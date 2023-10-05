1 чел.
По популярности
Мини-группа
30 минут
На катере по реке Свислочь - групповая прогулка
Прокатиться с ветерком и посмотреть на исторический Минск с воды
Начало: На набережной
«Поездка проходит на комфортабельном катере, оборудованном всем необходимым для вашей безопасности»
Расписание: в будние дни в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
420₽ за человека
Мини-группа
14.5 часов
Гродно и Августовский канал (с обедом и катанием на теплоходе)
Начало: ВНУТРИ ЖД вокзала (Привокзальная пл. 5)
16 июня в 07:30
23 июня в 07:30
250Br за человека
Групповая
13 часов
Королевский Гродно и Августовский канал
Прогулка по средневековому городу + катание на теплоходе по речным шлюзам
Начало: Возле ж/д вокзала
«Водная прогулка по Августовскому каналу со шлюзованием»
16 июня в 07:30
23 июня в 07:30
6 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлиса5 октября 2023Очень здорово прокатились! Жилеты новые, чистые. Мужчина за штурвалом рассказывал, что где. Под низкими совсем мостиками плыли. Рекомендую, тем более за такую смешную цену!
- ЮЮлия3 октября 2023живописная прогулка с видами на старый город, рекомендую посетить гостям города. а организаторам - поставить флажки у своего пирса, так как можно пройти не сильно знающему туристу мимо))
- ААлександр29 сентября 2023Все отлично, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 6 400. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Водные экскурсии в Минске на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024