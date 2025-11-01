Хотите заглянуть за кулисы легендарного Минского тракторного завода? Представьте себе:

закрытая территория вдруг распахнула свои двери для любознательных гостей;

целый промышленный город с собственной инфраструктурой;

живой свидетель истории — легендарный трактор МТЗ-2, застывший в вечной славе;

• непобедимая «82-ка» — трактор, покоривший весь мир! Впечатляет статистика:

почти 70 000 человек уже стали частью этой увлекательной истории;

гости со всего мира — от Европы до Азии. Что вас ждёт во время экскурсии?

Знакомство с современностью на выставочной площадке, где собраны последние разработки BELARUS.

• Погружение в производство в механическом цехе №5 — здесь творятся чудеса техники. Главный аттракцион — конвейерный цех, где каждый час рождаются новые тракторы! Для вас мы подготовили:

Интерактивный формат — можно всё рассмотреть и сфотографировать, многое потрогать.

Безопасные маршруты по производственным цехам.

В конце программы — посещение музейного комплекса. Станьте одним из тех, кто своими глазами увидел, как создаются легендарные тракторы. Почувствуйте мощь и величие крупнейшего тракторозаводского комплекса Европы! Количество мест ограничено. Забронируйте свою экскурсию прямо сейчас и окунитесь в атмосферу промышленного прогресса. Важная информация:.

