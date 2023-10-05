Очень здорово прокатились! Жилеты новые, чистые. Мужчина за штурвалом рассказывал, что где. Под низкими совсем мостиками плыли. Рекомендую, тем более за такую смешную цену!

Ю Юлия

живописная прогулка с видами на старый город, рекомендую посетить гостям города. а организаторам - поставить флажки у своего пирса, так как можно пройти не сильно знающему туристу мимо))