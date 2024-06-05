1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Вечерний Минск: обзорная поездка по столице
Полюбоваться огнями засыпающего города и познакомиться с ключевыми локациями
Начало: На площади Свободы
«Отправная точка вашего знакомства с вечерним городом — здание железнодорожного вокзала и торжественно подсвеченные «Ворота в город»»
Сегодня в 19:00
12 июня в 19:00
1 690₽ за человека
Групповая
3 часа
Знакомство с Минском: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Минска: от сталинской архитектуры до современных символов города за 3 часа
Начало: На площади Свободы
«Ворота Минска — видный образец сталинского ампира, с которого начнётся ваше знакомство со столицей»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 595₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Главное в Минске: путешествие по ключевым достопримечательностям
Откройте для себя сердце Беларуси: от величественных площадей до уютных улочек на уникальной автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: Пр-т Победителей, 21
«Познакомитесь со знаковым памятником конструктивизма — Домом Правительства, построенным фактически вручную в середине 30-х»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
1 650₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Минск старинный и современный: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по узким улочкам Старого Минска, узнайте легенды древних храмов и ощутите простор современных проспектов. Откройте для себя Минск
Начало: В районе метро Немиги
«Вы увидите главные достопримечательности исторического центра Минска: Ратушу в стиле классицизма, Гостиный двор, архикафедральный костел Святой Девы Марии XVIII века, комплекс Торговых рядов и Кафедральный собор Святого Духа»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
6 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3.5 часа
Популярное предложение
Групповая экскурсия по Минску: ключевые достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Минска с обзорной экскурсией. Увидите главные достопримечательности города и услышите увлекательные истории от профессионального гида
Начало: Проспект Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 15:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 700₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Вечерний Минск в огнях: автобусная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу вечернего Минска на автобусной экскурсии. Узнайте историю города, полюбуйтесь иллюминацией и посетите ключевые достопримечательности
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
«Здесь расположены музеи, конференц-залы, кафе и обзорная площадка на высоте 73 метров»
Расписание: во вторник и четверг в 18:00
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
1 450₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
Погрузитесь в атмосферу Минска, где прошлое встречается с настоящим. Узнайте о древних храмах, советской архитектуре и современных сооружениях
Начало: У Вашего отеля
«Вы увидите квартал старинного Троицкого Предместья, прогуляетесь по мощёным улочкам и познакомитесь с застройкой губернских городов Российской Империи»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
115008 050₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Популярное предложение
Групповая экскурсия «Добро пожаловать в Минск»: путешествие по времени
Откройте для себя богатую историю и культурное наследие Минска в увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: На площади Независимости
Завтра в 13:30
10 июня в 10:30
16341 471₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Минск изнутри: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Минска во время индивидуальной экскурсии. Вас ждут увлекательные рассказы и незабываемые впечатления
Начало: Площадь Независимости
«Вы услышите самые интересные факты его прошлого и настоящего, увидите главные достопримечательности и узнаете, как и чем живут минчане»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
55394 986₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Привет, Минск: путешествие по историческим и современным местам столицы
Погрузитесь в атмосферу Минска: от исторических памятников до секретных уголков, которые знают только местные
Начало: Площадь Независимости
«А еще вы сверите часы на площади, узнаете секреты главной почты и познакомитесь с настоящим зодчим»
Сегодня в 18:00
10 июня в 08:00
6 200₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Минск! Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия
Откройте для себя Минск с новой стороны: исторические районы, памятники архитектуры и уникальные истории
Начало: По согласованию
«Во время автомобильно-пешеходного знакомства с городом за 2,5 часа вы успеете полюбоваться Минском в преломлении разных эпох»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
98048 824₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Минску: архитектура и история в одном маршруте
Погрузитесь в историю Минска через его архитектуру. Необычный маршрут, знаковые места и уникальные советы от местных жителей
Начало: В районе метро Немига
«Даже обзорную экскурсию я превращаю в необычную и провожу гостей по достопримечательностям незаезженными маршрутами»
Сегодня в 08:30
Завтра в 21:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Минск - город мечты: путешествие по истории и настоящему
Погрузитесь в уникальную атмосферу Минска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по городу мечты
Начало: Любое удобное для вас место в городе
«А контрастом станет знакомство с городом современным: широкими и просторными проспектами, парками и спортивными комплексами»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 200₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Минск XXL: путешествие на автомобиле по историческим и новым местам
Погрузитесь в атмосферу Минска с экскурсией, объединяющей исторические символы и современные уголки города. Откройте Минск с новой стороны
10 июня в 07:30
11 июня в 07:00
110009 900₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Ежедневная прогулка по Минску: история, культура и традиции
Откройте для себя Минск с экспертом: знаковые места, исторические факты и уникальные советы для путешественников
Начало: В районе Железнодорожного вокзала
«Вы рассмотрите контрасты минской архитектуры, узнаете всё самое интересное из истории города и познакомитесь с белорусскими традициями»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 700₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
По Минску - с комфортом
Побывать в историческом сердце города, а также открыть архитектуру 20 века
Начало: В удобном вам месте
«Эта обзорная экскурсия даст вам исчерпывающее представление о Минске»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
111109 999₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «О Минске с любовью»: погружение в душу города
Откройте для себя Минск через увлекательные рассказы о его истории, архитектуре и живописных уголках
Начало: Ст. метро «Немига»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Минск: из глубины веков до наших дней
Минск - светлый и чистый город с богатой историей. Прогуляйтесь по его проспектам и площадям, узнайте о становлении и развитии города
Начало: На площади Свободы
«А также посетите обзорную площадку с прекрасным видом на реку Свислочь и окрестности и услышите о временах, когда на месте современного Минска было лишь замчище с окружающими его городскими валами»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 14 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Утро в городе М: экскурсии в мини-группе
На ранней прогулке по Минску раскрыть тайну драмтеатра и узнать, чем драники отличаются от колдунов
Начало: У ж/д вокзала
«В атмосфере позднего утра вы увидите главные достопримечательности и скрытые локации, о которых известно только местным»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
16001 440₽ за человека
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Минску: от древности до наших дней
Загляните в сердце Беларуси с уникальной пешеходной экскурсией, которая раскроет Минск с неожиданных сторон
Начало: Здание ратуши, площадь Свободы 2а
«Знакомство с древним минским замчищем и набережной реки Свислочь у Дворца спорта»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 63004 725₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Минск на авто: история 9 веков за 2,5 часа
Увидеть и узнать о столице Беларуси всё! И ещё чуть больше
«5 часа насыщенной обзорной экскурсии по городу на комфортабельном микроавтобусе с двумя остановками по 25 мин»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
10 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
На автомобиле по Минску: обзорная экскурсия
Прокатиться по городу и услышать интересные рассказы о главных событиях
Начало: В районе станции метро «Октябрьская»
«Решение есть — обзорная автомобильная экскурсия»
Завтра в 00:00
11 июня в 00:00
12 900₽ за всё до 15 чел.
Групповая
3 часа
Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Минску! За 3 часа вы увидите главные достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
«Здесь расположены музеи, конференц-залы, кафе и обзорная площадка на высоте 73 метров»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
1 445₽ за человека
Квест
1.5 часа
Семейный квест в историческом центре Минска: путешествие и развлечение
Превратиться в детективов и археологов, изучить город и найти клад
Начало: На площади Свободы
«Не скучать на обзорных экскурсиях — сложная задача для детей»
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала - путешествие в историю
Погрузитесь в историю и архитектуру Минска в увлекательной двухчасовой прогулке от железнодорожного вокзала до Верхнего города
Начало: На ж/д вокзале
«Эта обзорная экскурсия даст вам исчерпывающее представление о Минске»
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
53594 824₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экспресс-прогулка по Минску
Самое главное за 90 минут
Начало: В районе метро «Немига»
«Вы познакомитесь с жизнью города 1000, 500, 100 лет назад»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Минск для всей семьи
Обзорная прогулка по городу для взрослых и детей
Начало: В центре Минска
19 июня в 08:30
20 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
От Менска до Минска: историческая прогулка по центру города
Присоединяйтесь к захватывающей прогулке по Минску, где история оживает на каждом шагу. Вас ждут удивительные открытия
Начало: У Красного костёла на площади Независимости
«Пешком мы пройдём по главным достопримечательностям, и я расскажу, как город развивался в разные эпохи»
Сегодня в 12:00
21 июня в 10:30
5 500₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»
Раскрыть секреты старинного Минска, стать археологами и выбрать главу города
Начало: У площади Свободы
«Я жду вас на обзорной прогулке по старинному городу»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:30
5 900₽ за всё до 15 чел.
Квест
2 часа
Экскурсия с элементами квеста «Загадки Минска»
Познакомиться с историей города в увлекательном формате, порисовать и даже поиграть в шпионов
Начало: Проспект Победителей 2, встреча около таблички с н...
«Мы пройдём по Верхнему городу мимо его главных достопримечательностей»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Посетить главные достопримечательности города и территорию бывшего Минского гетто
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 15:30
10 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Знакомство с городом Солнца
Прогуляться по страницам истории Минска и открыть его тайны
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 12:30
10 июня в 19:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
3 часа
Минск: аудиоэкскурсия по историческому центру
Магдебургское право, наследие иезуитов, шедевры советской архитектуры и другие яркие пазлы столицы
Начало: Рядом с ж/д вокзалом Минска
«Познакомитесь с интерьером и фасадом костёла Пресвятой Девы Марии, который группы обычно проезжают»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Минск открывается для вас
Автопешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: По договоренности (от вашей гостиницы, вокзала)
«За 3 часа вы познакомитесь с Минском, его историей и архитектурой»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 14 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
2 часа
Знакомство с Минском
Разобраться в многовековой истории города и полюбоваться его красотами на групповой экскурсии
Начало: На площади, Свободы 2
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
1 320₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная авто-экскурсия по Минску: ключевые места и истории
Откройте для себя Минск с комфортом: исторические памятники, уникальная архитектура и богатая культура в индивидуальной поездке
Начало: Площадь Независимости
«Обзорная экскурсия на машине идеально подходит для первого знакомства с таким немаленьким городом, как Минск»
Сегодня в 12:00
21 июня в 09:00
10 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с Минском
Перенестись в прошлое, прогуляться по древнему городу и открыть его для себя с новой стороны
Начало: Около Дома спорта
«Приглашаю вас на мою обзорную экскурсию по древнему Менску (Минску)»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Как построить город-мечту: прогулка по Минску
Пройти дорогой, которая претендует на включение в список ЮНЕСКО, и раскрыть своеобразие столицы
Начало: На Привокзальной площади
«Вы познакомитесь со знаковыми памятниками 20 века и прикоснётесь к наследию позапрошлого столетия»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Минск на авто
Познакомиться с главными достопримечательностями города в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
«А также я посоветую вам лучшие обзорные площадки Минска и места, где можно отведать вкусную белорусскую кухню»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная автомобильная экскурсия «Минск - город-герой»
Увидеть знаковые места и узнать о подвиге города в годы ВОВ
«Вы познакомитесь с историей Минска со времён Полоцкого княжества и до наших дней»
Сегодня в 08:30
10 июня в 15:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3.5 часа
Путешествие по Минску: от Привокзальной площади до Острова Мужества
Погрузитесь в уникальную атмосферу Минска, проезжая мимо его знаковых мест на комфортабельном автобусе
«А венчает её открытая обзорная площадка, где с высоты 73 метров можно взглянуть на Минск — превосходные виды откроются Вам как в дневное, так и в вечернее время»
Расписание: понедельник, вторник, среда, пятница, воскресенье
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60Br за человека
Групповая
3.5 часа
Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
Начало: Пр-т Победителей 21, Минск
«Познакомитесь с его многовековой историей и узнаете, как он восстановился после колоссальных разрушений в годы Великой Отечественной войны»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60Br за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
Начало: По договоренности
«Или познакомитесь со столицей в самом подходящем для этого месте»
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 160Br за всё до 10 чел.
Групповая
3.5 часа
Вечерняя экскурсия по Минску
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
«Закрытая обзорная площадка находится на 22 этаже, здесь расположена галерея «Панорама», где действует сменная выставка картин»
Расписание: по четвергам и субботам в 18:00
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
60Br за человека
Индивидуальная
3 часа
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
Начало: Любое место в центре Минска
«Вы увидите главные достопримечательности Минска, услышите яркие местные легенды, байки и анекдоты»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 360Br за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Спасибо большое Ивану за экскурсию! Очень интересно, познавательно, он отлично владеет информацией об истории своего города. Очень дружелюбный, интеллигентный молодой
- ННаталья5 июня 2024Спасибо гиду Арсению, что так подробно рассказал нам историю города и показал знаковые места, мы с подругами остались довольны, несмотря на то, что взяли экскурсию сразу после долгой дороги. Очень рекомендуем - было познавательно!
- ААлла5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Ни на минуту не пожалели, что взяли её.
- ВВалерия5 июня 2024Очень уютная прогулка по достопримечательностям, интересный рассказчик Дарья ответила на все вопросы, подготовила презентацию и памятку, куда ещё можно сходить
- ННастя5 июня 2024Недавно мы посетили экскурсию по городу Минск, и это было потрясающе! Экскурсовод Наталия покорила наши сердца своим профессионализмом и увлекательными
- ССветлана4 июня 2024Алина, просто умничка! Как же приятно было её слушать:)
- ААлександр4 июня 2024Мария, спасибо Вам большое за увлекательное знакомство с городом Минском! Наши дети-непоседы, но Вы смогли удержать их внимание. Очень порадовал игровой
- ВВиктория4 июня 2024Спасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, с юмором, позитивными эмоциями, подсказала
- ЕЕлена4 июня 2024Приезжаем в Минск не первый раз с друзьями, с родственниками. И всегда рекомендуем начать знакомство с городом с вашей обзорной
- ААлександр4 июня 2024все четко, на месте доплатили разницу по карте "Мир". Микроавтобус комфортный с кондиционером. Экскурсовод грамотный, очень интересно. Все достопримечательности конечно не показали, лишь часть. При экскурсии запишите куда сходить, и потом спокойно все обойдёте и фотографируетесь.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Обзорные»
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