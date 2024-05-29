1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Верхом по древним лесам Минщины
Посетить конюшню под Минском: увидеть разные породы, угостить лошадок и прокатиться по лесу
Начало: На конюшне в Старом селе
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
1 850₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Арт-свидание «Аромат любви»
Написать картину вином в романтической обстановке со своей второй половинкой
Начало: на улице Толбухина
Сегодня в 20:00
14 июня в 19:00
15 800₽ за всё до 2 чел.
Групповая
13 часов
Королевский Гродно и Августовский канал
Прогулка по средневековому городу + катание на теплоходе по речным шлюзам
Начало: Возле ж/д вокзала
16 июня в 07:30
23 июня в 07:30
6 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССоболева29 мая 2024Получили массу новых впечатлений от поездки на лошадях! Отзывчивые организаторы, подробный инструктаж безопасности, поэтому было совсем не страшно. Узнали много
- ВВиолетта27 мая 2024Прокатиться верхом на лошади- всегда приятно, а если по загадочному лесу, да с проводником, знающим 1000 и 1 историю про этих самых лошадей- это сказка! Если Вы любите лошадей, и хотите поближе с ними познакомиться- однозначно Вам сюда😁
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Романтические»
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