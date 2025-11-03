Мои заказы

От городских ворот Минска - до его сердца

Исследовать главное в белорусской столице
Идём гулять по Минску — от Привокзальной площади до его старого центра — через живописные скверы, невидимую реку, сталинский ампир и святыни разных конфессий.

Я расскажу, почему город раньше называли Менск и что сделал Адам Мицкевич, а ещё — где отведать национальную кухню и какие сувениры привезти домой.
5
4 отзыва
Описание экскурсии

Наш маршрут пролегает от Привокзальной площади до исторического центра. По пути:

  • ворота Минска — символ города
  • здание, где до революции обучались девочки из состоятельных семей
  • необычные скульптуры в Михайловском сквере
  • студенческий городок ведущего вуза страны
  • место, где до начала 19 века проходила городская стена
  • ратуша, костёлы разных монашеских орденов, православные и католические храмы

Я расскажу и покажу:

  • кто такие базилиане
  • где зародился Минск
  • почему самую старую тюрьму прозвали замком
  • что было раньше в Театре имени Горького
  • где в городе протекает подземная река
  • как выглядел губернский Минск в 19–20 веках

Наш маршрут:

Привокзальная площадь → ворота Минска → улица Кирова → Михайловский сквер → студенческий городок → площадь Независимости → Театр имени Горького → улица Володарского → Городской вал → сквер А. Мицкевича → улица Революционная → улица Комсомольская → исторический центр города

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Минске
Приветствую! Меня зовут Александр, я профессиональный гид из города Минск. Всю свою сознательную жизнь увлекаюсь историей и путешествиями. Я познакомлю вас с историческим и культурным наследием города, подскажу, в каких заведениях вы попробуете настоящую белорусскую национальную кухню, какие лучшие театры и музеи вы можете посетить, а также какие сувениры привезти из Беларуси.

Отзывы и рейтинг

Марина
Марина
3 ноя 2025
Очень рады, что попали на экскурсию к Александру - он сделал наш день! Прогулка по городу получилась замечательная и 3 часа пролетели незаметно! Глубокие знания, любовь к своему городу, дружеская
читать дальше

атмосфера и действительно "живой" диалог, любопытные факты, прекрасная подача информации - Минск стал еще ближе, понятнее. Экскурсия впечатлила даже детей, не особо жалующих такой формат культпоходов, за что Александру особая благодарность!)) Спасибо!!

Очень рады, что попали на экскурсию к Александру - он сделал наш день! Прогулка по городу
Svetlana
Svetlana
6 окт 2025
Все прошло по намеченному плану. Глубокий рассказ Александра об истории Минска. Благодарим🙏
Все прошло по намеченному плану. Глубокий рассказ Александра об истории Минска. Благодарим🙏
Е
Елена
2 окт 2025
3 часа пролетели на одном дыхании! Отличная экскурсия с балансом истории, фактов и юмора, с новыми местами и маршрутами. Не первый раз в Минске и в этот раз город стал еще привлекательнее. А еще есть в Минске необычно вкусный кофе;) Спасибо Александру!
Н
Наталья
26 авг 2025
В Беларуси мы не впервые, многое уже посмотрели на экскурсиях по другим городам, но именно по Минску прогуляться всё никак не удавалось. Хотелось узнать о городе как можно больше, и
читать дальше

среди многочисленных предложений выбор пал на экскурсию Александра. Не прогадали, получилось именно то, что мы хотели. Маршрут очень насыщенный, нестандартный, охватывает большое количество достопримечательностей, но при этом нет ощущения перегруженности материалом, потому что Александр подаёт его легко, с юмором, со знанием дела. Мы получили ответы на множество вопросов, открыли для себя ранее не известные нам уголки Минска, узнали его сложную историю, и обсудили его современную жизнь. Время пролетело незаметно, общение было комфортным, и даже небольшой дождь во время экскурсии не испортил нам то прекрасное впечатление, которое Александру удалось сформировать о городе. В заключение мы получили рекомендации от гида о местах, где можно попробовать самые вкусные национальные блюда и приобрести необычные белорусские сувениры - чем и воспользовались по окончании нашей прогулки) Александр, спасибо Вам, это был замечательный и очень познавательный день для нас! 🤝

