Мир и Несвиж — самые красивые замки Беларуси. Вы услышите о связанных с ними выдающихся людях и важных событиях.
Раскроете тонкости фортификационных систем и пройдете по роскошным залам, которые еще помнят великих князей и королей. А я поделюсь местными тайнами, легендами, интригами и преданиями.
Раскроете тонкости фортификационных систем и пройдете по роскошным залам, которые еще помнят великих князей и королей. А я поделюсь местными тайнами, легендами, интригами и преданиями.
Описание экскурсии
Несвиж и Мир за 1 день
Несвижский дворец-замок впечатлит вас живописными прудами, земляными валами и парадными комнатами. А Мирский замок запомнится мощными стенами и башнями, винными погребами и подвалами, узкими лестницами и широкими залами. В выходные вы сможете увидеть здесь стилизованную анимацию от «шотландской пехоты» и узнать, как она появилась в наших краях.
Тюремный подвал, Фарный костел и драники
Вы попадете в тюремный подвал 16 века и услышите красивую, но трагическую легенду о самом известном призраке Беларуси. Познакомитесь с историей влиятельного аристократического рода Радзивиллов и полюбуетесь потрясающими росписями Фарного костела, который ни разу не закрывался с 1593 года. Если пожелаете, мы заглянем в уютное кафе и попробуем настоящие белорусские драники.
Организационные детали
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях наличными
- В стоимость включён транспорт для 1-3 участников
Доплата за транспорт:
- 4 человека — 240 бел. руб. / 7000 рос. руб.
- 5-6 чел. — 300 бел. руб. / 9000 рос. руб.
- 7-14 чел. — 600 бел. руб. / 16 000 рос. руб.
- 15-18 чел. — 750 бел. руб. / 21 000 рос. руб.
- 19-26 чел. — 1500 бел. руб. / 45 000 рос. руб.
- 26-40 чел. — 2000 бел. руб. / 60 000 рос. руб.
- Для большего количества человек стоимость транспорта уточняйте в переписке с гидом
- Трансфер — на автомобилях Toyota Camry (водитель и гид впереди, на заднем сиденье 1-3 чел.), Kia Carnival (4-5 чел.), Volkswagen Caravelle (5-7 чел.) и Mercedes-Benz Sprinter (7-18 чел.) или подобных по классу, для 19-40 человек вид транспорта уточняйте в переписке с гидом
- Входные билеты не включены в стоимость ~1150 рос. руб. на человека в музеи обоих замков
- Я рассказываю о замках снаружи и внутри. В музее дворца Несвижского замка при возможности заказываю экскурсию и она входит в стоимость (бывает, что нету свободного сотрудника), тогда можно погулять с аудиогидом (доплата 8 бел. руб. / 250 рос. руб.).
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Свободы 2а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5422 туристов
Я коренной минчанин, окончил исторический факультет и аспирантуру Белорусского государственного университета. Стал гидом из-за большой любви к своей стране и желания знакомить с ней гостей. Мои экскурсии — это взгляд
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 129 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Евгений - прекрасный гид! Вы можете выбрать любой формат экскурсии, который интересен вам: исторические факты или непринужденный формат общения про Беларусь! Спросите водителя Максима и тогда точно не прогадаете, будет чисто, комфортно и на 100% безопасно!
Евгений
Ответ организатора:
Спасибо большое! Такой отзыв утром прочитать очень приятно 🤗 Спасибо!
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Е
Спасибо Евгению за невероятную экскурсию! Он прекрасно знает материал, интересно рассказывает, поездка с ним была нескучной и запоминающейся.
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О
Привет Евгению из Нижнего Новгорода! У нас была индивидуальная экскурсия, очень интересная и насыщенная. Замки нас впечатлили. Гиду Евгению браво за его позитив и интересную подачу информации,было интересно и весело). Мы получили такое удовольствие от общения с ним, теплая атмосфера,юмор, а сколько знаний. Отдельное спасибо за фото,видео и помощь в организационных вопросах).
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Н
Выражаем огромную благодарность нашему бесподобному гиду Евгению!
Мы провели незабываемый день в поездке Мир и Несвиж.
Глубочайшее знание истории родного края, профессионализм, в сочетании с искрометным юмором - сделали наше путешествие тёплым и душевным, несмотря на 20 градусный мороз.
Мы провели незабываемый день в поездке Мир и Несвиж.
Глубочайшее знание истории родного края, профессионализм, в сочетании с искрометным юмором - сделали наше путешествие тёплым и душевным, несмотря на 20 градусный мороз.
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Г
Евгений, спасибо вам за интересные, вкусные и очень веселые экскурсии по окрестностям Минска и барам Минска! Незабываемо!
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Т
Евгений не мог провести экскурсию и порекомендовал другого экскурсовода Дениса. Огромное спасибо Денису за потрясающе душевную, уютную, невероятно располагающую экскурсию. Мы до сих пор находимся под приятным впечатлением. Отличное владением материалом и его подача, легко и с юмором. Также отличный трансфер, очень хороший водитель Максим. И отдельное спасибо Евгению, который обеспечил нам экскурсию внутри замка Несвиж.
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