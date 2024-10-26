На этой прогулке мы дотронемся до истории города. Вы увидите знаковые места — Минское Замчище, площадь Свободы, Троицкое предместье. Полюбуетесь архитектурой города, откроете тайны, которые хранят старинные здания. И конечно, познакомитесь с историями людей, которые оставили след в истории Минска.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Минске

Дарья Ваш гид в Минске

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Минское Замчище. С виду неприметное, это место хранит в себе столько тайн и загадок — именно отсюда Минск начал своё развитие

Троицкое предместье — уютный и атмосферный квартал. Вы почувствуете дух старого города, прогуляетесь по мощёным улочкам и живописным дворикам

Площадь Свободы. Вы полюбуетесь величественным ансамблем площади Свободы и проследите эволюцию архитектурных стилей от Средневековья до наших дней

Организационные детали