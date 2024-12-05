скидка
10%
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт - Минск»
Начните своё путешествие в Минск с комфортом: трансфер из аэропорта на авто с опытным водителем, который встретит и поможет с багажом
Начало: В аэропорту города Минска
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
28502565₽ за всё до 4 чел.
1 час
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер «Аэропорт - Минск» на минивэне
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту
Сегодня в 10:00
3 мар в 08:00
8000₽ за всё до 8 чел.
1 час
Групповая
до 21 чел.
Трансфер в Минске
Быстро и с комфортом добраться из аэропорта в город или обратно
Начало: У аэропорта или в любой точке Минска
Сегодня в 03:15
Завтра в 00:00
3000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 декабря 2024Встретили вовремя, с комфортом доехала. Всё хорошо!
- ЮЮлия1 ноября 2024Все отлично! Водитель приехал вовремя. Очень обходительный и доброжелательный. Машина чистая. Вёл авто аккуратно. Спасибо!
- ЛЛеонова30 июля 2024Спасибо. Водитель Виталий нас уже ждал у выхода прилетевших, вещи донес сам. Проехали быстро, дал важную для нас информацию. В машине чисто.
- ИИрина30 апреля 2024Брали трансфер из аэропорта в Минск. Виталий подъехал вовремя, встретил с табличкой. Рассказал по дороге немного о городе. Однозначно рекомендую.
- ААнтонина17 апреля 2024Всё было на «отлично»от ночной встречи в аэропорту!Это мнение пяти путешественников! До следующих встреч‼️
- ДДмитрий29 марта 2024пожалуй, лучшего перевозчика в Минске не найти! огромное спасибо за встречу в аэропорте, за прекрасное экскурсионное сопровождение во время поездки! Виталий, ещё раз вам спасибо)))
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Из аэропорта»
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