Мои заказы

Линия Сталина: Путешествие в сердце истории под открытым небом

Прикоснитесь к легенде, исследуйте настоящие укрепления и почувствуйте мощь эпохи.

Отправляйтесь с нами в увлекательное путешествие в один из самых грандиозных фортификационных комплексов Беларуси.

Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» — это не просто музей, а масштабный памятник, воссозданный всем миром. Здесь история оживает, чтобы рассказать свою героическую историю.
Линия Сталина: Путешествие в сердце истории под открытым небом
Линия Сталина: Путешествие в сердце истории под открытым небом
Линия Сталина: Путешествие в сердце истории под открытым небом

Описание экскурсии

Сначала вас ждет динамичная экскурсия (60 минут), но мы не будем перегружать вас датами! Вместе мы исследуем настоящие военные тайны: спустимся в подлинные ДОТы 1930-х годов, пройдем по извилистым траншеям и узнаем, как работала мощная система обороны. Это погружение в эпоху, которое интересно подается для любого возраста. Затем вы посетите Парк легендарной техники для самостоятельного изучения (2 часа). Вы сможете в своем темпе осмотреть десятки экспонатов: от легендарного танка Т-34 и грозных артиллерийских орудий до военных самолетов. Идеальное время для впечатляющих фотографий и неспешного осмотра. Для вашего комфорта мы также предложим вам подкрепиться горячим и сытным комплексным обедом (первое, второе, салат) и согреться ароматным чаем. Важная информация: Пожалуйста, одевайтесь в соответствии с погодными условиями, экскурсия проходит на открытом воздухе.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Входные билеты
  • Транспорт
  • Услуги экскурсовода
  • Обед
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Свободы, 2А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Одевайтесь в соответствии с погодными условиями
  • Экскурсия проходит на открытом воздухе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии из Минска

На западных рубежах «- экскурсия по системе оборонительных укреплений» Линия Сталина
На машине
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
На западных рубежах - Линия Сталина
Погрузитесь в историю Минска с индивидуальной экскурсией: фортификационный комплекс, военные экспонаты и героическая оборона города ждут вас
Начало: У Ваших апартаментов
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
17 000 ₽ за всё до 6 чел.
Сердце столицы - живая история и современность
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Сердце столицы - живая история и современность
Увидеть, как в Минске соседствуют древние храмы и советские дома, уютные улочки и новые кварталы
22 ноя в 10:00
23 ноя в 12:00
5200 ₽ за всё до 8 чел.
Комфортный трансфер к историческим объектам комплекса «Линия Сталина»
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Комфортный трансфер к историческим объектам комплекса «Линия Сталина»
Начало: От вашего дома/отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
290 Br за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске