Путевая экскурсия. Дорога от центра Минска до города Жодино, где расположен Белорусский автомобильный завод, займёт не более часа. За это время наш гид расскажет об истории страны и о предприятии, которое прославляет её в мире.
Насыщенная экскурсия по заводу. Где же производят эту гигантскую карьерную технику? Гид завода проведёт вас по сборочному цеху и расскажет об особенностях предприятия. А хроники завода с 1948 года вы откроете в Музее трудовой славы.
Выставка гигантов и возможность прокатиться. На выставочной площадке под открытым небом вы подниметесь на корпус и заглянете в кабину знаменитого БелАЗ 75710. Кроме того, по желанию и при условии предварительной брони, вы прокатитесь на многотонном грузовике!
На сайте вы оплачиваете 20% стоимости, а остальную а остальную сумму организатору онлайн картой МИР.