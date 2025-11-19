Прикоснитесь к легенде, исследуйте настоящие укрепления и почувствуйте мощь эпохи.
Отправляйтесь с нами в увлекательное путешествие в один из самых грандиозных фортификационных комплексов Беларуси.
Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» — это не просто музей, а масштабный памятник, воссозданный всем миром. Здесь история оживает, чтобы рассказать свою героическую историю.
Отправляйтесь с нами в увлекательное путешествие в один из самых грандиозных фортификационных комплексов Беларуси.
Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» — это не просто музей, а масштабный памятник, воссозданный всем миром. Здесь история оживает, чтобы рассказать свою героическую историю.
Описание экскурсииСначала вас ждет динамичная экскурсия (60 минут), но мы не будем перегружать вас датами! Вместе мы исследуем настоящие военные тайны: спустимся в подлинные ДОТы 1930-х годов, пройдем по извилистым траншеям и узнаем, как работала мощная система обороны. Это погружение в эпоху, которое интересно подается для любого возраста. Затем вы посетите Парк легендарной техники для самостоятельного изучения (2 часа). Вы сможете в своем темпе осмотреть десятки экспонатов: от легендарного танка Т-34 и грозных артиллерийских орудий до военных самолетов. Идеальное время для впечатляющих фотографий и неспешного осмотра. Для вашего комфорта мы также предложим вам подкрепиться горячим и сытным комплексным обедом (первое, второе, салат) и согреться ароматным чаем. Важная информация: Пожалуйста, одевайтесь в соответствии с погодными условиями, экскурсия проходит на открытом воздухе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты
- Транспорт
- Услуги экскурсовода
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Свободы, 2А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Пожалуйста
- Одевайтесь в соответствии с погодными условиями
- Экскурсия проходит на открытом воздухе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Индивидуальная
до 6 чел.
На западных рубежах - Линия Сталина
Погрузитесь в историю Минска с индивидуальной экскурсией: фортификационный комплекс, военные экспонаты и героическая оборона города ждут вас
Начало: У Ваших апартаментов
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
17 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Сердце столицы - живая история и современность
Увидеть, как в Минске соседствуют древние храмы и советские дома, уютные улочки и новые кварталы
22 ноя в 10:00
23 ноя в 12:00
5200 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Комфортный трансфер к историческим объектам комплекса «Линия Сталина»
Начало: От вашего дома/отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
290 Br за всё до 4 чел.