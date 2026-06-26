БелАЗ, один из мировых лидеров по производству гигантских карьерных самосвалов, расположен в городе Жодино, всего в 44 километрах от Минска.
На экскурсии вы увидите легендарные карьерные самосвалы вблизи, сможете подняться внутрь машины, сделать эффектные фотографии и побывать на территории действующего предприятия.
На экскурсии вы увидите легендарные карьерные самосвалы вблизи, сможете подняться внутрь машины, сделать эффектные фотографии и побывать на территории действующего предприятия.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Музей трудовой славы
Вы узнаете яркую историю строительства, развития и становления Белорусского автомобильного завода, познакомитесь с его главными достижениями и узнаете, как предприятие стало одним из мировых лидеров в производстве карьерной техники.
Вы узнаете яркую историю строительства, развития и становления Белорусского автомобильного завода, познакомитесь с его главными достижениями и узнаете, как предприятие стало одним из мировых лидеров в производстве карьерной техники.
Посещение сборочного цеха
Вы увидите, как из отдельных деталей собираются гигантские машины. Познакомитесь с этапами производства, осмотрите платформы закладки самосвалов, конвейерную линию, сборочные участки, работу мостовых кранов и другие производственные объекты.
Вы увидите, как из отдельных деталей собираются гигантские машины. Познакомитесь с этапами производства, осмотрите платформы закладки самосвалов, конвейерную линию, сборочные участки, работу мостовых кранов и другие производственные объекты.
Обзорная экскурсия на электробусе
Во время поездки по территории завода вы увидите здание заводоуправления, прессовый цех, Аллею трудовой славы, корпус отделки и сдачи карьерных самосвалов, цех испытаний автомобилей и тягачей, а также новую выставочную площадку.
Во время поездки по территории завода вы увидите здание заводоуправления, прессовый цех, Аллею трудовой славы, корпус отделки и сдачи карьерных самосвалов, цех испытаний автомобилей и тягачей, а также новую выставочную площадку.
Выставочная площадка
Вы увидите самые знаковые образцы карьерной техники — от машин грузоподъёмностью 30 тонн до самосвала-рекордсмена грузоподъёмностью 450 тонн, внесённого в Книгу рекордов Гиннесса. По диагональной лестнице подниметесь на его огромную платформу, откуда сможете сделать эффектные фотографии.
Вы увидите самые знаковые образцы карьерной техники — от машин грузоподъёмностью 30 тонн до самосвала-рекордсмена грузоподъёмностью 450 тонн, внесённого в Книгу рекордов Гиннесса. По диагональной лестнице подниметесь на его огромную платформу, откуда сможете сделать эффектные фотографии.
Сувенирная лавка
В завершение экскурсии вы сможете приобрести памятные сувениры с символикой Бел.
В завершение экскурсии вы сможете приобрести памятные сувениры с символикой Бел.
АЗа.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы.
- Остаток стоимости вы оплачиваете наличными в белорусских рублях по курсу ЦБ РФ на день поездки.
- В зимний период одевайтесь теплее, т. к. часть экскурсии будет проходить на открытой площадке. В дождливую погоду возьмите зонт или дождевик.
- С вами будет гид из нашей команды.
В стоимость включено:
- транспортное и экскурсионное обслуживание по всему маршруту.
- входные билеты на завод Бел.
АЗ + экскурсия по предприятию
мини-обзорная экскурсия по Минску
В стоимость не включено:
Проезд на карьерном самосвале — 90/120 BYN в зависимости от машины. Он бронируется заранее при заказе экскурсии. В кабину самосвала допускается только один экскурсант. Проезд может быть отменен предприятием в одностороннем порядке несмотря на предварительное бронирование.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|3400 ₽
|Дети до 14 лет
|3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Троицкого предместья
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 6169 туристов
Мы — команда профессиональных гидов по Минску и Беларуси. С радостью проведём для вас экскурсию по столице и главным достопримечательностям страны. Нам нравится знакомить людей с нашим прекрасным городом, открывать для них много нового и дарить эмоции.
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