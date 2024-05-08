Е Екатерина Выгодный трансфер в Минске читать дальше сразу на связь, встретил, все объяснил, рассказал, а самое главное довез нас правдами и не правдами к нужному времени и мы успели на поезд! За это большое ему спасибо! автомобиль комфортный, чистый. Однозначно рекомендую Добрый день. Компания отработала замечательно, и все четко. Ни единой задержки, водитель, Артур, очень приятный и деликатный молодой человек, вышел

И Ирина Трансфер «Аэропорт-Минск» на минивэне Брали трансфер из аэропорта в Минск. Виталий подъехал вовремя, встретил с табличкой. Рассказал по дороге немного о городе. Однозначно рекомендую.

А Антонина Трансфер «Аэропорт-Минск» на минивэне Всё было на «отлично»от ночной встречи в аэропорту!Это мнение пяти путешественников! До следующих встреч‼️

Д Дмитрий Трансфер «Аэропорт-Минск» на минивэне пожалуй, лучшего перевозчика в Минске не найти! огромное спасибо за встречу в аэропорте, за прекрасное экскурсионное сопровождение во время поездки! Виталий, ещё раз вам спасибо)))

О Ольга Трансфер «Аэропорт - Минск» Отлично встретили. С табличкой, машина ожидала на парковке. Добрались быстро и водитель привез нас по нашей просьбе к обмену валют. Дождался и провез уже к адресу. Спасибо за теплый прием. Рекомендую.