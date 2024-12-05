Экскурсии из аэропорта Минска

Найдено 3 экскурсии в категории «Из аэропорта» в Минске, цены от 2565 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Трансфер «Аэропорт - Минск»
На машине
скидка
10%
6 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт - Минск»
Начните своё путешествие в Минск с комфортом: трансфер из аэропорта на авто с опытным водителем, который встретит и поможет с багажом
Начало: В аэропорту города Минска
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
28502565 за всё до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт - Минск» на минивэне
На машине
На микроавтобусе
4 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер «Аэропорт - Минск» на минивэне
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту
Сегодня в 10:00
3 мар в 08:00
8000 за всё до 8 чел.
Трансфер в Минске
На машине
1 час
Групповая
до 21 чел.
Трансфер в Минске
Быстро и с комфортом добраться из аэропорта в город или обратно
Начало: У аэропорта или в любой точке Минска
Сегодня в 03:15
Завтра в 00:00
3000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 декабря 2024
    Трансфер «Аэропорт - Минск»
    Встретили вовремя, с комфортом доехала. Всё хорошо!
  • Ю
    Юлия
    1 ноября 2024
    Трансфер «Аэропорт - Минск»
    Все отлично! Водитель приехал вовремя. Очень обходительный и доброжелательный. Машина чистая. Вёл авто аккуратно. Спасибо!
  • Л
    Леонова
    30 июля 2024
    Трансфер «Аэропорт - Минск»
    Спасибо. Водитель Виталий нас уже ждал у выхода прилетевших, вещи донес сам. Проехали быстро, дал важную для нас информацию. В машине чисто.
  • И
    Ирина
    30 апреля 2024
    Трансфер «Аэропорт - Минск» на минивэне
    Брали трансфер из аэропорта в Минск. Виталий подъехал вовремя, встретил с табличкой. Рассказал по дороге немного о городе. Однозначно рекомендую.
  • А
    Антонина
    17 апреля 2024
    Трансфер «Аэропорт - Минск» на минивэне
    Всё было на «отлично»от ночной встречи в аэропорту!Это мнение пяти путешественников! До следующих встреч‼️
  • Д
    Дмитрий
    29 марта 2024
    Трансфер «Аэропорт - Минск» на минивэне
    пожалуй, лучшего перевозчика в Минске не найти! огромное спасибо за встречу в аэропорте, за прекрасное экскурсионное сопровождение во время поездки! Виталий, ещё раз вам спасибо)))

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Из аэропорта»

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Сколько стоит экскурсия по Минску в марте 2025
Сейчас в Минске в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 2565 до 8000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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