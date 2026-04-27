Экскурсия по Минску и встреча с БЕЛАЗ-гигантом

Увидеть главные достопримечательности и сделать фото с легендарным самосвалом, не выезжая из города
Этот маршрут объединяет классику и эксклюзив — от парадных сталинских проспектов до тихой набережной Свислочи.

Главная «фишка» — встреча с БЕЛАЗом прямо в городе! Вам не нужно ехать на завод в Жодино, чтобы оценить мощь 450-тонного гиганта.

Гид покажет секретную точку в черте Минска, где можно вплотную подойти к железному титану, сделать эпичные кадры и узнать историю создания этих машин.
5
4 отзыва
Экскурсия по Минску и встреча с БЕЛАЗ-гигантом

Описание экскурсии

Все символы в одном маршруте

Во время обзорной автобусной экскурсии вы увидите:

  • площадь Независимости и Красный костёл
  • проспекты в стиле сталинского ампира
  • Большой театр оперы и балета
  • набережную реки Свислочь
  • остров Слёз
  • Троицкое предместье
  • дворики Верхнего города

Главный вау-эффект

Прямо в черте города вас ждёт 450-тонный самосвал БЕЛАЗ. Мы сделаем остановку, чтобы вы смогли подойти к машине-рекордсмену вплотную, оценить размер колеса (которое выше человеческого роста в два раза!) и сделать эффектные кадры.

Без скучных лекций

Никаких сухих дат. Гид расскажет о Минске через истории и легенды, поделится лайфхаками о жизни горожан и покажет детали, которые не замечают обычные туристы. Вы узнаете, почему минский Оперный театр считается одним из самых красивых в Европе, где минчане пьют лучший кофе, какие легенды скрывают дворики Верхнего города и как столица превратилась в ИТ-хаб.

Организационные детали

  • Маршрут не предусматривает посещение завода в Жодино
  • Поедем на автобусе туристического класса
  • Остаток можно оплатить на месте белорусскими рублями или банковской картой через терминал (для карт не белорусских банков будет конвертация)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2000 ₽
Дети до 16 лет1750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У городской Ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 224 туристов
Наша команда — это профессионалы крупнейшего туроператора Беларуси, которые ежедневно знакомят путешественников с историей, культурой и уникальными уголками нашей страны. Мы представляем одну из самых широких линеек туристических продуктов на
рынке — от насыщенных однодневных экскурсий до масштабных многодневных туров продолжительностью до 10 дней. Это классические маршруты и авторские программы, городские и загородные экскурсии, исторические, культурные и природные направления, а также комплексные туры, позволяющие увидеть Беларусь во всей её многогранности. Каждый маршрут продуман до мелочей: логистика, комфорт, безопасность и качество сервиса. Наши гиды — это не просто сопровождающие, а увлечённые рассказчики, которые любят свою страну и умеют передать эту любовь каждому гостю. Мы знаем, как показать Беларусь живой, гостеприимной и по-настоящему запоминающейся.

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия!!! Были 25.04.2026. Гид Екатерина выше всяких похвал - очень душевная подача информации! Большое спасибо за интересную экскурсию! Время пролетело незаметно.
Татьяна
Огромное спасибо экскурсоводу Недвецкой Ольге за проведенную экскурсию. Очень приятный, спокойный голос с небольшим белорусским акцентом сразу расположил к себе, подача материала и его содержание на пятерку. Пока ехали к
машине, успела нам рассказать о жизни в Беларуси, о самом заводе БЕЛАЗ. Ольга - человек, любящий свою страну, свой язык и свою работу. Спасибо ей огромное, мы с мужем остались очень довольны.

Юлия
Ответ организатора:
Спасибо большое за Ваш отзыв!
Марина
Экскурсия была интересно познавательной. Увлекательный рассказ гида. В конце ответил на интересующие вопросы. Мы довольны. Благодарим!!!
М
все понравилось
