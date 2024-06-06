Замки, дворцы и особняки Минска

Найдено 29 экскурсий в категории «Дворцы, замки и особняки» в Минске, цены от 90 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Замки Мир и Несвиж - групповая экскурсия из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
222 отзыва
Замки Мир и Несвиж: групповая экскурсия с историческим погружением
Откройте величие средневековья, посетив знаменитые замки Мир и Несвиж, и узнайте уникальные истории и легенды
Начало: Пр-т Победителей, 21
«Несвиж: замок, костёл и Ратуша»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 750 за человека
Путешествие по замкам Беларуси
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
146 отзывов
Популярное предложение
Замки Мира и Несвиж: историческое путешествие в Минске
Исследуйте величие замков Мира и Несвиж, окунитесь в эпоху Радзивиллов и откройте для себя средневековую Беларусь
Начало: Холл вашего отеля
«Первый замок на нашем пути — Несвиж, родовая резиденция князей Радзивиллов, окруженная прекрасным пейзажным парком»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 19 чел.
Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
68 отзывов
Популярное предложение
Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска - история и архитектура
Замки Мир и Несвиж ждут вас в увлекательном путешествии из Минска. Оцените их величие и узнайте историю династии Радзивиллов
«Замок Мир — выдающийся пример оборонного зодчества»
11 июня в 09:00
12 июня в 16:00
22 000 за всё до 6 чел.
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
39 отзывов
Популярное предложение
Комфортный трансфер к Мирскому и Несвижскому замкам из Минска
Посетите два самых известных замка Беларуси с комфортом. Удобный трансфер из Минска, время на осмотр достопримечательностей и возвращение обратно
Начало: В удобном для вас месте в Минске
«Вы самостоятельно прогуляетесь по городу и посетите Несвижский замок»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110409 936 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
190 отзывов
Популярное предложение
Увлекательная групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж с обедом
Посетите замки Мир и Несвиж в Беларуси. Узнайте о великих людях и событиях прошлого, прогуляйтесь по старинным паркам и насладитесь обедом в уютном кафе
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
«Мирский замок c посещением Часовни-усыпальницы Святополк-Мирских»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900 за человека
Замки Беларуси: Несвиж и Мир
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Замки Беларуси: Несвиж и Мир
Посетить старинные оборонительные замки и погрузиться в их богатую историю
Начало: Место Вашего проживания в разумной доступности от ...
«Мы отправимся к замкам не по трассе, а по самому интересному и живописному маршруту»
23 июня в 10:30
24 июня в 10:30
22 000 за всё до 4 чел.
Замки Несвиж и Мир: путешествие сквозь эпохи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Замки Несвиж и Мир в Минске: историческое путешествие
Приглашаем на уникальную экскурсию по замкам Несвиж и Мир, где каждый камень хранит истории великих эпох
Начало: Красный костел
«Несвиж: замок, Ратуша и костел Божьего Тела»
Сегодня в 12:00
21 июня в 09:00
20 950 за всё до 3 чел.
Из Минска - в старинные замки Мир и Несвиж
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
59 отзывов
Из Минска - в старинные замки Мир и Несвиж
Путешествие в замки Мир и Несвиж подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя тайны, легенды и историю этих величественных мест
Начало: Площадь Свободы 2а
«Несвижский дворец-замок впечатлит вас живописными прудами, земляными валами и парадными комнатами»
11 июня в 08:00
12 июня в 13:00
25 900 за всё до 10 чел.
Из Минска в Гродно - город королей
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Из Минска в Гродно - город королей
Гродно - город королей, где каждый уголок пропитан историей. Узнайте больше о замках, храмах и знаменитых личностях
Начало: Место вашего проживания в Минске
«Старый замок, построенный после вхождения Гродно в состав Великого княжества Литовского»
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
30 000 за всё до 4 чел.
Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
740 отзывов
В тренде
Замки Беларуси: историческое путешествие из Минска
Исследуйте два самых знаменитых замка Беларуси, погрузитесь в эпоху Ренессанса и узнайте уникальные легенды
Начало: На площади Свободы
«Затем мы посетим сам замок — первый частновладельческий в Беларуси»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 635 за человека
Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
45 отзывов
Популярное предложение
Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
Присоединяйтесь к экскурсии по Гродно, где вас ждут древние замки, храмы и органный концерт. Узнайте больше о королевском городе и его истории
Начало: На площади Свободы
«11:30 Новый замок (внешний осмотр)»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
4 360 за человека
Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
Посетить старинные памятники истории и архитектуры в путешествии на комфортабельном автомобиле
«Наше путешествие к замкам будет пролегать по живописному маршруту»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
1625014 625 за всё до 8 чел.
Несвижский и Мирский замки за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Несвижский и Мирский замки за 1 день
Прикоснуться к истории Средних веков, оценить готику и барокко и услышать захватывающие легенды
«Замок Радзивиллов, где я расскажу о ярких представителях фамилии и фортификационных возможностях самой постройки»
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Путешествие из Минска в Гродно на 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Путешествие из Минска в Гродно на 1 день
Узнать, кто такие литвины, полюбоваться замками и зайти в старейшую аптеку страны
«Новый замок, построенный напротив Старого в 18 веке»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
27 000 за всё до 3 чел.
Групповая экскурсия в Красный Берег и Жиличи (всё включено)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Красный Берег и Жиличи (всё включено)
Посетить величественный дворец Булгаков и одну из самых романтичных усадеб восточной Беларуси
Начало: В районе площади Свободы
«Причудливый дворец, напоминающий сказочную декорацию, расположился в пейзажном парке в английском стиле»
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
4 180 за человека
Величественный Гродно - автобусная экскурсия из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
31 отзыв
В тренде
Величественный Гродно - автобусная экскурсия из Минска
Побывать в самом красивом городе Беларуси и поразиться его историко-архитектурному наследию
Начало: В центре города, на ж/д вокзале Минска
«Старый замок в ГродноСтарый и Новый замки в Гродно расположены совсем рядом»
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
4 630 за человека
Неизведанная Беларусь
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Неизведанная Беларусь
Проехать по живописным деревням и оценить их архитектурные сокровища: храмы, дворцы и замки
Начало: В районе м. Фрунзенская
«Кревский замок — построенный в 14 столетии, он хранит множество историй и легенд»
11 июня в 09:00
20 июня в 09:00
18 000 за всё до 3 чел.
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
8 отзывов
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
Побывать в двух замках и доме-музее Костюшко на автобусной экскурсии и в формате «всё включено»
Начало: На площади Свободы
«12:30 Дворец Пусловских, или Коссовский замок»
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
4 235 за человека
Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча
Побывать сразу в трёх старинных замках и узнать их тайны
Начало: В районе метро «Фрунзенская»
«Замок в городском посёлке Мир, возведённый как каприз магната, включён в список ЮНЕСКО»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
18 900 за всё до 3 чел.
Мирский замок и Несвижский дворец
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
628 отзывов
Мирский замок и Несвижский дворец: путешествие по культурному наследию
Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и архитектуру двух знаменитых замков Беларуси, признанных ЮНЕСКО
Начало: Г. Минск, пл. Свободы, 2А за Городской ратушей
«Что вас ждет: Откройте для себя волшебство нашего удивительного тура в Мирский замок и Несвижский дворец»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 130Br за человека
Экскурсия «Мир - Несвиж: владения рода Радзивиллов»
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
118 отзывов
Экскурсия по замкам Мир и Несвиж: величие и история Беларуси
Погрузитесь в мир великой истории и архитектуры с экскурсией по замкам Мир и Несвиж, где каждый камень хранит легенды прошлого
Начало: В центре Минска, подробности при бронировании
«Мирский замок Мир – местечко с тихим уютом улиц, где на протяжении столетий тесно переплетались судьбы, культура и быт белорусов, поляков, цыган, татар, евреев»
Расписание: Понедельник, четверг, суббота, воскресенье
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130Br за человека
День замков и дворцов Беларуси
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
150 отзывов
День замков и дворцов Беларуси: Мирский замок и Несвижский дворец
Погрузитесь в историю Беларуси, посетив знаменитые Мирский замок и Несвижский дворец, жемчужины архитектурного наследия
Начало: Площадь Свободы, 2А, Минск
«Мир и Мирский замок Наш маршрут будет пролегать по живописной дороге, красивые пейзажи которой станут идеальным фоном для нашего дня исследований»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90Br за человека
Однодневное путешествие по историческим замкам Беларуси
🚌 На автобусе
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Однодневное путешествие по историческим замкам Беларуси
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Удивительный мир истории и культуры Беларуси Вы отправитесь в Мирский замок, где вы сможете полностью погрузиться в средневековую атмосферу исторического замка, который был построен еще в XV столетии»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 950Br за всё до 2 чел.
Легенды и истории Мира и Несвижа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Легенды и истории Мира и Несвижа
Начало: Г. Минск, пл. Независимости Костел св. Симона и Ел...
25 июня в 09:00
1 июля в 09:00
650Br за всё до 3 чел.
Мирский замок и Несвиж
Индивидуальная
8 часов
Мирский замок и Несвиж
«Мирский замок – это исключительный образец оборонительной архитектуры»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
от 32 000 за экскурсию
Дворцовые комплексы в Ружанах и Коссово
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Дворцовые комплексы в Ружанах и Коссово
Из Минска - за историями о дворцах Брестской области и шляхетских родах белорусской земли
«Дворец в готическом стиле находится среди леса и напоминает настоящий сказочный замок»
5 июля в 09:00
10 июля в 09:00
27 500 за всё до 3 чел.
Из Минска - в Бобруйск, Жиличи и Красный берег
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Минска - в Бобруйск, Жиличи и Красный берег
Побывать в изящных дворцах, увидеть «город бобров» и мемориальный комплекс
«А во время визита в замок Жиличи и усадьбу Козел-Поклевских мы познакомимся с известными шляхетскими родами Гомельской земли и обсудим их жизненный путь»
5 июля в 09:00
10 июля в 09:00
26 200 за всё до 3 чел.
Трансфер из Минска - в Лидский замок и королевский Гродно
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Трансфер из Минска - в Лидский замок и королевский Гродно
Проехать по знаковым местам Беларуси на комфортном авто с профессиональным водителем
«Мы заедем в Лиду, где вы сможете прогуляться по городу и посетить Лидский замок — историческую крепость 14 века»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
27 000 за всё до 8 чел.
Из Минска - по историческим местам Беларуси
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Из Минска - по историческим местам Беларуси
Побывать в первой столице Великого княжества Литовского, увидеть готический замок и древние руины
Начало: Недалеко от Красного костёла
«Вы увидите старую библиотеку землевладельца Иоахима Хрептовича и небольшой готический замок»
21 июня в 09:00
1 июля в 12:00
21 900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
    Ехать из Минска на автобусе далековато.
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Замки Мир и Несвиж - групповая экскурсия из Минска
    Хорошая экскурсия! Рекомендую:)
  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
    Очень красивая экскурсия, организация на высшем уровне, понравилось от и до. Советую к посещению!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Путешествие по замкам Беларуси
    Спасибо за организацию путешествия! Все прошло хорошо, было и познавательно, и не утомительно одновременно)
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Путешествие из Минска в Гродно на 1 день
    Огромное спасибо Дмитрию за организацию замечательного путешествия! Неформальная и при этом профессиональная экскурсия по красивым местам с богатым историческим наследием. Восхищены
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    живостью ума и эрудицией гида, чувством юмора, вниманием и заботой о гостях. Для всей семьи это был прекрасный и насыщенный день!

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
    Были на двух экскурсия через данную компанию. 1) Замки Мир и Невиж. Гид Елена. Было супер: интересно, познавательно, удобно, четко,
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    грамотно. Комфортабельный автобус, вкусный обед. Елена большой профессионал, держала внимание, шутила, но четко шла по плану. Водитель внимательный. Ну а сами замки и их территории стоят обязательного посещения. Советую. 2) вторая экскурсия по Минску, дневная. Гид Михаил. Замечательное начало экскурсии у Ратуши, с костюмированным представлением. Затем автобусно-пешеходная экскурсия по Минску. Очень интересно, красиво. Минск завораживает. Михаил интересно рассказывает, не торопит. Также советую данную экскурсию, самостоятельно не посмотреть за короткий срок.

  • Д
    Дарья
    4 июня 2024
    Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
    Очень насыщенная экскурсия, посетили несколько мест. Везде гид либо рассказывал сопутствующую историю, либо передавал нас экскурсоводу)
  • К
    Клавдия
    4 июня 2024
    Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
    Были с мужем на экскурсии 1 июня. Хочется поблагодарить за наше путешествие экскурсовода Анатолия и водителя Сергея! Нам всё понравилось!
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    Содержание рассказа было не перегруженное, весьма интересное, подача тоже была хороша, приятно было слушать! Маршрут отличный, замки великолепные! Автобус чистый, аккуратное вождение! Брали обеды от организатора, тоже очень понравились! Т. к. придется много ходить, надевайте удобную обувь и рассчитывайте свои силы:) Единственное, хочется попросить организаторов, дать чуть больше времени в г. Мир, хотя бы ещё 1 час. К сожалению, не всё успели посмотреть:(, а хотелось! Рекомендуем!

  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
    Анатолий, интересно рассказывает, спасибо за это экскурсию. Водителю Сергею, огромное спасибо за отличное сопровождение!
  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Из Минска в Гродно - город королей
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод, много нового и интерессного узнали о стране

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Дворцы, замки и особняки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 29
  1. Замки Мир и Несвиж - групповая экскурсия из Минска
  2. Путешествие по замкам Беларуси
  3. Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска
  4. Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
  5. Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
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