На обзорной экскурсии мы успеем охватить максимум достопримечательностей. Вы увидите знаменитые широкие проспекты Минска и исторические площади, старинные храмы и знаковые монументы. Познакомитесь с архитектурой разных эпох и погуляете по старинным улочкам. А также услышите стихи белорусских поэтов и узнаете о научных открытиях наших исследователей.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

По дороге из аэропорта вы увидите красоту белорусской природы. Также вам откроется вид на Курган Славы. По пути я расскажу историю нашей земли, а затем мы проедем по центральному проспекту — и вы узнаете, почему и когда Минск стали называть Городом Солнца.

Вы увидите «алмаз» Национальной библиотеки, купола храма Всех Святых (самого высокого в Беларуси), колоннаду Академии наук, монумент площади Победы, парки, костёл святых Симеона и Елены, а также «Ворота города», Минск-арену и музей Великой Отечественной войны.

В историческом центре пройдёмся по улицам 17-18 веков, заглянем в старинные дворики. Я познакомлю вас с архитектурными стилями зданий разных эпох. В Троицком предместье вы услышите историю белорусского языка, стихи белорусских поэтов и узнаете, чем гордятся наши учёные. А на Острове мужества и скорби вспомним падших воинов.

При желании можем посетить выставки продажи наших белорусских мастеров.

Организационные детали