Идём гулять по Минску — от Привокзальной площади до его старого центра — через живописные скверы, невидимую реку, сталинский ампир и святыни разных конфессий.
Я расскажу, почему город раньше называли Менск и что сделал Адам Мицкевич, а ещё — где отведать национальную кухню и какие сувениры привезти домой.
Описание экскурсии
Наш маршрут пролегает от Привокзальной площади до исторического центра. По пути:
- ворота Минска — символ города
- здание, где до революции обучались девочки из состоятельных семей
- необычные скульптуры в Михайловском сквере
- студенческий городок ведущего вуза страны
- место, где до начала 19 века проходила городская стена
- ратуша, костёлы разных монашеских орденов, православные и католические храмы
Я расскажу и покажу:
- кто такие базилиане
- где зародился Минск
- почему самую старую тюрьму прозвали замком
- что было раньше в Театре имени Горького
- где в городе протекает подземная река
- как выглядел губернский Минск в 19–20 веках
Наш маршрут:
Привокзальная площадь → ворота Минска → улица Кирова → Михайловский сквер → студенческий городок → площадь Независимости → Театр имени Горького → улица Володарского → Городской вал → сквер А. Мицкевича → улица Революционная → улица Комсомольская → исторический центр города
Александр — ваш гид в Минске
Приветствую! Меня зовут Александр, я профессиональный гид из города Минск. Всю свою сознательную жизнь увлекаюсь историей и путешествиями. Я познакомлю вас с историческим и культурным наследием города, подскажу, в каких заведениях вы попробуете настоящую белорусскую национальную кухню, какие лучшие театры и музеи вы можете посетить, а также какие сувениры привезти из Беларуси.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Марина
3 ноя 2025
Очень рады, что попали на экскурсию к Александру - он сделал наш день! Прогулка по городу получилась замечательная и 3 часа пролетели незаметно! Глубокие знания, любовь к своему городу, дружеская
Svetlana
6 окт 2025
Все прошло по намеченному плану. Глубокий рассказ Александра об истории Минска. Благодарим🙏
Е
Елена
2 окт 2025
3 часа пролетели на одном дыхании! Отличная экскурсия с балансом истории, фактов и юмора, с новыми местами и маршрутами. Не первый раз в Минске и в этот раз город стал еще привлекательнее. А еще есть в Минске необычно вкусный кофе;) Спасибо Александру!
Н
Наталья
26 авг 2025
В Беларуси мы не впервые, многое уже посмотрели на экскурсиях по другим городам, но именно по Минску прогуляться всё никак не удавалось. Хотелось узнать о городе как можно больше, и
