Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем на увлекательную экскурсию в столичный Художественный музей. Сегодняшний Минск совсем не похож на город прошлого. За сотни лет он проделал огромный путь: от маленькой крепости до столицы независимой страны.

Описание билета Как модник, Минск постоянно менял свой облик: обрастал новыми зданиями, впитывал современные технологии и шёл вперёд, хотя история часто наносила ему тяжёлые удары. Следы этого прошлого до сих пор живут в старых фотографиях, древних вещах и даже под слоем свежей штукатурки. Картины и скульптуры из музейной коллекции хранят увлекательные истории о том, как формировался современный город. Хотите узнать, что связывает первую художественную школу Минска и универмаг «Центральный»? Интересуетесь, почему цирк стоит именно на этом месте? Быть может, вам хочется выяснить, какие исчезнувшие уголки города запечатлели на своих полотнах Волков и Данциг? Всё это ждёт вас на экскурсии: мы пройдём по залам Художественного музея и взглянем на столицу через призму искусства.

