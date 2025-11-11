Мои заказы

Трансфер из Минска на автомобильный завод «БелАз» в Жодино и обратно

Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) — место, где можно увидеть рождение знаменитых Гигантов на колесах.

Поднимитесь на самый большой самосвал в мире БелАЗ-75710, сделайте фото на фоне машин, размеры которых трудно представить,
пока не окажешься рядом. Записаться на экскурсию по заводу вам нужно самостоятельно по номеру телефона на официальном сайте БелАЗа. Без предварительный записи вас не пустят на территорию завода. Экскурсия длится 2 часа.

Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Описание трансфер

  • Все автомобили оборудованы кондиционерами. В салоне есть Wi-Fi. В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды.
  • По запросу предоставим детское кресло или бустер.
  • Оплата оставшейся суммы — в белорусских рублях по курсу НБ РБ. Цену уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Входные билеты: 30 бел. руб. - взрослый, 20 бел. руб. - детский.
  • По желанию катание на карьерном самосвале - 90 бел. руб.
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес
Завершение: Минск, ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

