земляными валами и парадными комнатами. А Мирский замок запомнится мощными стенами и башнями, винными погребами и подвалами, узкими лестницами и широкими залами. В выходные вы сможете увидеть здесь стилизованную анимацию от «шотландской пехоты» и узнать, как она появилась в наших краях.

Тюремный подвал, Фарный костел и драники

Вы попадете в тюремный подвал 16 века и услышите красивую, но трагическую легенду о самом известном призраке Беларуси. Познакомитесь с историей влиятельного аристократического рода Радзивиллов и полюбуетесь потрясающими росписями Фарного костела, который ни разу не закрывался с 1593 года. Если пожелаете, мы заглянем в уютное кафе и попробуем настоящие белорусские драники.

Организационные детали

  • Транспорт оплачивается дополнительно: седан — 70 евро, минивен на 7 человек (включая гида) — 100 евро, микроавтобус на 12-18 человек — 175 евро
  • Входные билеты не включены в стоимость — 15 евро с человека
  • Я рассказываю о замках снаружи. Внутри вы можете погулять самостоятельно, с аудиогидом (1,5 евро) или с гидом замка (12 евро)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
Е
10 сен 2022
Чудесная экскурсия и поездка! Интересно, весело и очень позитивно! Евгений - большое спасибо!
Анастасия
11 авг 2022
Евгению огромное спасибо! Экскурсия по замкам мне очень понравилась. Комфортно, интересно и самое главное это было в кайф! Он знает своё дело, а это важно! Рекомендую!!! Ещё раз благодарю!

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