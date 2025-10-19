Мои заказы

Сап-прогулка по Минскому морю

Погрузитесь в атмосферу спокойствия и природы на сап-прогулке по Минскому морю. Насладитесь уникальными пейзажами и активным отдыхом
Увлекательная сап-прогулка по Минскому морю предлагает участникам уникальный опыт активного отдыха. Включает инструктаж, что позволяет безопасно и уверенно управлять доской даже новичкам. Маршрут проходит мимо пяти островов, где можно насладиться тишиной и природными красотами. Это возможность отдохнуть от городской суеты и запечатлеть яркие моменты на фото
4.3
4 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Уникальный маршрут по Минскому морю
  • 🏞 Великолепные природные пейзажи
  • 🚣‍♂️ Обучение управлению сап-доской
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 📸 Яркие фото на память
Что можно увидеть

  • Минское море

Описание водной прогулки

Сначала — небольшой инструктаж. Научу вас стоять на доске, грести и управлять ей. Всё понятно и безопасно, справится даже новичок!

А затем — в путь. Вас ждёт интересный маршрут мимо пяти островов. Вы насладитесь тишиной, почувствуете единение с природой. И конечно, полюбуетесь пейзажами.

Организационные детали

  • Я предоставлю всё необходимое оборудование и спасательные жилеты
  • Дети с 14 лет могут плавать самостоятельно, до 14 — на одном сапе с взрослым
  • Прогулку можно продлить: 2 часа — 1200 ₽ за чел., 3 часа — 1500 ₽ за чел.
  • Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму гиду наличными в российских или белорусских рублях

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Минском море
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Минске
Провёл экскурсии для 45 туристов
Профессиональный сап-инструктор в Минске. Работаю с 2018 года. Жду вас на Минском море!

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
1
Руслан
Руслан
19 окт 2025
Мы действительно встали на сапы за первое же занятие. Не без нюансов)
Участие инструкторов это вводный инструктаж с обсуждением основных тонкостей. И хорошие фотки с берега перед финалом занятия.
В целом с задачей встать на сап за 1 занятие мы с инструктором справились!
Мы действительно встали на сапы за первое же занятие. Не без нюансов)Мы действительно встали на сапы за первое же занятие. Не без нюансов)Мы действительно встали на сапы за первое же занятие. Не без нюансов)Мы действительно встали на сапы за первое же занятие. Не без нюансов)Мы действительно встали на сапы за первое же занятие. Не без нюансов)
Алена
Алена
9 авг 2025
Потрясающе! Доброжелательный организатор. Объяснил как и на чем доехать, все прекрасно. Только учтите, что это прокат, а не готовый маршрут с инструктором
Василиса
Василиса
4 авг 2025
Мужчина,который гид,не сказал,что оплата только наличными. И вместо того чтобы признать свою оплошность, обвинил нас,нашу страну в том, что наши банки не дружат и мы видите ли виноваты. Переходит личные
читать дальше

границы, показал кулак девушке с криками: ДЕВУШКИ,ВЫ ИЗДЕВАЕТЕСЬ? Весь диалог пытался внушить чувство вины за свою оплошность.
У девушки промок телефон из-за того,что чехол который он дал,был порван. В итоге телефон в ремонте, у нас же испорченное настроение.
Нелепые шутки,но спасибо что сфоткал;))))))

Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Приношу свои искренние извинение, что не оправдал Вас и ваши ожидания. Мы только недавно работаем с этим с этим приложением,
читать дальше

и не понимаем почему не всегда работают карты РФ банков с РБ. Моя вина, что я не предупредил, что оплата наличными рус. р. Или бел. Р.
Мы стараемся быть на одной волне с клиентами, что бы прогулки были комфортными и веселыми, спасибо, чувство юмора мне действительно нужно подтянуть… чехлы защищают от брызг и не продолжительного контакта с водой… и чехлы могут быстро выходят из строя(наша команда будет исправляться, спасибо за отзыв, мы учтем и исправимся!

Я
Яна
18 июл 2025
Очень здорово покаталась на сапе! Спасибо!
Очень здорово покаталась на сапе! Спасибо!Очень здорово покаталась на сапе! Спасибо!

