Танатотуризм — так называется направление, ориентированное на тех, кто любит изучать историю страны по кладбищам, полям сражений и местам катастроф. Ведь часто они могут рассказать о городе намного больше, чем все атласы и путеводители вместе взятые. Парижский Пер-Лашез, Грин Вуд в Нью-Йорке, Новодевичье и Ваганьковское в Москве… и минское Военное. История — повсюду. Даже на кладбище.

Описание экскурсии

Военное кладбище в Минске — это наша история. Здесь похоронены многие достойные люди, в том числе главные классики белорусской литературы Якуб Колас и Янка Купала. Останки последнего перевезли в Минск из Москвы уже после Великой Отечественной.

Вечный покой на Военном кладбище обрёл и Кузьма Чёрный, чьё здоровье подорвали бесконечные тюрьмы в годы репрессий, и совсем юный Павлюк Трус — автор строк, ставших известной песней. Здесь же можно найти могилы десятка государственных деятелей и героев войны, чьи имена носят улицы Минска — Александра Червякова и Ивана Варвашени.

На экскурсии вы узнаете:

Кто такая Рут Уоллер, гражданка США, и почему она похоронена на Военном кладбище

Каким образом в историю города вошел 26-летний минчанин Иван Пулихов

Кто те дети, чьи имена выбиты на обелиске в центре кладбища, и как с ними связан будущий лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алфёров

Правда ли, что церковь Александра Невского — единственный храм Минска, который практически полностью сохранился в том виде, в котором его построили

Обо всём этом поговорим во время неспешной прогулки по Военному кладбищу, где время, кажется, давно остановилось…

Организационные детали