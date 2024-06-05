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Групповая
5 часов
Популярное предложение
Экскурсия на БелАЗ: музей, заводские цеха и кабина БелАЗа 75710
Погрузитесь в мир БелАЗа: от музея истории до гигантских самосвалов. Уникальная возможность подняться в кабину и прокатиться на грузовике-монстре
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 10:30
10 июня в 09:30
2 999₽ за человека
Групповая
4 часа
Популярное предложение
Групповой тур на БелАЗ: экскурсия с прокатом на самосвале
Познакомьтесь с легендой белорусского машиностроения, узнайте секреты производства и испытайте мощь БелАЗ на себе
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
2 900₽ за человека
Групповая
4.5 часа
БелАЗ - в гости к гигантам машиностроения
Познакомиться с маркой-символом Беларуси и оценить модели карьерной техники на автобусной экскурсии
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
11 июня в 11:00
15 июня в 14:00
2 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения5 июня 2024Организация хорошая. Начало вовремя. Но. Очень сложно было слушать экскурсовода в пути следования. Через каждое второе-третье слово звучало протяжное "эээээээ….
- IInnaR3 июня 2024Очень насыщенная и интересная программа. Понравилось сопровождение, единственный минус, иногда гида было плохо слышно на задних рядах - микрофон отходил.
- ННадежда31 мая 2024Очень впечатляющее мероприятие. По ходу экскурсии были небольшие организационные шероховатости, но экскурсоводы всё решили.
- ООксана28 мая 2024Экскурсовод Василий профессионал своего дела, интересно, познавательно! Спасибо!
- ААнастасия28 мая 2024Все было четко по времени, экскурсия интересная, удалось попасть на прокат. Спасибо!
- ДДарья27 мая 2024Нетривиальная экскурсия в интересное место! Недалеко от Минска, не утомительно ехать и возвращаться! БелАЗ поражает своей масштабностью! Есть возможность прокатиться на Белазе, посмотреть как собираются гиганты и сделать прикольные фото! Рекомендую
- ААнна26 мая 2024Всё очень понравилось, информация доступным языком донесена,.
- ООльга24 мая 2024Были с мужем на данной экскурсии, он радовался как ребёнок) Я тоже осталась в восторге. Всем рекомендую данную экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «БелАЗ»
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