На этой прогулке мы дотронемся до истории города. Вы увидите знаковые места — Минское Замчище, площадь Свободы, Троицкое предместье. Полюбуетесь архитектурой города, откроете тайны, которые хранят старинные здания. И конечно, познакомитесь с историями людей, которые оставили след в истории Минска.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Минское Замчище. С виду неприметное, это место хранит в себе столько тайн и загадок — именно отсюда Минск начал своё развитие
Троицкое предместье — уютный и атмосферный квартал. Вы почувствуете дух старого города, прогуляетесь по мощёным улочкам и живописным дворикам
Площадь Свободы. Вы полюбуетесь величественным ансамблем площади Свободы и проследите эволюцию архитектурных стилей от Средневековья до наших дней
Организационные детали
- Маршрут можно скорректировать — если вы хотите увидеть определённые достопримечательности, напишите об этом при бронировании
- Во время прогулки мы можем заглянуть в уютную кофейню, напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 37 туристов
Добрый день, меня зовут Даша. Я профессиональный экскурсовод по красивейшим местам Беларуси. А ещё искусствовед с красным дипломом. Заинтриговала?:) С самого детства я обожала путешествия и открытия, а теперь сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Олег
26 окт 2024
Все прошло отлично. Спасибо
Дарья
Ответ организатора:
Спасибо большое, Олег, за отзыв и за приятную прогулку.
Была рада показать вам и вашим близким наш город.
Была рада показать вам и вашим близким наш город.
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