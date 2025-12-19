Эксклюзивная и интерактивная экскурсия • Погружение в реальное производство: это не просто музей. Вы посетите действующие цеха, включая современный цех покраски, и увидите сегодняшний процесс создания техники будущего.

Живая история: вы проследите весь путь развития отрасли в Беларуси, что особенно ценно для любителей техники и истории. Экскурсия идеально подходит для организованных групп школьников (от 8 лет) и взрослых, которые хотят увидеть изнанку белорусского машиностроения. Почувствуйте себя частью большого дела! Приглашаем вас увидеть, как рождается городской транспорт.