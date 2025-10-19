Увлекательная сап-прогулка по Минскому морю предлагает участникам уникальный опыт активного отдыха. Включает инструктаж, что позволяет безопасно и уверенно управлять доской даже новичкам. Маршрут проходит мимо пяти островов, где можно насладиться тишиной и природными красотами. Это возможность отдохнуть от городской суеты и запечатлеть яркие моменты на фото

Описание водной прогулки

Сначала — небольшой инструктаж. Научу вас стоять на доске, грести и управлять ей. Всё понятно и безопасно, справится даже новичок!

А затем — в путь. Вас ждёт интересный маршрут мимо пяти островов. Вы насладитесь тишиной, почувствуете единение с природой. И конечно, полюбуетесь пейзажами.

Организационные детали