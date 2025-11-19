Приглашаем на увлекательную экскурсию в столичный Художественный музей. Сегодняшний Минск совсем не похож на город прошлого. За сотни лет он проделал огромный путь: от маленькой крепости до столицы независимой страны.
Описание билетаКак модник, Минск постоянно менял свой облик: обрастал новыми зданиями, впитывал современные технологии и шёл вперёд, хотя история часто наносила ему тяжёлые удары. Следы этого прошлого до сих пор живут в старых фотографиях, древних вещах и даже под слоем свежей штукатурки. Картины и скульптуры из музейной коллекции хранят увлекательные истории о том, как формировался современный город. Хотите узнать, что связывает первую художественную школу Минска и универмаг «Центральный»? Интересуетесь, почему цирк стоит именно на этом месте? Быть может, вам хочется выяснить, какие исчезнувшие уголки города запечатлели на своих полотнах Волков и Данциг? Всё это ждёт вас на экскурсии: мы пройдём по залам Художественного музея и взглянем на столицу через призму искусства.
- Входной билет в музей
- Услуги экскурсовода
- Личные расходы
Улица Ленина, 20
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
