Отправляйтесь с нами в увлекательное путешествие в один из самых грандиозных фортификационных комплексов Беларуси.



Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» — это не просто музей, а масштабный памятник, воссозданный всем миром. Здесь история оживает, чтобы рассказать свою героическую историю.

Описание экскурсии Сначала вас ждет динамичная экскурсия (60 минут), но мы не будем перегружать вас датами! Вместе мы исследуем настоящие военные тайны: спустимся в подлинные ДОТы 1930-х годов, пройдем по извилистым траншеям и узнаем, как работала мощная система обороны. Это погружение в эпоху, которое интересно подается для любого возраста. Затем вы посетите Парк легендарной техники для самостоятельного изучения (2 часа). Вы сможете в своем темпе осмотреть десятки экспонатов: от легендарного танка Т-34 и грозных артиллерийских орудий до военных самолетов. Идеальное время для впечатляющих фотографий и неспешного осмотра. Для вашего комфорта мы также предложим вам подкрепиться горячим и сытным комплексным обедом (первое, второе, салат) и согреться ароматным чаем. Важная информация: Пожалуйста, одевайтесь в соответствии с погодными условиями, экскурсия проходит на открытом воздухе.

