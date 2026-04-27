Этот маршрут объединяет классику и эксклюзив — от парадных сталинских проспектов до тихой набережной Свислочи.
Главная «фишка» — встреча с БЕЛАЗом прямо в городе! Вам не нужно ехать на завод в Жодино, чтобы оценить мощь 450-тонного гиганта.
Гид покажет секретную точку в черте Минска, где можно вплотную подойти к железному титану, сделать эпичные кадры и узнать историю создания этих машин.
Описание экскурсии
Все символы в одном маршруте
Во время обзорной автобусной экскурсии вы увидите:
- площадь Независимости и Красный костёл
- проспекты в стиле сталинского ампира
- Большой театр оперы и балета
- набережную реки Свислочь
- остров Слёз
- Троицкое предместье
- дворики Верхнего города
Главный вау-эффект
Прямо в черте города вас ждёт 450-тонный самосвал БЕЛАЗ. Мы сделаем остановку, чтобы вы смогли подойти к машине-рекордсмену вплотную, оценить размер колеса (которое выше человеческого роста в два раза!) и сделать эффектные кадры.
Без скучных лекций
Никаких сухих дат. Гид расскажет о Минске через истории и легенды, поделится лайфхаками о жизни горожан и покажет детали, которые не замечают обычные туристы. Вы узнаете, почему минский Оперный театр считается одним из самых красивых в Европе, где минчане пьют лучший кофе, какие легенды скрывают дворики Верхнего города и как столица превратилась в ИТ-хаб.
Организационные детали
- Маршрут не предусматривает посещение завода в Жодино
- Поедем на автобусе туристического класса
- Остаток можно оплатить на месте белорусскими рублями или банковской картой через терминал (для карт не белорусских банков будет конвертация)
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2000 ₽
|Дети до 16 лет
|1750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У городской Ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 224 туристов
Наша команда — это профессионалы крупнейшего туроператора Беларуси, которые ежедневно знакомят путешественников с историей, культурой и уникальными уголками нашей страны. Мы представляем одну из самых широких линеек туристических продуктов на
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Отличная экскурсия!!! Были 25.04.2026. Гид Екатерина выше всяких похвал - очень душевная подача информации! Большое спасибо за интересную экскурсию! Время пролетело незаметно.
Огромное спасибо экскурсоводу Недвецкой Ольге за проведенную экскурсию. Очень приятный, спокойный голос с небольшим белорусским акцентом сразу расположил к себе, подача материала и его содержание на пятерку. Пока ехали к
Юлия
Ответ организатора:
Спасибо большое за Ваш отзыв!
Экскурсия была интересно познавательной. Увлекательный рассказ гида. В конце ответил на интересующие вопросы. Мы довольны. Благодарим!!!
М
все понравилось
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии на «Экскурсия по Минску и встреча с БЕЛАЗ-гигантом»
Групповая
Лучший выборБелАЗ - в гости к гигантам машиностроения
Познакомиться с маркой-символом Беларуси и оценить модели карьерной техники на автобусной экскурсии
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
5 мая в 16:45
8 мая в 15:45
3783 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Минск от А до Я
Загляните в сердце Беларуси с уникальной пешеходной экскурсией, которая раскроет Минск с неожиданных сторон
Начало: Здание ратуши, площадь Свободы 2а
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска на БелАЗ и обратно
Добраться с комфортом до знаменитого завода и увидеть гигантов машиностроения
Начало: По вашему адресу в Минске
30 апр в 13:00
1 мая в 08:00
7949 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Другой Минск
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
Начало: Около кинотеатра «Беларусь»
Сегодня в 15:00
Завтра в 16:00
9500 ₽ за всё до 8 чел.
