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На завод БелАЗ из Минска

Посетить известный во всём мире завод, где рождаются современные гиганты
БелАЗ, один из мировых лидеров по производству гигантских карьерных самосвалов, расположен в городе Жодино, всего в 44 километрах от Минска.

На экскурсии вы увидите легендарные карьерные самосвалы вблизи, сможете подняться внутрь машины, сделать эффектные фотографии и побывать на территории действующего предприятия.
На завод БелАЗ из Минска
На завод БелАЗ из Минска
На завод БелАЗ из Минска

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Музей трудовой славы
Вы узнаете яркую историю строительства, развития и становления Белорусского автомобильного завода, познакомитесь с его главными достижениями и узнаете, как предприятие стало одним из мировых лидеров в производстве карьерной техники.
Посещение сборочного цеха
Вы увидите, как из отдельных деталей собираются гигантские машины. Познакомитесь с этапами производства, осмотрите платформы закладки самосвалов, конвейерную линию, сборочные участки, работу мостовых кранов и другие производственные объекты.
Обзорная экскурсия на электробусе
Во время поездки по территории завода вы увидите здание заводоуправления, прессовый цех, Аллею трудовой славы, корпус отделки и сдачи карьерных самосвалов, цех испытаний автомобилей и тягачей, а также новую выставочную площадку.
Выставочная площадка
Вы увидите самые знаковые образцы карьерной техники — от машин грузоподъёмностью 30 тонн до самосвала-рекордсмена грузоподъёмностью 450 тонн, внесённого в Книгу рекордов Гиннесса. По диагональной лестнице подниметесь на его огромную платформу, откуда сможете сделать эффектные фотографии.
Сувенирная лавка
В завершение экскурсии вы сможете приобрести памятные сувениры с символикой Бел.
АЗа.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы.
  • Остаток стоимости вы оплачиваете наличными в белорусских рублях по курсу ЦБ РФ на день поездки.
  • В зимний период одевайтесь теплее, т. к. часть экскурсии будет проходить на открытой площадке. В дождливую погоду возьмите зонт или дождевик.
  • С вами будет гид из нашей команды.

В стоимость включено:

  • транспортное и экскурсионное обслуживание по всему маршруту.
  • входные билеты на завод Бел.
АЗ + экскурсия по предприятию
  • мини-обзорная экскурсия по Минску

    • В стоимость не включено:

    Проезд на карьерном самосвале — 90/120 BYN в зависимости от машины. Он бронируется заранее при заказе экскурсии. В кабину самосвала допускается только один экскурсант. Проезд может быть отменен предприятием в одностороннем порядке несмотря на предварительное бронирование.

    Выберите удобную дату из расписания

    🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
    Её забронировали уже 11 раз на ближайшие дни
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    Стоимость экскурсии

    ТарифСтоимость
    Стандартный3400 ₽
    Дети до 14 лет3200 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
    до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У Троицкого предместья
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 4.5 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Алина
    Алина — ваша команда гидов в Минске
    Организатор данного мероприятия
    На сайте с 2022 года
    Провели экскурсии для 6169 туристов
    Мы — команда профессиональных гидов по Минску и Беларуси. С радостью проведём для вас экскурсию по столице и главным достопримечательностям страны. Нам нравится знакомить людей с нашим прекрасным городом, открывать для них много нового и дарить эмоции.

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