Экскурсии по воде в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Минске, цены от 250 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
На катере по реке Свислочь - групповая прогулка
🚤 На катере
Мини-группа
30 минут
8 отзывов
На катере по реке Свислочь - групповая прогулка
Прокатиться с ветерком и посмотреть на исторический Минск с воды
Начало: На набережной
«Поездка проходит на комфортабельном катере, оборудованном всем необходимым для вашей безопасности»
Расписание: в будние дни в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
420 за человека
Гродно и Августовский канал (с обедом и катанием на теплоходе)
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Мини-группа
14.5 часов
Гродно и Августовский канал (с обедом и катанием на теплоходе)
Начало: ВНУТРИ ЖД вокзала (Привокзальная пл. 5)
16 июня в 07:30
23 июня в 07:30
250Br за человека
Королевский Гродно и Августовский канал
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
13 часов
Королевский Гродно и Августовский канал
Прогулка по средневековому городу + катание на теплоходе по речным шлюзам
Начало: Возле ж/д вокзала
«Водная прогулка по Августовскому каналу со шлюзованием»
16 июня в 07:30
23 июня в 07:30
6 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На катере по реке Свислочь - групповая прогулка
  2. Гродно и Августовский канал (с обедом и катанием на теплоходе)
  3. Королевский Гродно и Августовский канал
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 6 400. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Водные экскурсии в Минске на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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