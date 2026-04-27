Этот маршрут объединяет классику и эксклюзив — от парадных сталинских проспектов до тихой набережной Свислочи. Главная «фишка» — встреча с БЕЛАЗом прямо в городе! Вам не нужно ехать на завод в Жодино, чтобы оценить мощь 450-тонного гиганта. Гид покажет секретную точку в черте Минска, где можно вплотную подойти к железному титану, сделать эпичные кадры и узнать историю создания этих машин.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Все символы в одном маршруте

Во время обзорной автобусной экскурсии вы увидите:

площадь Независимости и Красный костёл

проспекты в стиле сталинского ампира

Большой театр оперы и балета

набережную реки Свислочь

остров Слёз

Троицкое предместье

дворики Верхнего города

Главный вау-эффект

Прямо в черте города вас ждёт 450-тонный самосвал БЕЛАЗ. Мы сделаем остановку, чтобы вы смогли подойти к машине-рекордсмену вплотную, оценить размер колеса (которое выше человеческого роста в два раза!) и сделать эффектные кадры.

Без скучных лекций

Никаких сухих дат. Гид расскажет о Минске через истории и легенды, поделится лайфхаками о жизни горожан и покажет детали, которые не замечают обычные туристы. Вы узнаете, почему минский Оперный театр считается одним из самых красивых в Европе, где минчане пьют лучший кофе, какие легенды скрывают дворики Верхнего города и как столица превратилась в ИТ-хаб.

Организационные детали