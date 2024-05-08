Трансфер из аэропорта Минска

Найдено 4 экскурсии в категории «Трансфер из аэропорта» в Минске, цены от 2 565 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выгодный трансфер в Минске
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Выгодный трансфер в Минске
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 03:00
10 июня в 00:00
3 000 за всё до 3 чел.
Трансфер «Аэропорт - Минск»
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Трансфер «Аэропорт - Минск»
Комфортабельные автомобили, профессиональные водители и качественный сервис
Начало: В аэропорту города Минска
Сегодня в 08:00
Завтра в 17:30
28502 565 за всё до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт-Минск» на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Трансфер «Аэропорт-Минск» на минивэне
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 8 чел.
Экскурсия по Минску с трансфером от/до аэропорта
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Минску с трансфером от/до аэропорта
Познакомиться с белорусской столицей в комфортном авто-пешеходном путешествии
Сегодня в 12:30
21 июня в 08:30
15 700 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    8 мая 2024
    Выгодный трансфер в Минске
    Добрый день. Компания отработала замечательно, и все четко. Ни единой задержки, водитель, Артур, очень приятный и деликатный молодой человек, вышел
    читать дальше

    сразу на связь, встретил, все объяснил, рассказал, а самое главное довез нас правдами и не правдами к нужному времени и мы успели на поезд! За это большое ему спасибо! автомобиль комфортный, чистый. Однозначно рекомендую

  • И
    Ирина
    30 апреля 2024
    Трансфер «Аэропорт-Минск» на минивэне
    Брали трансфер из аэропорта в Минск. Виталий подъехал вовремя, встретил с табличкой. Рассказал по дороге немного о городе. Однозначно рекомендую.
  • А
    Антонина
    17 апреля 2024
    Трансфер «Аэропорт-Минск» на минивэне
    Всё было на «отлично»от ночной встречи в аэропорту!Это мнение пяти путешественников! До следующих встреч‼️
  • Д
    Дмитрий
    29 марта 2024
    Трансфер «Аэропорт-Минск» на минивэне
    пожалуй, лучшего перевозчика в Минске не найти! огромное спасибо за встречу в аэропорте, за прекрасное экскурсионное сопровождение во время поездки! Виталий, ещё раз вам спасибо)))
  • О
    Ольга
    22 октября 2023
    Трансфер «Аэропорт - Минск»
    Отлично встретили. С табличкой, машина ожидала на парковке. Добрались быстро и водитель привез нас по нашей просьбе к обмену валют. Дождался и провез уже к адресу. Спасибо за теплый прием. Рекомендую.
  • Р
    Ринат
    29 июля 2023
    Трансфер «Аэропорт - Минск»
    Благодарю за отличный трансфер! Своевременная встреча и комфортная поездка!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Трансфер из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Выгодный трансфер в Минске
  2. Трансфер «Аэропорт - Минск»
  3. Трансфер «Аэропорт-Минск» на минивэне
  4. Экскурсия по Минску с трансфером от/до аэропорта
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 4 экскурсии от 2 565 до 15 700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Закажите заранее трансфер из аэропорта Минска, вас встретят и довезут до вашего отеля в заранее назначенное время, это упростит задачу в поиске такси, а цена будет фиксированна и без сюрпризов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам