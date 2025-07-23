Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас на незабываемое путешествие по одной из самых трагических страниц истории Минска — истории Минского гетто.



Наш маршрут пройдет по улицам, которые с середины лета 1941 года до конца октября 1943 года служили местом принудительного содержания и массового уничтожения евреев из оккупированного Минска, других белорусских городов, а также депортированных из Австрии, Германии и протектората Богемия и Моравия (современная Чехия). 5 3 отзыва

Ирина Ваш гид в Минске Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 3 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2.5 часа Как проходит Пешком Когда По вторникам и субботам в 11.00 40 Br за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Приглашаем вас на незабываемое путешествие по одной из самых трагических страниц истории Минска — истории Минского гетто. Наш маршрут пройдет по улицам, которые с середины лета 1941 года до конца октября 1943 года служили местом принудительного содержания и массового уничтожения евреев из оккупированного Минска, других белорусских городов, а также депортированных из Австрии, Германии и протектората Богемия и Моравия (современная Чехия). Экскурсия включает посещение Раковского предместья, где находилась одна из известных иешив, синагога и жилые дома, в которых большинство жителей были евреями. Мы посетим Яму — место самого известного погрома и мемориальный комплекс, где установлен один из первых памятников на идише. Пройдем по территории бывшего Зондергетто I и узнаем историю депортации из стран Западной Европы, увидим бывшую инфекционную больницу, которая во время войны была центром Сопротивления. Ныне это музыкальная школа. Продолжим знакомство с борьбой в Минском гетто на улице Михаила Гебелева, одного из участников подполья. Завершим экскурсию изучением культуры памяти о Минском гетто, посетив камни, посвященные депортированным евреям.

По вторникам и субботам в 11.00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Экскурсионное обслуживание Где начинаем и завершаем? Начало: Г. Минск, ТД «На Немиге», смотровая площадка, ул. Немига 8, СТ.М. Немига Завершение: Ул. Немига 8 Когда и сколько длится? Когда: По вторникам и субботам в 11.00 Экскурсия длится около 2.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.