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Описание
Национальный музей-заповедник «Несвиж» — комплекс из десятка исторических построек. Дворцово-парковый ансамбль и исторический центр Несвижа чудом сохранил свой облик с древних времён.
Во время аудиоэкскурсии вы познакомитесь с Несвижским замком и услышите его историю. Вы мысленно перенесётесь в эпоху Средневековья, ведь атмосфера европейского купеческого города здесь прекрасно сохранилась.
Вы полюбуетесь Домом ремесленника — ярким примером городского жилья с необычным фасадом, характерным для первой половины XVIII века.
Затем насладитесь прекрасной архитектурой барокко, по качеству не уступающей старинным европейским столицам. Вы зайдёте внутрь Фарного костёла, первого в Восточной Европе памятника в стиле барокко. Здесь вы исследуете интерьер собора, насыщенный деталями и красочными декоративными элементами.
Вы также услышите историю Слуцкой бармы — единственных из пяти городских ворот, сохранившихся до нашего времени, и познакомитесь с местом, где раньше проходила граница города.
Приготовьтесь погрузиться в атмосферу Средневековья в Несвиже!
Как проходит аудиоэкскурсия:
После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Ответы на вопросы
Что входит
Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Спланированный маршрут по Васильевскому острову с офлайн-картой для удобной навигации
Что не входит
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Спланированный маршрут по Несвижу с офлайн-картой для удобной навигации
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Инструкция по установке аудиогида
1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.