Нам хочется, чтобы вы чувствовали себя в Минске как дома! Мы организуем трансфер в любую точку столицы из аэропорта на комфортабельном автомобиле с опытным водителем.
Он встретит вас в зале прилёта, дождётся вне зависимости от задержек рейса, а также доставит к месту проживания и снабдит информацией.
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание трансферОтветственный профессионал в зоне прилёта Когда впервые прилетаешь в незнакомый город, зачастую теряешься в обилии сведений, почерпнутых из путеводителей и интернет-форумов. Так много вопросов: куда идти по прилёту? Есть ли рядом метро или автобусная станция? Где ловить такси и сколько будет стоить проезд? Будьте уверены: ваше путешествие по Беларуси начнётся как надо! По прибытии вам не придётся искать такси и переживать о том, что вас отвезут не туда. Рядом будет ответственный профессионал, который встретит вас с табличкой в аэропорту. Важная информация:
- Стоимость трансфера указана из расчёта поездки из аэропорта до локаций в черте кольцевой автодороги. Дополнительный пробег оплачивается отдельно и по запросу.
- Стоимость трансфера на минивэне до 7-ми человек — 120 бел. руб.
- Оплата в белорусских рублях наличными по курсу карты МИР.
Трансфер можно заказать ежедневно на время с 08:00 до 23:30.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер до локаций в черте кольцевой автодороги
Что не входит в цену
- Дополнительный пробег оплачивается отдельно и по запросу
- Чай/кофе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт города Минска/Ваш адрес
Завершение: Удобное для вас место в черте города Минска/Аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Трансфер можно заказать ежедневно на время с 08:00 до 23:30.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Минска
