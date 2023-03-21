Приглашаем на самое знаменитое предприятие Беларуси! Это БелАЗ, где выпускают уникальные карьерные машины. В группе до 20 человек в цехах вы откроете секреты производства гигантов, в музее узнаете историю завода, а на выставочной площадке подниметесь на машины, чтобы до конца ощутить их мощь. По запросу можно прокатиться в кабине самосвала. В завершение вам подарят сувенир от завода.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путевая экскурсия. Дорога от центра Минска до города Жодино, где расположен Белорусский автомобильный завод, займёт не более часа. За это время наш гид расскажет об истории страны и о предприятии, которое прославляет её в мире.

Насыщенная экскурсия по заводу. Где же производят эту гигантскую карьерную технику? Гид завода проведёт вас по сборочному цеху и расскажет об особенностях предприятия. А хроники завода с 1948 года вы откроете в Музее трудовой славы.

Выставка гигантов и возможность прокатиться. На выставочной площадке под открытым небом вы подниметесь на корпус и заглянете в кабину знаменитого БелАЗ 75710. Кроме того, по желанию и при условии предварительной брони, вы прокатитесь на многотонном грузовике!

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете 20% стоимости, а остальную а остальную сумму организатору онлайн картой МИР.

Как проходит экскурсия

На микроавтобусе или автобусе в зависимости от количества человек

Путевую экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. Экскурсия по заводу БелАЗ проводится гидом завода.

Что входит в стоимость, а что — нет