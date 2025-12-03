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Экскурсия по Минску с трансфером от/до аэропорта

Познакомиться с белорусской столицей в комфортном авто-пешеходном путешествии
На обзорной экскурсии мы успеем охватить максимум достопримечательностей.

Вы увидите знаменитые широкие проспекты Минска и исторические площади, старинные храмы и знаковые монументы. Познакомитесь с архитектурой разных эпох и погуляете по старинным улочкам. А также услышите стихи белорусских поэтов и узнаете о научных открытиях наших исследователей.
5
1 отзыв
Экскурсия по Минску с трансфером от/до аэропорта
Экскурсия по Минску с трансфером от/до аэропорта
Экскурсия по Минску с трансфером от/до аэропорта

Описание трансфер

По дороге из аэропорта вы увидите красоту белорусской природы. Также вам откроется вид на Курган Славы. По пути я расскажу историю нашей земли, а затем мы проедем по центральному проспекту — и вы узнаете, почему и когда Минск стали называть Городом Солнца.

Вы увидите «алмаз» Национальной библиотеки, купола храма Всех Святых (самого высокого в Беларуси), колоннаду Академии наук, монумент площади Победы, парки, костёл святых Симеона и Елены, а также «Ворота города», Минск-арену и музей Великой Отечественной войны.

В историческом центре пройдёмся по улицам 17-18 веков, заглянем в старинные дворики. Я познакомлю вас с архитектурными стилями зданий разных эпох. В Троицком предместье вы услышите историю белорусского языка, стихи белорусских поэтов и узнаете, чем гордятся наши учёные. А на Острове мужества и скорби вспомним падших воинов.

При желании можем посетить выставки продажи наших белорусских мастеров.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортных автомобилях Volkswagen, Škoda Auto, Citroën, Peugeot, Ford, Hyundai Motor, Renault
  • Я могу провести экскурсию для большего количества участников, доплата за трансфер на минивэне для группы до 7 человек составит 4000 RUB. Также возможна организация трансфера на автомобиле бизнес-класса.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1132 туристов
Люблю Беларусь, её культуру и людей. Моя миссия — раскрывать глубину белорусской земли, проявлять её культурные коды, рассказывать о ярких судьбах и погружать в атмосферу через поэзию, музыку, легенды и
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научные знания. Работа гидом пришла в мою жизнь в 2013 года: с группой школьников мы изучали Минск, и их горящие глаза стали тем вдохновением, которое поддерживало в непростом пути обучения. Были разные ситуации, но понимание, что люди увезут с собой частичку любви Беларуси, её красоты и гармонии, помогало расти дальше. У меня педагогическое образование, я прошла курсы экскурсоводов, получила аттестацию Национального агентства по туризму. Провожу авторские экскурсии с глубоким смыслом, соединяю прошлое и настоящее. Кроме того, веду праздники для детей и взрослых, курсы по освобождению природного голоса и тренинги личностного развития.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Супер экскурсия для людей которые впервые прилетают в Минск! Встретили в аэропорту на выходе, помогли с чемоданом, проехали по самым разным местам с рассказом об архитектуре и истории страны. Немного
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прогулялись по разным интересным местам, монументам, скульптурам а после доставили ко входу в отель как раз получилось четко к времени заселения! Елене огромное спасибо за знания, умение довести информацию. С оплатой тоже не было проблем спокойно можно в разной валюте (оплатил в российской)Фото к сожалению мало так как телефон садился.

Супер экскурсия для людей которые впервые прилетают в Минск! Встретили в аэропорту на выходе, помогли с
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