БелАЗ – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «БелАЗ» в Минске, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
175 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия на БелАЗ: музей, заводские цеха и кабина БелАЗа 75710
Погрузитесь в мир БелАЗа: от музея истории до гигантских самосвалов. Уникальная возможность подняться в кабину и прокатиться на грузовике-монстре
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 10:30
10 июня в 09:30
2 999 за человека
Групповой тур на легендарный завод БелАЗ из Минска
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
75 отзывов
Популярное предложение
Групповой тур на БелАЗ: экскурсия с прокатом на самосвале
Познакомьтесь с легендой белорусского машиностроения, узнайте секреты производства и испытайте мощь БелАЗ на себе
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
2 900 за человека
БелАЗ - в гости к гигантам машиностроения
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4.5 часа
47 отзывов
БелАЗ - в гости к гигантам машиностроения
Познакомиться с маркой-символом Беларуси и оценить модели карьерной техники на автобусной экскурсии
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
11 июня в 11:00
15 июня в 14:00
2 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ
    Организация хорошая. Начало вовремя. Но. Очень сложно было слушать экскурсовода в пути следования. Через каждое второе-третье слово звучало протяжное "эээээээ….
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    ммммм". Сложно. На самом заводе девушка-экскурсовод замечательный. Видно, что любит и завод и свое дело. Огромное спасибо сотрудникам БЕЛАЗа за их труд и возможность прикоснуться к великим машинам.

  • I
    InnaR
    3 июня 2024
    Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ
    Очень насыщенная и интересная программа. Понравилось сопровождение, единственный минус, иногда гида было плохо слышно на задних рядах - микрофон отходил.
  • Н
    Надежда
    31 мая 2024
    Групповой тур на легендарный завод БелАЗ из Минска
    Очень впечатляющее мероприятие. По ходу экскурсии были небольшие организационные шероховатости, но экскурсоводы всё решили.
  • О
    Оксана
    28 мая 2024
    Групповой тур на легендарный завод БелАЗ из Минска
    Экскурсовод Василий профессионал своего дела, интересно, познавательно! Спасибо!
    Экскурсовод Василий профессионал своего дела, интересно, познавательно! Спасибо!Экскурсовод Василий профессионал своего дела, интересно, познавательно! Спасибо!Экскурсовод Василий профессионал своего дела, интересно, познавательно! Спасибо!Экскурсовод Василий профессионал своего дела, интересно, познавательно! Спасибо!
  • А
    Анастасия
    28 мая 2024
    Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ
    Все было четко по времени, экскурсия интересная, удалось попасть на прокат. Спасибо!
  • Д
    Дарья
    27 мая 2024
    Групповой тур на легендарный завод БелАЗ из Минска
    Нетривиальная экскурсия в интересное место! Недалеко от Минска, не утомительно ехать и возвращаться! БелАЗ поражает своей масштабностью! Есть возможность прокатиться на Белазе, посмотреть как собираются гиганты и сделать прикольные фото! Рекомендую
    Нетривиальная экскурсия в интересное место! Недалеко от Минска, не утомительно ехать и возвращаться! БелАЗ поражает своейНетривиальная экскурсия в интересное место! Недалеко от Минска, не утомительно ехать и возвращаться! БелАЗ поражает своей
  • А
    Анна
    26 мая 2024
    БелАЗ - в гости к гигантам машиностроения
    Всё очень понравилось, информация доступным языком донесена,.
  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    БелАЗ - в гости к гигантам машиностроения
    Были с мужем на данной экскурсии, он радовался как ребёнок) Я тоже осталась в восторге. Всем рекомендую данную экскурсию!
    Были с мужем на данной экскурсии, он радовался как ребёнок) Я тоже осталась в восторге. Всем рекомендую данную экскурсию!Были с мужем на данной экскурсии, он радовался как ребёнок) Я тоже осталась в восторге. Всем рекомендую данную экскурсию!Были с мужем на данной экскурсии, он радовался как ребёнок) Я тоже осталась в восторге. Всем рекомендую данную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «БелАЗ»

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  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
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Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "БелАЗ" можно забронировать 3 экскурсии от 2 600 до 2 999. Туристы уже оставили гидам 297 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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