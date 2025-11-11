Трансфер из Минска на автомобильный завод «БелАз» в Жодино и обратно

Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) — место, где можно увидеть рождение знаменитых Гигантов на колесах.
Поднимитесь на самый большой самосвал в мире БелАЗ-75710, сделайте фото на фоне машин, размеры которых трудно представить,
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
АЗ-75710, сделайте фото на фоне машин, размеры которых трудно представить, пока не окажешься рядом. Водитель доставит вас на автомобиле из Минска в Жодино на завод и обратно. На заводе вы сможете присоединиться к групповой экскурсии и увидеть процесс производства карьерных самосвалов, узнать об их истории и современных технологиях.
Записаться на экскурсию по заводу вам нужно самостоятельно по номеру телефона на официальном сайте Бел
АЗа. Без предварительный записи вас не пустят на территорию завода. Экскурсия длится 2 часа. Важная информация:
- Все автомобили оборудованы кондиционерами. В салоне есть Wi-Fi. В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды.
- По запросу предоставим детское кресло или бустер.
- Оплата оставшейся суммы — в белорусских рублях по курсу НБ РБ. Цену уточняйте в переписке.
- Трансфер
- Входные билеты: 30 бел. руб. - взрослый, 20 бел. руб. - детский.
- По желанию катание на карьерном самосвале - 90 бел. руб.
- Личные расходы
Начало: Ваш адрес
Завершение: Минск, ваш адрес
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
