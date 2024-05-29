Получили массу новых впечатлений от поездки на лошадях! Отзывчивые организаторы, подробный инструктаж безопасности, поэтому было совсем не страшно. Узнали много

нового о лошадях, погуляли верхом по лесу. Если хотите ощутить спокойствие и умиротворение вдали от городской суеты, то вам однозначно сюда)

В Виолетта

Прокатиться верхом на лошади- всегда приятно, а если по загадочному лесу, да с проводником, знающим 1000 и 1 историю про этих самых лошадей- это сказка! Если Вы любите лошадей, и хотите поближе с ними познакомиться- однозначно Вам сюда😁