Мы отправимся на спокойную сап-прогулку вдали от суеты.
Вы поймаете первые лучи солнца на воде, сделаете красивые фото и отдохнёте на живописном острове с чаем или кофе. Подходит как для новичков, так и для тех, кто уже уверенно стоит на доске.
Вы поймаете первые лучи солнца на воде, сделаете красивые фото и отдохнёте на живописном острове с чаем или кофе. Подходит как для новичков, так и для тех, кто уже уверенно стоит на доске.
Описание экскурсии
Подготовка к прогулке
Вы встретитесь с инструктором, получите снаряжение и прослушаете инструктаж перед стартом.
Путешествие на сапах среди островов
Маршрут проходит по живописной акватории Минского моря в спокойном темпе.
Рассвет с воды
Увидите, как солнце поднимается над горизонтом — один из самых красивых моментов прогулки.
Остановка на острове
Небольшой привал в уютном месте: чай, кофе и лёгкий перекус.
Фото и видео на память
Инструктор поймает в объектив смартфона лучшие моменты вашего путешествия.
Организационные детали
- Перед стартом вы получите доску, карбоновое весло, лиш (страховочный шнурок), киль (плавник), спасательный жилет
- Детям с 14 лет можно только в сопровождении родителя
- Пикник входит в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Минском море
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 46 туристов
Профессиональный сап-инструктор в Минске. Работаю с 2018 года. Жду вас на Минском море!
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии на «Сапборд. Рассвет. Минское море»
Индивидуальная
Минск от А до Я
Загляните в сердце Беларуси с уникальной пешеходной экскурсией, которая раскроет Минск с неожиданных сторон
Начало: Здание ратуши, площадь Свободы 2а
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Другой Минск
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
Начало: Около кинотеатра «Беларусь»
Завтра в 08:00
29 мая в 08:30
10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Сап-прогулка по Минскому морю
На доске по водной глади - навстречу приключениям и классной природе
Начало: На Минском море
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Обзорная экскурсия в Минске
Погулять по Троицкому предместью, увидеть проспект Независимости, зайти в костёлы и храмы Минска
Начало: У метро «Площадь Ленина»
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 10:30
Сегодня в 10:30
1 июн в 10:30
1539 ₽ за человека
от 2300 ₽ за человека