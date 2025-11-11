Трансфер из Минска на автомобильный завод «БелАз» в Жодино и обратно

Белорусский автомобильный завод (Бел

АЗ) Бел

АЗ — место, где можно увидеть рождение знаменитых Гигантов на колесах.

Поднимитесь на самый большой самосвал в мире Бел

АЗ-75710, сделайте фото на фоне машин, размеры которых трудно представить, пока не окажешься рядом. Водитель доставит вас на автомобиле из Минска в Жодино на завод и обратно. На заводе вы сможете присоединиться к групповой экскурсии и увидеть процесс производства карьерных самосвалов, узнать об их истории и современных технологиях.

Записаться на экскурсию по заводу вам нужно самостоятельно по номеру телефона на официальном сайте Бел

АЗа. Без предварительный записи вас не пустят на территорию завода. Экскурсия длится 2 часа. Важная информация: