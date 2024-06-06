1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Замки Мир и Несвиж: групповая экскурсия с историческим погружением
Откройте величие средневековья, посетив знаменитые замки Мир и Несвиж, и узнайте уникальные истории и легенды
Начало: Пр-т Победителей, 21
«Несвиж: замок, костёл и Ратуша»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 750₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Замки Мира и Несвиж: историческое путешествие в Минске
Исследуйте величие замков Мира и Несвиж, окунитесь в эпоху Радзивиллов и откройте для себя средневековую Беларусь
Начало: Холл вашего отеля
«Первый замок на нашем пути — Несвиж, родовая резиденция князей Радзивиллов, окруженная прекрасным пейзажным парком»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска - история и архитектура
Замки Мир и Несвиж ждут вас в увлекательном путешествии из Минска. Оцените их величие и узнайте историю династии Радзивиллов
«Замок Мир — выдающийся пример оборонного зодчества»
11 июня в 09:00
12 июня в 16:00
22 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Комфортный трансфер к Мирскому и Несвижскому замкам из Минска
Посетите два самых известных замка Беларуси с комфортом. Удобный трансфер из Минска, время на осмотр достопримечательностей и возвращение обратно
Начало: В удобном для вас месте в Минске
«Вы самостоятельно прогуляетесь по городу и посетите Несвижский замок»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110409 936₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Увлекательная групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж с обедом
Посетите замки Мир и Несвиж в Беларуси. Узнайте о великих людях и событиях прошлого, прогуляйтесь по старинным паркам и насладитесь обедом в уютном кафе
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
«Мирский замок c посещением Часовни-усыпальницы Святополк-Мирских»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Замки Беларуси: Несвиж и Мир
Посетить старинные оборонительные замки и погрузиться в их богатую историю
Начало: Место Вашего проживания в разумной доступности от ...
«Мы отправимся к замкам не по трассе, а по самому интересному и живописному маршруту»
23 июня в 10:30
24 июня в 10:30
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Замки Несвиж и Мир в Минске: историческое путешествие
Приглашаем на уникальную экскурсию по замкам Несвиж и Мир, где каждый камень хранит истории великих эпох
Начало: Красный костел
«Несвиж: замок, Ратуша и костел Божьего Тела»
Сегодня в 12:00
21 июня в 09:00
20 950₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Минска - в старинные замки Мир и Несвиж
Путешествие в замки Мир и Несвиж подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя тайны, легенды и историю этих величественных мест
Начало: Площадь Свободы 2а
«Несвижский дворец-замок впечатлит вас живописными прудами, земляными валами и парадными комнатами»
11 июня в 08:00
12 июня в 13:00
25 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Минска в Гродно - город королей
Гродно - город королей, где каждый уголок пропитан историей. Узнайте больше о замках, храмах и знаменитых личностях
Начало: Место вашего проживания в Минске
«Старый замок, построенный после вхождения Гродно в состав Великого княжества Литовского»
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
В тренде
Замки Беларуси: историческое путешествие из Минска
Исследуйте два самых знаменитых замка Беларуси, погрузитесь в эпоху Ренессанса и узнайте уникальные легенды
Начало: На площади Свободы
«Затем мы посетим сам замок — первый частновладельческий в Беларуси»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 635₽ за человека
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
Присоединяйтесь к экскурсии по Гродно, где вас ждут древние замки, храмы и органный концерт. Узнайте больше о королевском городе и его истории
Начало: На площади Свободы
«11:30 Новый замок (внешний осмотр)»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
4 360₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
Посетить старинные памятники истории и архитектуры в путешествии на комфортабельном автомобиле
«Наше путешествие к замкам будет пролегать по живописному маршруту»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
1625014 625₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Несвижский и Мирский замки за 1 день
Прикоснуться к истории Средних веков, оценить готику и барокко и услышать захватывающие легенды
«Замок Радзивиллов, где я расскажу о ярких представителях фамилии и фортификационных возможностях самой постройки»
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие из Минска в Гродно на 1 день
Узнать, кто такие литвины, полюбоваться замками и зайти в старейшую аптеку страны
«Новый замок, построенный напротив Старого в 18 веке»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
27 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Красный Берег и Жиличи (всё включено)
Посетить величественный дворец Булгаков и одну из самых романтичных усадеб восточной Беларуси
Начало: В районе площади Свободы
«Причудливый дворец, напоминающий сказочную декорацию, расположился в пейзажном парке в английском стиле»
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
4 180₽ за человека
Групповая
13 часов
В тренде
Величественный Гродно - автобусная экскурсия из Минска
Побывать в самом красивом городе Беларуси и поразиться его историко-архитектурному наследию
Начало: В центре города, на ж/д вокзале Минска
«Старый замок в ГродноСтарый и Новый замки в Гродно расположены совсем рядом»
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
4 630₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Неизведанная Беларусь
Проехать по живописным деревням и оценить их архитектурные сокровища: храмы, дворцы и замки
Начало: В районе м. Фрунзенская
«Кревский замок — построенный в 14 столетии, он хранит множество историй и легенд»
11 июня в 09:00
20 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
Побывать в двух замках и доме-музее Костюшко на автобусной экскурсии и в формате «всё включено»
Начало: На площади Свободы
«12:30 Дворец Пусловских, или Коссовский замок»
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
4 235₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча
Побывать сразу в трёх старинных замках и узнать их тайны
Начало: В районе метро «Фрунзенская»
«Замок в городском посёлке Мир, возведённый как каприз магната, включён в список ЮНЕСКО»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
18 900₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Мирский замок и Несвижский дворец: путешествие по культурному наследию
Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и архитектуру двух знаменитых замков Беларуси, признанных ЮНЕСКО
Начало: Г. Минск, пл. Свободы, 2А за Городской ратушей
«Что вас ждет: Откройте для себя волшебство нашего удивительного тура в Мирский замок и Несвижский дворец»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 130Br за человека
Групповая
11 часов
Экскурсия по замкам Мир и Несвиж: величие и история Беларуси
Погрузитесь в мир великой истории и архитектуры с экскурсией по замкам Мир и Несвиж, где каждый камень хранит легенды прошлого
Начало: В центре Минска, подробности при бронировании
«Мирский замок Мир – местечко с тихим уютом улиц, где на протяжении столетий тесно переплетались судьбы, культура и быт белорусов, поляков, цыган, татар, евреев»
Расписание: Понедельник, четверг, суббота, воскресенье
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130Br за человека
Групповая
10 часов
День замков и дворцов Беларуси: Мирский замок и Несвижский дворец
Погрузитесь в историю Беларуси, посетив знаменитые Мирский замок и Несвижский дворец, жемчужины архитектурного наследия
Начало: Площадь Свободы, 2А, Минск
«Мир и Мирский замок Наш маршрут будет пролегать по живописной дороге, красивые пейзажи которой станут идеальным фоном для нашего дня исследований»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90Br за человека
Индивидуальная
11 часов
Однодневное путешествие по историческим замкам Беларуси
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Удивительный мир истории и культуры Беларуси Вы отправитесь в Мирский замок, где вы сможете полностью погрузиться в средневековую атмосферу исторического замка, который был построен еще в XV столетии»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 950Br за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Легенды и истории Мира и Несвижа
Начало: Г. Минск, пл. Независимости Костел св. Симона и Ел...
25 июня в 09:00
1 июля в 09:00
650Br за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мирский замок и Несвиж
«Мирский замок – это исключительный образец оборонительной архитектуры»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
от 32 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Дворцовые комплексы в Ружанах и Коссово
Из Минска - за историями о дворцах Брестской области и шляхетских родах белорусской земли
«Дворец в готическом стиле находится среди леса и напоминает настоящий сказочный замок»
5 июля в 09:00
10 июля в 09:00
27 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Минска - в Бобруйск, Жиличи и Красный берег
Побывать в изящных дворцах, увидеть «город бобров» и мемориальный комплекс
«А во время визита в замок Жиличи и усадьбу Козел-Поклевских мы познакомимся с известными шляхетскими родами Гомельской земли и обсудим их жизненный путь»
5 июля в 09:00
10 июля в 09:00
26 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Трансфер из Минска - в Лидский замок и королевский Гродно
Проехать по знаковым местам Беларуси на комфортном авто с профессиональным водителем
«Мы заедем в Лиду, где вы сможете прогуляться по городу и посетить Лидский замок — историческую крепость 14 века»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
27 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Минска - по историческим местам Беларуси
Побывать в первой столице Великого княжества Литовского, увидеть готический замок и древние руины
Начало: Недалеко от Красного костёла
«Вы увидите старую библиотеку землевладельца Иоахима Хрептовича и небольшой готический замок»
21 июня в 09:00
1 июля в 12:00
21 900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина6 июня 2024Ехать из Минска на автобусе далековато.
- ААнна5 июня 2024Хорошая экскурсия! Рекомендую:)
- ВВалерия5 июня 2024Очень красивая экскурсия, организация на высшем уровне, понравилось от и до. Советую к посещению!
- ООльга5 июня 2024Спасибо за организацию путешествия! Все прошло хорошо, было и познавательно, и не утомительно одновременно)
- ООльга5 июня 2024Огромное спасибо Дмитрию за организацию замечательного путешествия! Неформальная и при этом профессиональная экскурсия по красивым местам с богатым историческим наследием. Восхищены
- ННаталья4 июня 2024Были на двух экскурсия через данную компанию. 1) Замки Мир и Невиж. Гид Елена. Было супер: интересно, познавательно, удобно, четко,
- ДДарья4 июня 2024Очень насыщенная экскурсия, посетили несколько мест. Везде гид либо рассказывал сопутствующую историю, либо передавал нас экскурсоводу)
- ККлавдия4 июня 2024Были с мужем на экскурсии 1 июня. Хочется поблагодарить за наше путешествие экскурсовода Анатолия и водителя Сергея! Нам всё понравилось!
- ЕЕлена2 июня 2024Анатолий, интересно рассказывает, спасибо за это экскурсию. Водителю Сергею, огромное спасибо за отличное сопровождение!
- ААлександр2 июня 2024Очень понравилась экскурсия и экскурсовод, много нового и интерессного узнали о стране
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Дворцы, замки и особняки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 29
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 29 экскурсий и билетов от 90 до 32 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2580 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 29 экскурсий в Минске на 2024 год по теме «Дворцы, замки и особняки», 2580 ⭐ отзывов, цены от 90₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август