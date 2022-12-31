Национальный музей-заповедник «Несвиж» — комплекс из десятка исторических построек. Дворцово-парковый ансамбль и исторический центр Несвижа чудом сохранил свой облик с древних времён.

Во время аудиоэкскурсии вы познакомитесь с Несвижским замком и услышите его историю. Вы мысленно перенесётесь в эпоху Средневековья, ведь атмосфера европейского купеческого города здесь прекрасно сохранилась.

Вы полюбуетесь Домом ремесленника — ярким примером городского жилья с необычным фасадом, характерным для первой половины XVIII века.

Затем насладитесь прекрасной архитектурой барокко, по качеству не уступающей старинным европейским столицам. Вы зайдёте внутрь Фарного костёла, первого в Восточной Европе памятника в стиле барокко. Здесь вы исследуете интерьер собора, насыщенный деталями и красочными декоративными элементами.

Вы также услышите историю Слуцкой бармы — единственных из пяти городских ворот, сохранившихся до нашего времени, и познакомитесь с местом, где раньше проходила граница города.

Приготовьтесь погрузиться в атмосферу Средневековья в Несвиже!

Как проходит аудиоэкскурсия: