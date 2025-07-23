Приглашаем вас на незабываемое путешествие по одной из самых трагических страниц истории Минска — истории Минского гетто.
Описание экскурсииПриглашаем вас на незабываемое путешествие по одной из самых трагических страниц истории Минска — истории Минского гетто. Наш маршрут пройдет по улицам, которые с середины лета 1941 года до конца октября 1943 года служили местом принудительного содержания и массового уничтожения евреев из оккупированного Минска, других белорусских городов, а также депортированных из Австрии, Германии и протектората Богемия и Моравия (современная Чехия). Экскурсия включает посещение Раковского предместья, где находилась одна из известных иешив, синагога и жилые дома, в которых большинство жителей были евреями. Мы посетим Яму — место самого известного погрома и мемориальный комплекс, где установлен один из первых памятников на идише. Пройдем по территории бывшего Зондергетто I и узнаем историю депортации из стран Западной Европы, увидим бывшую инфекционную больницу, которая во время войны была центром Сопротивления. Ныне это музыкальная школа. Продолжим знакомство с борьбой в Минском гетто на улице Михаила Гебелева, одного из участников подполья. Завершим экскурсию изучением культуры памяти о Минском гетто, посетив камни, посвященные депортированным евреям.
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Минск, ТД «На Немиге», смотровая площадка, ул. Немига 8, СТ.М. Немига
Завершение: Ул. Немига 8
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам и субботам в 11.00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
23 июл 2025
З
Зинаида
23 июл 2025
Очень понравилось. Экскурсовод Татьяна расказала много историчесеих фактов.
Е
Елена
20 июл 2025
Здравствуйте! Все было отлично.
Входит в следующие категории Минска
