Минский тракторный завод с посещением музея

Минский тракторный завод — одно из крупнейших предприятий Беларуси, входящее в число ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники.

На заводе работает более 15 тысяч человек! Здесь расположены улицы, проспекты, железнодорожные пути, транспортные развязки, кафе и магазины.

Этот район Минска славится своим уютом, тут сохранился ансамбль послевоенной застройки, окруженный зелеными насаждениями. Здания выполнены в едином архитектурном стиле и создают особую атмосферу вокруг.
17 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00

Описание экскурсии

Хотите заглянуть за кулисы легендарного Минского тракторного завода? Представьте себе:

  • закрытая территория вдруг распахнула свои двери для любознательных гостей;
  • целый промышленный город с собственной инфраструктурой;
  • живой свидетель истории — легендарный трактор МТЗ-2, застывший в вечной славе;

• непобедимая «82-ка» — трактор, покоривший весь мир! Впечатляет статистика:

  • почти 70 000 человек уже стали частью этой увлекательной истории;
  • гости со всего мира — от Европы до Азии. Что вас ждёт во время экскурсии?
  • Знакомство с современностью на выставочной площадке, где собраны последние разработки BELARUS.

• Погружение в производство в механическом цехе №5 — здесь творятся чудеса техники. Главный аттракцион — конвейерный цех, где каждый час рождаются новые тракторы! Для вас мы подготовили:

  • Интерактивный формат — можно всё рассмотреть и сфотографировать, многое потрогать.
  • Безопасные маршруты по производственным цехам.
В конце программы — посещение музейного комплекса. Станьте одним из тех, кто своими глазами увидел, как создаются легендарные тракторы. Почувствуйте мощь и величие крупнейшего тракторозаводского комплекса Европы! Количество мест ограничено. Забронируйте свою экскурсию прямо сейчас и окунитесь в атмосферу промышленного прогресса. Важная информация:.
  • На месте мы принимаем не только наличными, но и карты. У сопровождающего всегда с собой терминал.
  • Возрастное ограничение 9+ Имеются камеры хранения, где вы сможете оставить свои личные вещи. Есть зонтики, которыми можно воспользоваться, если пойдёт дождь. Сувенир каждому в подарок.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Механический цех
  • Корпус сборки тракторов
  • Выставку тракторной техники
  • Музей МТЗ
Что включено
  • Услуги гида
  • Сувенир
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Долгобродская 35
Завершение: Г. Минск, ул. Долгобродская 35
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • На месте мы принимаем не только наличными, но и карты. У сопровождающего всегда с собой терминал
  • Возрастное ограничение 9+
  • Имеются камеры хранения, где вы сможете оставить свои личные вещи
  • Есть зонтики, которыми можно воспользоваться, если пойдёт дождь
  • Сувенир каждому в подарок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
1 ноя 2025
Очень интересная познавательная экскурсия. Особенно произвёл впечатление сборочный цех.. Мы увидели как рождается трактор. Многие были с детьми, которые с интересом на всё смотрели, а также посидели в кабинах разных
читать дальше

экспонатов и даже что-то пытались открутить. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Сергею. Очень познавательная экскурсия и по музею завода. Единственное пожелание, на заводе достаточно шумно, и хорошо бы выдавали наушники, а то иногда было плохо слышно! Однозначно рекомендую!

М
Мария
31 окт 2025
Чудесная, познавательная экскурсия! Было интересно и взрослым и детям. Посетили музей завода, два цеха (сборочный и механический). На территории представлена техника, трактора разных модификаций. На них можно было залезть и сфотографироваться. Остались довольны, рекомендуем к посещению!
Екатерина
13 окт 2025
Светлана
12 окт 2025
Юлия
10 окт 2025
Alexey
24 сен 2025
Замечательная экскурсия, с заходом в цеха! После программы можно зайти в небольшой музейчик и купить там же сувениры. В соседнем здании от музея - заводская столовая. Свободная для посещения всеми.
Светлана
24 сен 2025
Экскурсия очень интересная, познавательная. Экскурсовод рассказывает про становление завода
с самого основания завода 1947 год Предлагают посетить и исторический музей. Очень интересно побывать в цехах, показывают сборку тракторов, цех где изготавливают разные детали. Рекомендую к посещению
Андрей
19 сен 2025
Наталья
9 сен 2025
Полина
31 авг 2025
Отличная экскурсия, любителям техники однозначно рекомендую
Дарья
12 авг 2025
Илона
11 авг 2025
Когда человек живёт тем о чём он рассказывает, это дорогого стоит. Информация воспринимается иначе, впечатления более яркие, ведь ты пропускаешь всё через себя. Познакомились с историей, развитием, отношением к сотрудникам.
читать дальше

Увидели инфраструктуру, побывали в цехах. Конечно в рабочее время, впечатление было бы другим, но и техника безопасности была бы другой. А так мы в компании 27 человек спокойно прогулялись, прекрасно слышали гида все. Мы можем только посоветовать посетить и увидеть самим, остаться под незабываемым впечатлением. Экскурсия замечательная, действительно стоит посетить.

Игорь
4 авг 2025
Спасибо за интереснейшую экскурсию на МТЗ!!! Предприятию МТЗ успехов!!!
Дмитрий
3 авг 2025
Одна из лучших экскурсий в жизни! Очень интересно узнать историю тракторостроения и посмотреть в живую на сборочный участок, спаибо всем сотрудникам завода за их непростой труд.
Ольга
2 авг 2025
Очень понравилась организация, всё чётко, вовремя, спокойно, очень понравился гид, информация ёмкая, но не перегруженная цифрами, человек душой предан своему делу и заводу. Оень интересно и море впечатлений мне, как взрослому, и ребёнку (с возможностью посидеть на тракторе))

