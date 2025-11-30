Это не просто фотосессия, а маленький фильм, где вы — в главной роли.
Вдохновляемся эстетикой кино: от меланхоличных кадров Вонга Карвая до тревожной симметрии Линча и выверенной геометрии Уэса Андерсона. Съёмка проходит в кафе, которое мы подберём заранее под ваш образ и настроение. Вы не позируете — вы проживаете сцену.
Описание фото-прогулки
Мы заранее обсудим образ и атмосферу, которую хочется передать, — и выберем кафе, где интерьер, свет и настроение будут работать на вашу историю.
- Это может быть минималистичное пространство с резкими тенями и неоном — как в кадрах Карвая
- Или камерное кафе с бархатными креслами, текстурами, зеркалами — чтобы снять что-то странное и гипнотичное в духе Линча
- А может — светлая локация с графичными элементами и точечной симметрией, как будто из фильма Андерсона
Съёмка длится 30–40 минут. За это время мы успеем передать и атмосферу места, и вас — в роли, которую вы выберете.
Организационные детали
- Съёмка проходит на профессиональную полнокадровую камеру Pentax K 1 Mark II, цифровую камеру RICOH GR. Также использую профессиональное мобильное световое оборудование
- После прогулки вы получите 15–20 фотографий в обработке (пришлю ссылку на облако через 7–10 дней)
- Все фотографии с ретушью
- Мы подберем кафе под образ — в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Минске
Портретный фотограф, автор проекта «Моя Голландия» и одноимённых выставок в Екатеринбурге. Член Союза фотохудожников России. Автор и участник персональных и групповых выставок в Италии, России. Мои работы опубликованы в итальянских журналах Vogue, ICONIC и других изданиях Великобритании, Германии, Франции, а также в известных российских изданиях: Такие дела (Спб), Republic (Москва). Выпускница Академии документальной и арт фотографии «Фотографика» Санкт-Петербурга.
