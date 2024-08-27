Танатотуризм — так называется направление, ориентированное на тех, кто любит изучать историю страны по кладбищам, полям сражений и местам катастроф.
Ведь часто они могут рассказать о городе намного больше, чем все атласы и путеводители вместе взятые. Парижский Пер-Лашез, Грин Вуд в Нью-Йорке, Новодевичье и Ваганьковское в Москве… и минское Военное. История — повсюду. Даже на кладбище.
Ведь часто они могут рассказать о городе намного больше, чем все атласы и путеводители вместе взятые. Парижский Пер-Лашез, Грин Вуд в Нью-Йорке, Новодевичье и Ваганьковское в Москве… и минское Военное. История — повсюду. Даже на кладбище.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Описание экскурсии
Военное кладбище в Минске — это наша история. Здесь похоронены многие достойные люди, в том числе главные классики белорусской литературы Якуб Колас и Янка Купала. Останки последнего перевезли в Минск из Москвы уже после Великой Отечественной.
Вечный покой на Военном кладбище обрёл и Кузьма Чёрный, чьё здоровье подорвали бесконечные тюрьмы в годы репрессий, и совсем юный Павлюк Трус — автор строк, ставших известной песней. Здесь же можно найти могилы десятка государственных деятелей и героев войны, чьи имена носят улицы Минска — Александра Червякова и Ивана Варвашени.
На экскурсии вы узнаете:
- Кто такая Рут Уоллер, гражданка США, и почему она похоронена на Военном кладбище
- Каким образом в историю города вошел 26-летний минчанин Иван Пулихов
- Кто те дети, чьи имена выбиты на обелиске в центре кладбища, и как с ними связан будущий лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алфёров
- Правда ли, что церковь Александра Невского — единственный храм Минска, который практически полностью сохранился в том виде, в котором его построили
Обо всём этом поговорим во время неспешной прогулки по Военному кладбищу, где время, кажется, давно остановилось…
Организационные детали
- При желании можно взять живые цветы и платок (для женщин), чтобы накинуть на голову для входа в церковь Александра Невского. Также желательно выбирать одежду, прикрывающую плечи и колени
- Программа подходит взрослым и детям старшего школьного возраста
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центрального входа со стороны улицы Козлова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлиана — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 146 туристов
Искусствовед по диплому, журналист по работе, экскурсовод по аккредитации и фанат Минска по большой любви. Влюбляю в Минск, открываю его прошлое и настоящее и всё ещё учусь быть туристом вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
27 авг 2024
Я впервые была на экскурсии по кладбищу. Меня очень заинтересовало описание на трипстере, и мне захотелось чуть больше узнать о важных для Минска людях и событиях таким
необычным способом. И,
необычным способом. И,
Никита
15 авг 2024
Не то чтобы я фанат таких мест, но неожиданно было очень интересно! На удивление меньше всего мы думали во время экскурсии о том, что здесь лежат мертвые, а больше о
Входит в следующие категории Минска
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