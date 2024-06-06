1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Знакомство с Минском: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Минска: от сталинской архитектуры до современных символов города за 3 часа
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 595₽ за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
Посетить легендарную крепость, познакомиться с историей города и вдохновиться природой заповедника
Начало: Пр-т Победителей, 21
«В это время вы сможете насладиться красочными пейзажами Беларуси, а гид проведёт для вас путевую экскурсию»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 200₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Главное в Минске: путешествие по ключевым достопримечательностям
Откройте для себя сердце Беларуси: от величественных площадей до уютных улочек на уникальной автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
1 650₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Замки Мира и Несвиж: историческое путешествие в Минске
Исследуйте величие замков Мира и Несвиж, окунитесь в эпоху Радзивиллов и откройте для себя средневековую Беларусь
Начало: Холл вашего отеля
«Первый замок на нашем пути — Несвиж, родовая резиденция князей Радзивиллов, окруженная прекрасным пейзажным парком»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 19 чел.
Групповая
3.5 часа
Популярное предложение
Групповая экскурсия по Минску: ключевые достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Минска с обзорной экскурсией. Увидите главные достопримечательности города и услышите увлекательные истории от профессионального гида
Начало: Проспект Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 15:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 700₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Вечерний Минск в огнях: автобусная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу вечернего Минска на автобусной экскурсии. Узнайте историю города, полюбуйтесь иллюминацией и посетите ключевые достопримечательности
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
«О легендах и преданиях этого живописного места — в нашей программе»
Расписание: во вторник и четверг в 18:00
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
1 450₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Минск изнутри: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Минска во время индивидуальной экскурсии. Вас ждут увлекательные рассказы и незабываемые впечатления
Начало: Площадь Независимости
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
55394 986₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Минск! Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия
Откройте для себя Минск с новой стороны: исторические районы, памятники архитектуры и уникальные истории
Начало: По согласованию
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
98048 824₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Минск - город мечты: путешествие по истории и настоящему
Погрузитесь в уникальную атмосферу Минска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по городу мечты
Начало: Любое удобное для вас место в городе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 200₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Минск XXL: путешествие на автомобиле по историческим и новым местам
Погрузитесь в атмосферу Минска с экскурсией, объединяющей исторические символы и современные уголки города. Откройте Минск с новой стороны
10 июня в 07:30
11 июня в 07:00
110009 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
По Минску - с комфортом
Побывать в историческом сердце города, а также открыть архитектуру 20 века
Начало: В удобном вам месте
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
111109 999₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «О Минске с любовью»: погружение в душу города
Откройте для себя Минск через увлекательные рассказы о его истории, архитектуре и живописных уголках
Начало: Ст. метро «Немига»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Минск: из глубины веков до наших дней
Минск - светлый и чистый город с богатой историей. Прогуляйтесь по его проспектам и площадям, узнайте о становлении и развитии города
Начало: На площади Свободы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 14 чел.
Групповая
13 часов
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
Познакомиться с самыми значимыми объектами региона за один день
Начало: На площади Свободы
«А затем мы отправимся в умиротворяющую локацию — реликтовый лес Беловежской пущи, где вы насладитесь природой, увидите зубров и других животных»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 450₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
Отвезём вас в интерактивный исторический комплекс и подождём, чтобы доставить обратно в город
Начало: От вашего дома
«Первый в Беларуси парк интерактивной истории «Великое княжество Сула» расположен в 49 км от Минска на берегу озера»
Сегодня в 10:00
12 июня в 10:00
67006 030₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Минску! За 3 часа вы увидите главные достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
«О легендах и преданиях этого живописного места вы услышите на экскурсии»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
1 445₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Неизведанная Беларусь
Проехать по живописным деревням и оценить их архитектурные сокровища: храмы, дворцы и замки
Начало: В районе м. Фрунзенская
11 июня в 09:00
20 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2.5 часа
Уютный Минск: групповая экскурсия по Верхнему городу
Изучить старинные памятники столицы и почувствовать особую атмосферу исторического центра
Начало: Верхний город
«О легендах и преданиях этого живописного места вы услышите на экскурсии»
16 июня в 12:00
23 июня в 12:00
1 155₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Знакомство с Минском
Разобраться в многовековой истории города и полюбоваться его красотами на групповой экскурсии
Начало: На площади, Свободы 2
«Рассмотрите знаковые достопримечательности и насладитесь живописными панорамами»
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
1 320₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
Полюбоваться пейзажами белорусской Швейцарии, а по пути познакомиться с памятниками региона
Начало: В районе метро Фрунзенская
«Откроете местные легенды и особенности природы»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
18 900₽ за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
Культовый мемориал и старейший заповедник Европы - на автобусной экскурсии в формате «всё включено»
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
«Демонстрационные вольеры с дикими животнымиНа площади около 20 га вы увидите основные виды животных, обитающих в заповеднике»
Расписание: в субботу в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
5 495₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Автобусная экскурсия в Дудутки - «всё включено»
Познакомиться с белорусскими традициями в музейном комплексе старинных народных ремёсел и технологий
Начало: В центре города на ЖД вокзале
«И конечно, отдельное удовольствие доставит живописная и очень душевная природа местности»
Завтра в 11:00
23 июня в 11:00
2 600₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Любопытные окрестности Минска: гидропарк, Заславль, «Млын»
Отправиться на поиски природы за пределы столицы и побывать в одном из древнейших городов на Руси
Начало: Ул. Сторожовская
«Прекрасное место, где можно отдохнуть среди природы»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
13 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие из Минска в парк «Сула» и село Рубежевичи: история и культура
Погрузитесь в мир белорусской истории и культуры с экскурсией в парк «Сула» и село Рубежевичи. Интерактивное путешествие ждет вас
«У вас будет возможность полюбоваться живописными пейзажами и насладиться атмосферой старины»
Сегодня в 08:30
13 июня в 08:30
14 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Минск на авто
Познакомиться с главными достопримечательностями города в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим живописный остров, посвящённый памяти воинов-интернационалистов»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная автомобильная экскурсия «Минск - город-герой»
Увидеть знаковые места и узнать о подвиге города в годы ВОВ
Сегодня в 08:30
10 июня в 15:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Из Минска - в «Великое княжество Сула» (в группе)
Познакомиться с укладом жизни и архитектурой средневековой Беларуси в интерактивном парке
Начало: В Минске
«Вы отправитесь в парк истории на живописный берег озера Сулы»
Расписание: в субботу в 09:30
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
4 580₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
Начало: Пр-т Победителей 21, Минск
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60Br за человека
Групповая
16 часов
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща (всё включено)
Начало: Площадь Свободы, 2А, Минск
«Посещение национального парка «Беловежская пуща» Побывав в Бресте, отправимся в Беловежскую пущу – одну из самых известных природных достопримечательностей Беларуси и один из старейших национальных парков в Европе»
Расписание: По воскресеньям в 7:00
13 июня в 07:00
20 июня в 07:00
от 180Br за человека
Индивидуальная
3 часа
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
Начало: Любое место в центре Минска
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 360Br за всё до 3 чел.
Групповая
16 часов
Брестская крепость и Беловежская пуща за 1 день (всё включено)
Начало: Минск, Привокзальная пл. 5 (ВНУТРИ ж/д вокзала)
«Это древнейший заповедник Европы и уникальная природная сокровищница»
Расписание: в основном по субботам
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
200Br за человека
Мини-группа
2.5 часа
Групповая пешеходная экскурсия по Минску
Начало: Площадь Независимости, около памятника Ленину
Расписание: См. расписание
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
50Br за человека
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная экскурсия по Минску
Начало: Минск, ул. Бобруйская, д. 4
Расписание: по согласованию с экскурсоводом
10 июня в 15:00
11 июня в 19:00
100Br за всё до 5 чел.
Мини-группа
30 минут
На катере по реке Свислочь - групповая прогулка
Прокатиться с ветерком и посмотреть на исторический Минск с воды
Начало: На набережной
«Мы проплывём вдоль живописной набережной Немиги, самой тусовочной улицы белорусской столицы — Зыбицкой, и Троицкого предместья — уютного старинного квартала, где сосредоточены памятники прошлых эпох»
Расписание: в будние дни в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
420₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Минску с трансфером от/до аэропорта
Познакомиться с белорусской столицей в комфортном авто-пешеходном путешествии
«По дороге из аэропорта вы увидите красоту белорусской природы»
Сегодня в 12:30
21 июня в 08:30
15 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Музей камней под открытым небом
Побывать в месте силы, науки и исполнения желаний и прочувствовать невероятную энергетику природы
Начало: В микрорайоне Уручье-2
«Приглашаю в уникальный природный парк республиканского значения — музей валунов»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:30
5 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
Увидеть главные локации города и узнать, почему раньше на письмах вместо номера дома указывали цвет
Начало: На площади Ленина
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
14 июня в 10:30
15 июня в 10:30
20001 800₽ за человека
Групповая
13 часов
Недетский гастротур: пиво и мистика - формат «всё включено»
Автобусная поездка из Минска на пивоварню "Лидское пиво" и в фэнтези-усадьбу "Литовка"
Начало: на улице Кирова
«Фэнтэзи-усадьба «Литовка» в живописной местности возле озера, полная загадок и сюрпризов»
Расписание: в субботу в 07:30
15 июня в 07:30
22 июня в 07:30
6 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 640Br за всё до 2 чел.
Групповая
13 часов
Королевский Гродно и Августовский канал
Прогулка по средневековому городу + катание на теплоходе по речным шлюзам
Начало: Возле ж/д вокзала
«Узнаете его историю, подышите свежим воздухом, полюбуетесь живописными видами с борта теплохода и сделаете прекрасные фото»
16 июня в 07:30
23 июня в 07:30
6 400₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Минск: обзорная экскурсия
Познакомиться со столицей Беларуси на машине и пешком
«Узнаете о культуре и истории Беларуси, насладитесь красивыми пейзажами и погрузитесь в атмосферу местной жизни»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим6 июня 2024Элеонора великолепный рассказчик! Огромная и путаная история целой династии подана как увлекательный рассказ, с драмами и сюжетными поворотами! Кто Рыбка?
- ООльга5 июня 2024Спасибо за организацию путешествия! Все прошло хорошо, было и познавательно, и не утомительно одновременно)
- ННастя5 июня 2024Недавно мы посетили экскурсию по городу Минск, и это было потрясающе! Экскурсовод Наталия покорила наши сердца своим профессионализмом и увлекательными
- ССветлана4 июня 2024Алина, просто умничка! Как же приятно было её слушать:)
- ВВиктория4 июня 2024Спасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, с юмором, позитивными эмоциями, подсказала
- ТТатьяна4 июня 2024Экскурсия очень понравилась в плане насыщенности материала, впечатлений, мечтали побывать в Беловежской пуще, подышать лесным воздухом.
- ЕЕлена4 июня 2024Приезжаем в Минск не первый раз с друзьями, с родственниками. И всегда рекомендуем начать знакомство с городом с вашей обзорной
- ААлександр4 июня 2024все четко, на месте доплатили разницу по карте "Мир". Микроавтобус комфортный с кондиционером. Экскурсовод грамотный, очень интересно. Все достопримечательности конечно не показали, лишь часть. При экскурсии запишите куда сходить, и потом спокойно все обойдёте и фотографируетесь.
- ООльга3 июня 2024Большое спасибо экскурсоводу Ирине, она рассказала много интересных фактов про свой родной город, показала нам Минск во всей красе. Очень понравился
- ООлег3 июня 2024Здравствуйте. Экскурсия Брест-Беловежская Пуща 01.06.2024. Гид Денис. Моё мнение - отличный историк, профи своего дела, и просто приятный собеседник. Начало
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Природа и пейзажи»
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