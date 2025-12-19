Эта уникальная экскурсия предлагает захватывающее путешествие в мир пассажирского электротранспорта Беларуси.
Всего за 1,5 часа вы не просто услышите историю становления «БКМ Холдинг» — от скромного ремонтного завода в 1973 году до крупнейшего современного производителя — но и увидите, как происходит волшебство создания трамваев, электробусов и троллейбусов прямо у вас на глазах!
Описание экскурсии
Эксклюзивная и интерактивная экскурсия • Погружение в реальное производство: это не просто музей. Вы посетите действующие цеха, включая современный цех покраски, и увидите сегодняшний процесс создания техники будущего.
Живая история: вы проследите весь путь развития отрасли в Беларуси, что особенно ценно для любителей техники и истории. Экскурсия идеально подходит для организованных групп школьников (от 8 лет) и взрослых, которые хотят увидеть изнанку белорусского машиностроения. Почувствуйте себя частью большого дела! Приглашаем вас увидеть, как рождается городской транспорт.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Переходная улица, 64Б
Завершение: Г. Минск, ул. Переходная 64Б
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
