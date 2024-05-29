Романтические экскурсии по Минску

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Минске, цены от 1 850 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Верхом по древним лесам Минщины
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Верхом по древним лесам Минщины
Посетить конюшню под Минском: увидеть разные породы, угостить лошадок и прокатиться по лесу
Начало: На конюшне в Старом селе
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
1 850 за человека
Арт-свидание «Аромат любви»
Индивидуальная
2.5 часа
Арт-свидание «Аромат любви»
Написать картину вином в романтической обстановке со своей второй половинкой
Начало: на улице Толбухина
Сегодня в 20:00
14 июня в 19:00
15 800 за всё до 2 чел.
Королевский Гродно и Августовский канал
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
13 часов
Королевский Гродно и Августовский канал
Прогулка по средневековому городу + катание на теплоходе по речным шлюзам
Начало: Возле ж/д вокзала
16 июня в 07:30
23 июня в 07:30
6 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Соболева
    29 мая 2024
    Верхом по древним лесам Минщины
    Получили массу новых впечатлений от поездки на лошадях! Отзывчивые организаторы, подробный инструктаж безопасности, поэтому было совсем не страшно. Узнали много
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    нового о лошадях, погуляли верхом по лесу. Если хотите ощутить спокойствие и умиротворение вдали от городской суеты, то вам однозначно сюда)

  • В
    Виолетта
    27 мая 2024
    Верхом по древним лесам Минщины
    Прокатиться верхом на лошади- всегда приятно, а если по загадочному лесу, да с проводником, знающим 1000 и 1 историю про этих самых лошадей- это сказка! Если Вы любите лошадей, и хотите поближе с ними познакомиться- однозначно Вам сюда😁

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 1 850 до 15 800. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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