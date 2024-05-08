1 чел.
По популярности
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Минске
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 03:00
10 июня в 00:00
3 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
Трансфер «Аэропорт - Минск»
Комфортабельные автомобили, профессиональные водители и качественный сервис
Начало: В аэропорту города Минска
Сегодня в 08:00
Завтра в 17:30
28502 565₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер «Аэропорт-Минск» на минивэне
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Минску с трансфером от/до аэропорта
Познакомиться с белорусской столицей в комфортном авто-пешеходном путешествии
Сегодня в 12:30
21 июня в 08:30
15 700₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина8 мая 2024Добрый день. Компания отработала замечательно, и все четко. Ни единой задержки, водитель, Артур, очень приятный и деликатный молодой человек, вышел
- ИИрина30 апреля 2024Брали трансфер из аэропорта в Минск. Виталий подъехал вовремя, встретил с табличкой. Рассказал по дороге немного о городе. Однозначно рекомендую.
- ААнтонина17 апреля 2024Всё было на «отлично»от ночной встречи в аэропорту!Это мнение пяти путешественников! До следующих встреч‼️
- ДДмитрий29 марта 2024пожалуй, лучшего перевозчика в Минске не найти! огромное спасибо за встречу в аэропорте, за прекрасное экскурсионное сопровождение во время поездки! Виталий, ещё раз вам спасибо)))
- ООльга22 октября 2023Отлично встретили. С табличкой, машина ожидала на парковке. Добрались быстро и водитель привез нас по нашей просьбе к обмену валют. Дождался и провез уже к адресу. Спасибо за теплый прием. Рекомендую.
- РРинат29 июля 2023Благодарю за отличный трансфер! Своевременная встреча и комфортная поездка!
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Трансфер из аэропорта»
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