Е Евгения Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ читать дальше ммммм". Сложно. На самом заводе девушка-экскурсовод замечательный. Видно, что любит и завод и свое дело. Огромное спасибо сотрудникам БЕЛАЗа за их труд и возможность прикоснуться к великим машинам. Организация хорошая. Начало вовремя. Но. Очень сложно было слушать экскурсовода в пути следования. Через каждое второе-третье слово звучало протяжное "эээээээ….

I InnaR Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ Очень насыщенная и интересная программа. Понравилось сопровождение, единственный минус, иногда гида было плохо слышно на задних рядах - микрофон отходил.

Н Надежда Групповой тур на легендарный завод БелАЗ из Минска Очень впечатляющее мероприятие. По ходу экскурсии были небольшие организационные шероховатости, но экскурсоводы всё решили.

О Оксана Групповой тур на легендарный завод БелАЗ из Минска Экскурсовод Василий профессионал своего дела, интересно, познавательно! Спасибо!

А Анастасия Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ Все было четко по времени, экскурсия интересная, удалось попасть на прокат. Спасибо!

Д Дарья Групповой тур на легендарный завод БелАЗ из Минска Нетривиальная экскурсия в интересное место! Недалеко от Минска, не утомительно ехать и возвращаться! БелАЗ поражает своей масштабностью! Есть возможность прокатиться на Белазе, посмотреть как собираются гиганты и сделать прикольные фото! Рекомендую

А Анна БелАЗ - в гости к гигантам машиностроения Всё очень понравилось, информация доступным языком донесена,.