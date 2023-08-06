Групповая экскурсия на Минский тракторный завод

Побывать на МТЗ, увидеть этапы производства техники и узнать историю предприятия

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Отправляемся на Минский тракторный завод, где изготавливают различную сельхозтехнику и знаменитые тракторы «BELARUS». Площадь производства огромна: вы побываете в разных цехах и увидите, как собирают машины. Гид поделится историей завода и интересной статистикой. А ещё вы оцените коллекционные тракторы и при желании почувствуете в сборке техники!
Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

10:00 Трансфер на автобусе на завод

11:00 Минский тракторный завод. Вы окажетесь в уютном районе Минска, историю которого услышите. Именно здесь в зелени деревьев находятся послевоенные постройки и сам завод, который входит в десятку крупнейших мировых производителей техники для сельского хозяйства! Во время экскурсии по МТЗ вы:

  • познакомитесь с историей Минского тракторного завода, которая берёт своё начало в 1946 году;
  • прогуляетесь по машиносборочным цехам;
  • посетите выставку коллекционных тракторов;
  • заглянете в цеха, где детали делают с точностью до микрона, а на конвейерах оживают тракторы с мировым именем «BELARUS»;
  • при желании прокатитесь на тракторе или даже примете участие в его сборке!

14:00 Ориентировочное время окончания экскурсии

Организационные детали

  • Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды. Экскурсия внутри завода проводится местным гидом.
  • Сбор группы происходит за 15 мин. до посадки в автобус

В стоимость включено

  • Услуги аттестованного гида на белорусском или русском языке
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Трансфер туда-обратно на автобусе или микроавтобусе
  • Посещение завода и музея МТЗ
  • Экскурсия по Тракторозаводскому району

Не входит в стоимость

  • Услуга «Катание на тракторе» — 30 BYN/чел.
  • Участие в сборке трактора «BELARUS» с последующей выдачей сертификата. К участию допускаются лица с 18 лет. Стоимость — 9,00 BYN/чел.

в среду в 10:00

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
6 авг 2023
Сама экскурсия на территории МТЗ прекрасна, она будет интересна и взрослым и детям, мне и моему подростку понравилось. Но не понятно где была экскурсия от организатора, т. е. ее не было. Пару тройку несвязанных между собой предложений, сдобренных минутой молчания между каждым из них, экскурсией назвать трудно. Кроме того, хоть в салоне и 5 человек, но говорить без микрофона -говорит о неуважении к клиентам, типа и так сойдет. Нет, не сойдёт. Итого: соотношение цена- качество сильно несоответствует.

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