Побывать на МТЗ, увидеть этапы производства техники и узнать историю предприятия
Отправляемся на Минский тракторный завод, где изготавливают различную сельхозтехнику и знаменитые тракторы «BELARUS». Площадь производства огромна: вы побываете в разных цехах и увидите, как собирают машины. Гид поделится историей завода и интересной статистикой. А ещё вы оцените коллекционные тракторы и при желании почувствуете в сборке техники!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
10:00 Трансфер на автобусе на завод
11:00 Минский тракторный завод. Вы окажетесь в уютном районе Минска, историю которого услышите. Именно здесь в зелени деревьев находятся послевоенные постройки и сам завод, который входит в десятку крупнейших мировых производителей техники для сельского хозяйства! Во время экскурсии по МТЗ вы:
- познакомитесь с историей Минского тракторного завода, которая берёт своё начало в 1946 году;
- прогуляетесь по машиносборочным цехам;
- посетите выставку коллекционных тракторов;
- заглянете в цеха, где детали делают с точностью до микрона, а на конвейерах оживают тракторы с мировым именем «BELARUS»;
- при желании прокатитесь на тракторе или даже примете участие в его сборке!
14:00 Ориентировочное время окончания экскурсии
Организационные детали
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды. Экскурсия внутри завода проводится местным гидом.
- Сбор группы происходит за 15 мин. до посадки в автобус
В стоимость включено
- Услуги аттестованного гида на белорусском или русском языке
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Трансфер туда-обратно на автобусе или микроавтобусе
- Посещение завода и музея МТЗ
- Экскурсия по Тракторозаводскому району
Не входит в стоимость
- Услуга «Катание на тракторе» — 30 BYN/чел.
- Участие в сборке трактора «BELARUS» с последующей выдачей сертификата. К участию допускаются лица с 18 лет. Стоимость — 9,00 BYN/чел.
в среду в 10:00
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду в 10:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Минске
Провёл экскурсии для 6145 туристов
Здравствуйте! Мы профессионально занимаемся организацией отдыха в Беларуси. Каждую неделю проводим групповые экскурсии, маршруты которых затрагивают основные достопримечательности страны. У нас комфортный транспорт, аккредитованные экскурсоводы, насыщенные программы!
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Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
6 авг 2023
Сама экскурсия на территории МТЗ прекрасна, она будет интересна и взрослым и детям, мне и моему подростку понравилось. Но не понятно где была экскурсия от организатора, т. е. ее не было. Пару тройку несвязанных между собой предложений, сдобренных минутой молчания между каждым из них, экскурсией назвать трудно. Кроме того, хоть в салоне и 5 человек, но говорить без микрофона -говорит о неуважении к клиентам, типа и так сойдет. Нет, не сойдёт. Итого: соотношение цена- качество сильно несоответствует.
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