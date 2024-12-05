Е Екатерина Трансфер «Аэропорт - Минск» Встретили вовремя, с комфортом доехала. Всё хорошо!

Ю Юлия Трансфер «Аэропорт - Минск» Все отлично! Водитель приехал вовремя. Очень обходительный и доброжелательный. Машина чистая. Вёл авто аккуратно. Спасибо!

Л Леонова Трансфер «Аэропорт - Минск» Спасибо. Водитель Виталий нас уже ждал у выхода прилетевших, вещи донес сам. Проехали быстро, дал важную для нас информацию. В машине чисто.

И Ирина Трансфер «Аэропорт - Минск» на минивэне Брали трансфер из аэропорта в Минск. Виталий подъехал вовремя, встретил с табличкой. Рассказал по дороге немного о городе. Однозначно рекомендую.

А Антонина Трансфер «Аэропорт - Минск» на минивэне Всё было на «отлично»от ночной встречи в аэропорту!Это мнение пяти путешественников! До следующих встреч‼️