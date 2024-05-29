Интересные экскурсии для школьного возраста в Минске

Найдено 10 экскурсий в категории «Для школьников» в Минске, цены от 31 Br. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
381 отзыв
Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
Начало: Пр-т Победителей 21, Минск
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60Br за человека
Хатынь - память о трагедии белорусского народа
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
123 отзыва
Хатынь - память о трагедии белорусского народа
Начало: Г. Минск, пл. Свободы 2А (городская Ратуша)
Расписание: См. расписание
12 июня в 10:00
16 июня в 14:30
65Br за человека
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
87 отзывов
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща (всё включено)
Начало: Площадь Свободы, 2А, Минск
Расписание: По воскресеньям в 7:00
13 июня в 07:00
20 июня в 07:00
от 180Br за человека
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща из Минска
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
275 отзывов
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща из Минска
Начало: Пр-т Победителей, 21, Минск
Сегодня в 07:00
12 июня в 07:00
180Br за человека
Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы из Минска
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
180 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы из Минска
Начало: Минск, пр-т Победителей, 21
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
75Br за человека
Экскурсия на кондитерскую фабрику Коммунарка. Шоколадное удовольствие
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
4 отзыва
Экскурсия на кондитерскую фабрику Коммунарка. Шоколадное удовольствие
Начало: г. Минск, ул. Аранская, 18
14 июня в 12:30
20 июня в 15:00
70Br за человека
Пешеходная экскурсия по Минску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
75 отзывов
Пешеходная экскурсия по Минску
Начало: Минск, ул. Бобруйская, д. 4
Расписание: по согласованию с экскурсоводом
10 июня в 15:00
11 июня в 19:00
100Br за всё до 5 чел.
Минск: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
Минск: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Начало: Привокзальная площадь, 3, Октябрьский район
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
31.76Br за человека
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 570Br за всё до 2 чел.
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 640Br за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща из Минска
    Нам понравился гид Татьяна, она сопровождала на всю дорогу и очень хорошо и профессионально рассказывала о всех встречающих по дороге достопримечательностей Беларуси, что дорога нам с лёгкостью прошла и было очень интересно. Большое спасибо Татьяне
  • Т
    Терехова
    28 мая 2024
    Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща из Минска
    Очень насыщенный день,интересно информативно,жалко,что мало время в самом Бресте
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща (всё включено)
    Спасибо за отличную экскурсию и огромное спасибо нашему гиду Анне!!!!! Грамотная подача информации, все быстро, весело, интересно! Выдумщица, оптимистка и
    читать дальше

    очень приятная рассказчица! Просто в восторге от гида, Бреста и конечно огромное эмоциональное впечатление от крепости - важно помнить и знать всем нашу историю. Спасибо!!!! Переезд с водителем Дмитрием не был утомительным, все отлично.

  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Хатынь - память о трагедии белорусского народа
    Экскурсия, вызвавшая сложные эмоции. Я считаю, о таких местах надо знать и говорить, чтобы следующие поколения не забыли наше прошлое.
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Хатынь - память о трагедии белорусского народа
    Это была моя мечта побывать в Хатыне. Потрясающее зрелище, слезы сами текут из глаз и по телу просто мороз по коже!!!! Светлая память заживо сгоревшим людям этой деревни!!!!!
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Экскурсия на кондитерскую фабрику Коммунарка. Шоколадное удовольствие
    Интереснейшая экскурсия с посещением действующего производства конфет. И еще и сладкий подарок в конце!)))
  • А
    Анастасия
    25 мая 2024
    Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы из Минска
    Хатынь-до слез. Потрясающий экскурсовод Елизавета, идеальная подача материала, человек реально знает историю и свое дело. Ей особая благодарность.
  • А
    Алина
    24 мая 2024
    Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща (всё включено)
    Очень сложная экскурсия. Долгая дорога, крепость очень масштабная и всю её обойти физически не получается, масштабы Беловежской пущи ещё больше.
    читать дальше

    При всем этом - оно того стоит. Гид Анна очень компетентная и доброжелательная, развлекала нас всю дорогу не только полезной информации по теме, но и информацией для общего развития, шутками и интересными фактами. За всем этим дорога прошла легче. В вольер ходила, не пожалела, все животные были на месте, всех рассмотрела. В целом очень рада, что поехала и очень довольна экскурсией. Автобус комфортабельный, водитель Дмитрий супер профессионал. Все четко и спланировано) Только приятные впечатления!

  • А
    Александра
    24 мая 2024
    Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща (всё включено)
    Впечатление от экскурсии очень сильно портит дорога. 9 часов туда - обратно, будте к этому готовы. В целом, было бы
    читать дальше

    здорово пересмотреть формат поездки: может быть поезд / электричка. Или более комфортабельные автобусы. Сидели на заднем ряду, трясло НЕВЕРОТЯНО СИЛЬНО! Экскурсия в Брест крепости - супер. Само место с очень сильной энергетикой, плюс отлично рассказывал экскурсовод Артем. Беловежская пуща - ну, как сказать. Проехаться по лесу на автобусе это явно не то, что мы ожидали. Но, опять же, наши ожидания - это только наши ожидания:) Было бы лучше, если туристам давали бы свободное время на посещение заповедника, ведь там можно прокатится на велосипеде. Но, это ведь знакомство - так что просто будьте готовы к тому, что вас провезут на автобусе по лесу. Гид Анна - большая умница, нам понравилось как она держалась и организовывала группу, так же её рассказы об истории Белоруси были интересные. А, ну и обед. Мы не брали тот, что был включен в экскурсию, и кушали отдельно от группы, но 35 минут на прием пищи это очень мало. По итогу в Минск мы вернулись в 22.00, а не в 23, но считаем это только плюсом.

  • A
    Anna
    23 мая 2024
    Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы из Минска
    Ни что не забыто, ни кто не забыт… Хатынь нужно посетить ВСЕМ! Особенно тем, кто не знает или не уверен
    читать дальше

    в том, что происходило во время ВОВ с мирным народом, партизанами, и какие зверства учиняли немцы… Почитайте "Без срока давности", освежите в памяти, и привезите детей (от 12 лет наверное будет уже понимание что такое фашизм). Экскурсия напряженная, там нет места улыбке, смеху, там скорбь, горе, и память. Мы были под большим впечатлением. Экскурсоводы с такой болью все рассказывали, будто сами побывали в дни страшной трагедии. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Для школьников»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
  2. Хатынь - память о трагедии белорусского народа
  3. Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща (всё включено)
  4. Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща из Минска
  5. Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы из Минска
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Для школьников" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 31 до 640. Туристы уже оставили гидам 1125 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Минске на 2024 год для школьников, 1125 ⭐ отзывов, цены от 31Br. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам