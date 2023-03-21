Групповой тур на легендарный завод БелАЗ из Минска

Узнать о создании машин-гигантов и сделать эффектные фото с этими символами Беларуси

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Приглашаем на самое знаменитое предприятие Беларуси! Это БелАЗ, где выпускают уникальные карьерные машины.

В группе до 20 человек в цехах вы откроете секреты производства гигантов, в музее узнаете историю завода, а на выставочной площадке подниметесь на машины, чтобы до конца ощутить их мощь. По запросу можно прокатиться в кабине самосвала. В завершение вам подарят сувенир от завода.
Групповой тур на легендарный завод БелАЗ из Минска
Групповой тур на легендарный завод БелАЗ из Минска
Групповой тур на легендарный завод БелАЗ из Минска
Групповой тур на легендарный завод БелАЗ из Минска
Групповой тур на легендарный завод БелАЗ из Минска
Групповой тур на легендарный завод БелАЗ из Минска
Ближайшие даты:
18
мар
25
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1
апр
8
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15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путевая экскурсия. Дорога от центра Минска до города Жодино, где расположен Белорусский автомобильный завод, займёт не более часа. За это время наш гид расскажет об истории страны и о предприятии, которое прославляет её в мире.

Насыщенная экскурсия по заводу. Где же производят эту гигантскую карьерную технику? Гид завода проведёт вас по сборочному цеху и расскажет об особенностях предприятия. А хроники завода с 1948 года вы откроете в Музее трудовой славы.

Выставка гигантов и возможность прокатиться. На выставочной площадке под открытым небом вы подниметесь на корпус и заглянете в кабину знаменитого БелАЗ 75710. Кроме того, по желанию и при условии предварительной брони, вы прокатитесь на многотонном грузовике!

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете 20% стоимости, а остальную а остальную сумму организатору онлайн картой МИР.

Как проходит экскурсия

  • На микроавтобусе или автобусе в зависимости от количества человек
  • Путевую экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. Экскурсия по заводу БелАЗ проводится гидом завода.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортное обслуживание, работа гида, входные билеты
  • Оплачивается дополнительно по желанию: прокат на самосвале (10 минут в качестве пассажира в кабине, управляет машиной сотрудник завода) — 75 BYN. Количество прокатов на группу ограниченно, необходимо предварительное бронирование.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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