Что вас ожидает

Музей трудовой славы

Вы узнаете яркую историю строительства, развития и становления Белорусского автомобильного завода, познакомитесь с его главными достижениями и узнаете, как предприятие стало одним из мировых лидеров в производстве карьерной техники.

Посещение сборочного цеха

Вы увидите, как из отдельных деталей собираются гигантские машины. Познакомитесь с этапами производства, осмотрите платформы закладки самосвалов, конвейерную линию, сборочные участки, работу мостовых кранов и другие производственные объекты.

Обзорная экскурсия на электробусе

Во время поездки по территории завода вы увидите здание заводоуправления, прессовый цех, Аллею трудовой славы, корпус отделки и сдачи карьерных самосвалов, цех испытаний автомобилей и тягачей, а также новую выставочную площадку.

Выставочная площадка

Вы увидите самые знаковые образцы карьерной техники — от машин грузоподъёмностью 30 тонн до самосвала-рекордсмена грузоподъёмностью 450 тонн, внесённого в Книгу рекордов Гиннесса. По диагональной лестнице подниметесь на его огромную платформу, откуда сможете сделать эффектные фотографии.

Сувенирная лавка

В завершение экскурсии вы сможете приобрести памятные сувениры с символикой Бел.