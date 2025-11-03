читать дальше

среди многочисленных предложений выбор пал на экскурсию Александра. Не прогадали, получилось именно то, что мы хотели. Маршрут очень насыщенный, нестандартный, охватывает большое количество достопримечательностей, но при этом нет ощущения перегруженности материалом, потому что Александр подаёт его легко, с юмором, со знанием дела. Мы получили ответы на множество вопросов, открыли для себя ранее не известные нам уголки Минска, узнали его сложную историю, и обсудили его современную жизнь. Время пролетело незаметно, общение было комфортным, и даже небольшой дождь во время экскурсии не испортил нам то прекрасное впечатление, которое Александру удалось сформировать о городе. В заключение мы получили рекомендации от гида о местах, где можно попробовать самые вкусные национальные блюда и приобрести необычные белорусские сувениры - чем и воспользовались по окончании нашей прогулки) Александр, спасибо Вам, это был замечательный и очень познавательный день для нас! 🤝