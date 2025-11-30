Это не просто фотосессия, а маленький фильм, где вы — в главной роли. Вдохновляемся эстетикой кино: от меланхоличных кадров Вонга Карвая до тревожной симметрии Линча и выверенной геометрии Уэса Андерсона. Съёмка проходит в кафе, которое мы подберём заранее под ваш образ и настроение. Вы не позируете — вы проживаете сцену.

Описание фото-прогулки

Мы заранее обсудим образ и атмосферу, которую хочется передать, — и выберем кафе, где интерьер, свет и настроение будут работать на вашу историю.

Это может быть минималистичное пространство с резкими тенями и неоном — как в кадрах Карвая

Или камерное кафе с бархатными креслами, текстурами, зеркалами — чтобы снять что-то странное и гипнотичное в духе Линча

А может — светлая локация с графичными элементами и точечной симметрией, как будто из фильма Андерсона

Съёмка длится 30–40 минут. За это время мы успеем передать и атмосферу места, и вас — в роли, которую вы выберете.

Организационные детали