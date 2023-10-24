Познакомиться с белорусской столицей в комфортном авто-пешеходном путешествии
Вы увидите знаменитые широкие проспекты Минска и исторические площади, старинные храмы и знаковые монументы. Познакомитесь с архитектурой разных эпох и погуляете по старинным улочкам. А также услышите стихи белорусских поэтов и узнаете о научных открытиях наших исследователей.
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Описание
Что вас ожидает
По дороге из аэропорта вы увидите красоту белорусской природы, лесов, холмов. Также вам откроется вид на Курган Славы. По пути я расскажу историю нашей земли, а затем мы проедем по центральному проспекту — и вы узнаете, почему и когда Минск стали называть Городом солнца.
Вы увидите «алмаз» Национальной библиотеки, купола храма Всех Святых (самого высокого в Беларуси), колоннаду Академии наук, монумент площади Победы, парки, костёл святых Симеона и Елены, а также «Ворота города», Минск-арену и музей Великой Отечественной войны.
В историческом центре пройдёмся по улицам 17-18 веков, заглянем в старинные дворики. Я познакомлю вас с архитектурными стилями зданий разных эпох. В Троицком предместье вы услышите историю белорусского языка, стихи белорусских поэтов и узнаете, чем гордятся наши учёные. А на Острове мужества и скорби вспомним падших воинов.
При желании можем посетить выставки продажи наших белорусских мастеров.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортных автомобилях Volkswagen, Škoda Auto, Citroën, Peugeot, Ford, Hyundai Motor, Renault
- Я могу провести экскурсию для большего количества участников, доплата за трансфер на минивэне для группы до 7 человек составит 4000 RUB. Также возможна организация трансфера на автомобиле бизнес-класса.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.