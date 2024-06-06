Познавательные экскурсии на природе в Минске

Найдено 41 экскурсия в категории «Природа и пейзажи» в Минске, цены от 50 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Минском: обзорная групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
310 отзывов
Знакомство с Минском: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Минска: от сталинской архитектуры до современных символов города за 3 часа
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 595 за человека
Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
226 отзывов
Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
Посетить легендарную крепость, познакомиться с историей города и вдохновиться природой заповедника
Начало: Пр-т Победителей, 21
«В это время вы сможете насладиться красочными пейзажами Беларуси, а гид проведёт для вас путевую экскурсию»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 200 за человека
Главное в Минске - групповая экскурсия на автобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
227 отзывов
Главное в Минске: путешествие по ключевым достопримечательностям
Откройте для себя сердце Беларуси: от величественных площадей до уютных улочек на уникальной автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
1 650 за человека
Путешествие по замкам Беларуси
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
146 отзывов
Популярное предложение
Замки Мира и Несвиж: историческое путешествие в Минске
Исследуйте величие замков Мира и Несвиж, окунитесь в эпоху Радзивиллов и откройте для себя средневековую Беларусь
Начало: Холл вашего отеля
«Первый замок на нашем пути — Несвиж, родовая резиденция князей Радзивиллов, окруженная прекрасным пейзажным парком»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 19 чел.
Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия по Минску: ключевые достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Минска с обзорной экскурсией. Увидите главные достопримечательности города и услышите увлекательные истории от профессионального гида
Начало: Проспект Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 15:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 700 за человека
Автобусная экскурсия по вечернему Минску
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
96 отзывов
Популярное предложение
Вечерний Минск в огнях: автобусная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу вечернего Минска на автобусной экскурсии. Узнайте историю города, полюбуйтесь иллюминацией и посетите ключевые достопримечательности
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
«О легендах и преданиях этого живописного места — в нашей программе»
Расписание: во вторник и четверг в 18:00
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
1 450 за человека
Минск изнутри
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
371 отзыв
Минск изнутри: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Минска во время индивидуальной экскурсии. Вас ждут увлекательные рассказы и незабываемые впечатления
Начало: Площадь Независимости
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
55394 986 за всё до 8 чел.
Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
162 отзыва
Здравствуй, Минск! Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия
Откройте для себя Минск с новой стороны: исторические районы, памятники архитектуры и уникальные истории
Начало: По согласованию
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
98048 824 за всё до 3 чел.
Минск - город мечты
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
75 отзывов
Минск - город мечты: путешествие по истории и настоящему
Погрузитесь в уникальную атмосферу Минска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по городу мечты
Начало: Любое удобное для вас место в городе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 200 за всё до 3 чел.
Минск XXL - на автомобиле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
190 отзывов
Минск XXL: путешествие на автомобиле по историческим и новым местам
Погрузитесь в атмосферу Минска с экскурсией, объединяющей исторические символы и современные уголки города. Откройте Минск с новой стороны
10 июня в 07:30
11 июня в 07:00
110009 900 за всё до 3 чел.
По Минску - с комфортом
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
По Минску - с комфортом
Побывать в историческом сердце города, а также открыть архитектуру 20 века
Начало: В удобном вам месте
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
111109 999 за всё до 7 чел.
О Минске с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
Экскурсия «О Минске с любовью»: погружение в душу города
Откройте для себя Минск через увлекательные рассказы о его истории, архитектуре и живописных уголках
Начало: Ст. метро «Немига»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
5 500 за всё до 6 чел.
Минск: из глубины веков до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Минск: из глубины веков до наших дней
Минск - светлый и чистый город с богатой историей. Прогуляйтесь по его проспектам и площадям, узнайте о становлении и развитии города
Начало: На площади Свободы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000 за всё до 14 чел.
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
29 отзывов
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
Познакомиться с самыми значимыми объектами региона за один день
Начало: На площади Свободы
«А затем мы отправимся в умиротворяющую локацию — реликтовый лес Беловежской пущи, где вы насладитесь природой, увидите зубров и других животных»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 450 за человека
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
Отвезём вас в интерактивный исторический комплекс и подождём, чтобы доставить обратно в город
Начало: От вашего дома
«Первый в Беларуси парк интерактивной истории «Великое княжество Сула» расположен в 49 км от Минска на берегу озера»
Сегодня в 10:00
12 июня в 10:00
67006 030 за всё до 4 чел.
Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
25 отзывов
Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Минску! За 3 часа вы увидите главные достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
«О легендах и преданиях этого живописного места вы услышите на экскурсии»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
1 445 за человека
Неизведанная Беларусь
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Неизведанная Беларусь
Проехать по живописным деревням и оценить их архитектурные сокровища: храмы, дворцы и замки
Начало: В районе м. Фрунзенская
11 июня в 09:00
20 июня в 09:00
18 000 за всё до 3 чел.
Уютный Минск: групповая экскурсия по Верхнему городу
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Уютный Минск: групповая экскурсия по Верхнему городу
Изучить старинные памятники столицы и почувствовать особую атмосферу исторического центра
Начало: Верхний город
«О легендах и преданиях этого живописного места вы услышите на экскурсии»
16 июня в 12:00
23 июня в 12:00
1 155 за человека
Знакомство с Минском
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
30 отзывов
Знакомство с Минском
Разобраться в многовековой истории города и полюбоваться его красотами на групповой экскурсии
Начало: На площади, Свободы 2
«Рассмотрите знаковые достопримечательности и насладитесь живописными панорамами»
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
1 320 за человека
Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
Полюбоваться пейзажами белорусской Швейцарии, а по пути познакомиться с памятниками региона
Начало: В районе метро Фрунзенская
«Откроете местные легенды и особенности природы»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
18 900 за всё до 3 чел.
В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
27 отзывов
В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
Культовый мемориал и старейший заповедник Европы - на автобусной экскурсии в формате «всё включено»
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
«Демонстрационные вольеры с дикими животнымиНа площади около 20 га вы увидите основные виды животных, обитающих в заповеднике»
Расписание: в субботу в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
5 495 за человека
Автобусная экскурсия в Дудутки - «всё включено»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5.5 часов
3 отзыва
Автобусная экскурсия в Дудутки - «всё включено»
Познакомиться с белорусскими традициями в музейном комплексе старинных народных ремёсел и технологий
Начало: В центре города на ЖД вокзале
«И конечно, отдельное удовольствие доставит живописная и очень душевная природа местности»
Завтра в 11:00
23 июня в 11:00
2 600 за человека
Любопытные окрестности Минска: гидропарк, Заславль, «Млын»
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Любопытные окрестности Минска: гидропарк, Заславль, «Млын»
Отправиться на поиски природы за пределы столицы и побывать в одном из древнейших городов на Руси
Начало: Ул. Сторожовская
«Прекрасное место, где можно отдохнуть среди природы»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
13 900 за всё до 3 чел.
Из Минска - в парк «Сула» и село Рубежевичи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Путешествие из Минска в парк «Сула» и село Рубежевичи: история и культура
Погрузитесь в мир белорусской истории и культуры с экскурсией в парк «Сула» и село Рубежевичи. Интерактивное путешествие ждет вас
«У вас будет возможность полюбоваться живописными пейзажами и насладиться атмосферой старины»
Сегодня в 08:30
13 июня в 08:30
14 500 за всё до 5 чел.
Минск на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Минск на авто
Познакомиться с главными достопримечательностями города в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим живописный остров, посвящённый памяти воинов-интернационалистов»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
12 000 за всё до 6 чел.
Обзорная автомобильная экскурсия «Минск - город-герой»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Обзорная автомобильная экскурсия «Минск - город-герой»
Увидеть знаковые места и узнать о подвиге города в годы ВОВ
Сегодня в 08:30
10 июня в 15:00
14 000 за всё до 6 чел.
Из Минска - в «Великое княжество Сула» (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
3 отзыва
Из Минска - в «Великое княжество Сула» (в группе)
Познакомиться с укладом жизни и архитектурой средневековой Беларуси в интерактивном парке
Начало: В Минске
«Вы отправитесь в парк истории на живописный берег озера Сулы»
Расписание: в субботу в 09:30
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
4 580 за человека
Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
381 отзыв
Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
Начало: Пр-т Победителей 21, Минск
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60Br за человека
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
87 отзывов
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща (всё включено)
Начало: Площадь Свободы, 2А, Минск
«Посещение национального парка «Беловежская пуща» Побывав в Бресте, отправимся в Беловежскую пущу – одну из самых известных природных достопримечательностей Беларуси и один из старейших национальных парков в Европе»
Расписание: По воскресеньям в 7:00
13 июня в 07:00
20 июня в 07:00
от 180Br за человека
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
Начало: Любое место в центре Минска
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 360Br за всё до 3 чел.
Брестская крепость и Беловежская пуща за 1 день (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
141 отзыв
Брестская крепость и Беловежская пуща за 1 день (всё включено)
Начало: Минск, Привокзальная пл. 5 (ВНУТРИ ж/д вокзала)
«Это древнейший заповедник Европы и уникальная природная сокровищница»
Расписание: в основном по субботам
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
200Br за человека
Групповая пешеходная экскурсия по Минску
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
80 отзывов
Групповая пешеходная экскурсия по Минску
Начало: Площадь Независимости, около памятника Ленину
Расписание: См. расписание
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
50Br за человека
Пешеходная экскурсия по Минску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
75 отзывов
Пешеходная экскурсия по Минску
Начало: Минск, ул. Бобруйская, д. 4
Расписание: по согласованию с экскурсоводом
10 июня в 15:00
11 июня в 19:00
100Br за всё до 5 чел.
На катере по реке Свислочь - групповая прогулка
🚤 На катере
Мини-группа
30 минут
8 отзывов
На катере по реке Свислочь - групповая прогулка
Прокатиться с ветерком и посмотреть на исторический Минск с воды
Начало: На набережной
«Мы проплывём вдоль живописной набережной Немиги, самой тусовочной улицы белорусской столицы — Зыбицкой, и Троицкого предместья — уютного старинного квартала, где сосредоточены памятники прошлых эпох»
Расписание: в будние дни в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
420 за человека
Экскурсия по Минску с трансфером от/до аэропорта
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Минску с трансфером от/до аэропорта
Познакомиться с белорусской столицей в комфортном авто-пешеходном путешествии
«По дороге из аэропорта вы увидите красоту белорусской природы»
Сегодня в 12:30
21 июня в 08:30
15 700 за всё до 3 чел.
Музей камней под открытым небом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Музей камней под открытым небом
Побывать в месте силы, науки и исполнения желаний и прочувствовать невероятную энергетику природы
Начало: В микрорайоне Уручье-2
«Приглашаю в уникальный природный парк республиканского значения — музей валунов»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:30
5 500 за всё до 10 чел.
Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
Увидеть главные локации города и узнать, почему раньше на письмах вместо номера дома указывали цвет
Начало: На площади Ленина
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
14 июня в 10:30
15 июня в 10:30
20001 800 за человека
Недетский гастротур: пиво и мистика - формат «всё включено»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
Недетский гастротур: пиво и мистика - формат «всё включено»
Автобусная поездка из Минска на пивоварню "Лидское пиво" и в фэнтези-усадьбу "Литовка"
Начало: на улице Кирова
«Фэнтэзи-усадьба «Литовка» в живописной местности возле озера, полная загадок и сюрпризов»
Расписание: в субботу в 07:30
15 июня в 07:30
22 июня в 07:30
6 000 за человека
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 640Br за всё до 2 чел.
Королевский Гродно и Августовский канал
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
13 часов
Королевский Гродно и Августовский канал
Прогулка по средневековому городу + катание на теплоходе по речным шлюзам
Начало: Возле ж/д вокзала
«Узнаете его историю, подышите свежим воздухом, полюбуетесь живописными видами с борта теплохода и сделаете прекрасные фото»
16 июня в 07:30
23 июня в 07:30
6 400 за человека
Минск: обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Минск: обзорная экскурсия
Познакомиться со столицей Беларуси на машине и пешком
«Узнаете о культуре и истории Беларуси, насладитесь красивыми пейзажами и погрузитесь в атмосферу местной жизни»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    6 июня 2024
    Путешествие по замкам Беларуси
    Элеонора великолепный рассказчик! Огромная и путаная история целой династии подана как увлекательный рассказ, с драмами и сюжетными поворотами! Кто Рыбка?
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    Почему Сиротка? Неужели единственное мужское имя в роду - это Николай? Как захронить 33 тела, использовав 32 саркофага? Сколько раз сжигали Мир? Несвиж - дворец, замок или крепость? Где могут быть спрятаны все сокровища древнего рода? Сколько стоит купить княжеский титул у Папы Римского? На все эти, и многие другие вопросы вы узнаете ответ во время этого путешествия! Не удалось записаться в группы по самим замкам, так Элеонора все рассказала так, что внутри замков никаких гидов не потребовалось! Чудесная и увлекательная поездка, 8 часов пролетели совершенно незаметно!

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Путешествие по замкам Беларуси
    Спасибо за организацию путешествия! Все прошло хорошо, было и познавательно, и не утомительно одновременно)
  • Н
    Настя
    5 июня 2024
    Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
    Недавно мы посетили экскурсию по городу Минск, и это было потрясающе! Экскурсовод Наталия покорила наши сердца своим профессионализмом и увлекательными
    читать дальше

    рассказами. Она смогла передать атмосферу города, его историю и культуру так, что мы были полностью погружены в это удивительное путешествие. Наталия обладает невероятной харизмой и знанием материала, что сделало экскурсию не только информативной, но и очень интересной. Мы узнали много нового и получили массу положительных эмоций. Водителю выражаем отдельную благодарность. Благодарим от всей души за этот незабываемый опыт! Рекомендуем всем посетить экскурсию с Наталией – вы не пожалеете!

    Недавно мы посетили экскурсию по городу Минск, и это было потрясающе! Экскурсовод Наталия покорила наши сердца
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Главное в Минске - групповая экскурсия на автобусе
    Алина, просто умничка! Как же приятно было её слушать:)
  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Минск изнутри
    Спасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, с юмором, позитивными эмоциями, подсказала
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    что купить, куда сходить и дала много полезной и нужной информации, ответила на все вопросы - вообщем, мы в полном восторге! Удачи и всего самого наилучшего! Минск прекрасен!

    Спасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, сСпасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, сСпасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, сСпасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, с
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
    Экскурсия очень понравилась в плане насыщенности материала, впечатлений, мечтали побывать в Беловежской пуще, подышать лесным воздухом.
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Знакомство с Минском: обзорная групповая экскурсия
    Приезжаем в Минск не первый раз с друзьями, с родственниками. И всегда рекомендуем начать знакомство с городом с вашей обзорной
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    экскурсии с гидом Анатолием - очень познавательно, эмоционально, чувствуется не только знание истории, биографии значимых деятелей политики и искусства, но и любовь и гордость за свою страну.

  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Главное в Минске - групповая экскурсия на автобусе
    все четко, на месте доплатили разницу по карте "Мир". Микроавтобус комфортный с кондиционером. Экскурсовод грамотный, очень интересно. Все достопримечательности конечно не показали, лишь часть. При экскурсии запишите куда сходить, и потом спокойно все обойдёте и фотографируетесь.
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
    Большое спасибо экскурсоводу Ирине, она рассказала много интересных фактов про свой родной город, показала нам Минск во всей красе. Очень понравился
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    формат экскурсии - часть пути мы проехали на автобусе, поэтому получилось посмотреть много интересных мест, которые расположены далеко друг от друга.

  • О
    Олег
    3 июня 2024
    Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
    Здравствуйте. Экскурсия Брест-Беловежская Пуща 01.06.2024. Гид Денис. Моё мнение - отличный историк, профи своего дела, и просто приятный собеседник. Начало
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    экскурсии - инструктаж по правилам поведения. 4 часа пути до Бреста - непрерывный поток информации, причём чётко соответствующий текущему маршруту, легко воспринимаемый. Даже на остановках, где инструмент гида - язык, должен отдыхать, он не уходил от контакта. Я - в школе, победитель региональных олимпиад по истории, открыл для себя много новой информации. В общем желаю всем провести свою экскурсию с Денисом. Даже 300 метров от автобуса до кафе в Бресте - небольшая экскурсия по городу. Водитель - молодец. Ощущение безопасности не покидало ни на миг. Понравился гид в пуще. Женщина не рассказывала про травинки и краснокнижных комаров. Просто по пути маршрута были рассказы о своей жизни в заповеднике, о случаях из своей жизни, она прекрасно заняла наше время. Ну и тур-операторе: Несмотря на то, что в группу записалось всего 7 человек, экскурсия состоялась. Я с этим оператором уже раннее побывал в Хатыни. На очереди Мир и Несвиж. Всем рекомендую. Самостоятельно - даже далеко не всегда дешевле. Итог. Экскурсиями очень доволен. Спасибо за хорошую работу организаторов. Денис - отдельный респект. Желаю всем будущим туристам хороших впечатлений. Спасибо за прочтение.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Природа и пейзажи»

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