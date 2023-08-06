Сама экскурсия на территории МТЗ прекрасна, она будет интересна и взрослым и детям, мне и моему подростку понравилось. Но не понятно где была экскурсия от организатора, т. е. ее не было. Пару тройку несвязанных между собой предложений, сдобренных минутой молчания между каждым из них, экскурсией назвать трудно. Кроме того, хоть в салоне и 5 человек, но говорить без микрофона -говорит о неуважении к клиентам, типа и так сойдет. Нет, не сойдёт. Итого: соотношение цена- качество сильно несоответствует.