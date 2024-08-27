Любовь, смерть и война: тайны Военного кладбища в Минске

Оживить память о людях, чьи биографии удивительным образом переплелись с историей Минска и Беларуси
Танатотуризм — так называется направление, ориентированное на тех, кто любит изучать историю страны по кладбищам, полям сражений и местам катастроф.

Ведь часто они могут рассказать о городе намного больше, чем все атласы и путеводители вместе взятые. Парижский Пер-Лашез, Грин Вуд в Нью-Йорке, Новодевичье и Ваганьковское в Москве… и минское Военное. История — повсюду. Даже на кладбище.
5
2 отзыва
Любовь, смерть и война: тайны Военного кладбища в Минске
Любовь, смерть и война: тайны Военного кладбища в Минске
Любовь, смерть и война: тайны Военного кладбища в Минске
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Описание экскурсии

Военное кладбище в Минске — это наша история. Здесь похоронены многие достойные люди, в том числе главные классики белорусской литературы Якуб Колас и Янка Купала. Останки последнего перевезли в Минск из Москвы уже после Великой Отечественной.

Вечный покой на Военном кладбище обрёл и Кузьма Чёрный, чьё здоровье подорвали бесконечные тюрьмы в годы репрессий, и совсем юный Павлюк Трус — автор строк, ставших известной песней. Здесь же можно найти могилы десятка государственных деятелей и героев войны, чьи имена носят улицы Минска — Александра Червякова и Ивана Варвашени.

На экскурсии вы узнаете:

  • Кто такая Рут Уоллер, гражданка США, и почему она похоронена на Военном кладбище
  • Каким образом в историю города вошел 26-летний минчанин Иван Пулихов
  • Кто те дети, чьи имена выбиты на обелиске в центре кладбища, и как с ними связан будущий лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алфёров
  • Правда ли, что церковь Александра Невского — единственный храм Минска, который практически полностью сохранился в том виде, в котором его построили

Обо всём этом поговорим во время неспешной прогулки по Военному кладбищу, где время, кажется, давно остановилось…

Организационные детали

  • При желании можно взять живые цветы и платок (для женщин), чтобы накинуть на голову для входа в церковь Александра Невского. Также желательно выбирать одежду, прикрывающую плечи и колени
  • Программа подходит взрослым и детям старшего школьного возраста

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У центрального входа со стороны улицы Козлова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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В
27 авг 2024
Я впервые была на экскурсии по кладбищу. Меня очень заинтересовало описание на трипстере, и мне захотелось чуть больше узнать о важных для Минска людях и событиях таким
необычным способом. И,
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если честно, я осталась в восторге от экскурсии. Каждая история, рассказанная о похороненных здесь людях интересна, уникальна, трагична и, так или иначе, тесно связана с литературой, культурой, наукой или политикой Беларуси. Теперь многие события в моей голове приобрели определённые очертания и даже лица. Большое спасибо Юлиане за это прекрасную экскурсию!

Никита
15 авг 2024
Не то чтобы я фанат таких мест, но неожиданно было очень интересно! На удивление меньше всего мы думали во время экскурсии о том, что здесь лежат мертвые, а больше о
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том сколько неожиданных деталей можно узнать просто походив по могилам с экскурсоводом)) Очень понравилось, что Юлианна отвечала даже на те вопросы, которые не касаются экскурсии, рассказывала об истории. В общем, с удовольствием провели вермя, два часа пролетели незаметно!! Спасибо!!

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