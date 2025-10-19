Увлекательная сап-прогулка по Минскому морю предлагает участникам уникальный опыт активного отдыха. Включает инструктаж, что позволяет безопасно и уверенно управлять доской даже новичкам. Маршрут проходит мимо пяти островов, где можно насладиться тишиной и природными красотами. Это возможность отдохнуть от городской суеты и запечатлеть яркие моменты на фото
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Уникальный маршрут по Минскому морю
- 🏞 Великолепные природные пейзажи
- 🚣♂️ Обучение управлению сап-доской
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📸 Яркие фото на память
Что можно увидеть
- Минское море
Описание водной прогулки
Сначала — небольшой инструктаж. Научу вас стоять на доске, грести и управлять ей. Всё понятно и безопасно, справится даже новичок!
А затем — в путь. Вас ждёт интересный маршрут мимо пяти островов. Вы насладитесь тишиной, почувствуете единение с природой. И конечно, полюбуетесь пейзажами.
Организационные детали
- Я предоставлю всё необходимое оборудование и спасательные жилеты
- Дети с 14 лет могут плавать самостоятельно, до 14 — на одном сапе с взрослым
- Прогулку можно продлить: 2 часа — 1200 ₽ за чел., 3 часа — 1500 ₽ за чел.
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму гиду наличными в российских или белорусских рублях
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Минском море
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алексей — ваш гид в Минске
Провёл экскурсии для 45 туристов
Профессиональный сап-инструктор в Минске. Работаю с 2018 года. Жду вас на Минском море!
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Руслан
19 окт 2025
Мы действительно встали на сапы за первое же занятие. Не без нюансов)
Участие инструкторов это вводный инструктаж с обсуждением основных тонкостей. И хорошие фотки с берега перед финалом занятия.
В целом с задачей встать на сап за 1 занятие мы с инструктором справились!
Алена
9 авг 2025
Потрясающе! Доброжелательный организатор. Объяснил как и на чем доехать, все прекрасно. Только учтите, что это прокат, а не готовый маршрут с инструктором
Василиса
4 авг 2025
Мужчина,который гид,не сказал,что оплата только наличными. И вместо того чтобы признать свою оплошность, обвинил нас,нашу страну в том, что наши банки не дружат и мы видите ли виноваты. Переходит личные
Алексей
Ответ организатора:
Приношу свои искренние извинение, что не оправдал Вас и ваши ожидания. Мы только недавно работаем с этим с этим приложением,
Я
Яна
18 июл 2025
Очень здорово покаталась на сапе! Спасибо!
Входит в следующие категории Минска
