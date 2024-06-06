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Посетите два самых известных замка Беларуси с комфортом. Удобный трансфер из Минска, время на осмотр достопримечательностей и возвращение обратно

Начало: В удобном для вас месте в Минске

«Вы самостоятельно прогуляетесь по городу и посетите Несвижский замок»