Юлия Прекрасно организованная поездка, всё понравилось, водитель подготовил нас-показал по дороге фильм, освежили свои знания по истории и узнали новое,ехали подготовленные, хотя место энергетически очень сложное для посещения, но это наша история! Рекомендую все там побывать! Спасибо организаторам!

А Анастасия Спасибо, Виталию за поездку и экскурсию! Очень доброжелательный, порядочный человек! Сервис супер: машина чистая, хорошая, водичка даже есть! Минусов нет, одни плюсы! Советую выбирать Виталия, а НЕ организованные групповые экскурсии! Во-первых выгоднее, во-вторых честнее и в третьих сервис лучше! 👍 (30.08.2025).

С Сергей Спасибо Виталию за экскурсию. Он не экскурсовод и не гид, он просто водитель. Но по дороге в Хатынь много интересного рассказал про Минск, показал в дороге ознакомительный фильм про Хатынь. И как бонусом свозил меня на курган Славы, за что ему огромная благодарность. Очень интересный собеседник и заботливый, для гостя у него в машине всегда есть бутылка воды. Рекомендую.

Е Екатерина Наша поездка в Хатынь прошла отлично! В комфорте и с приятным собеседником Виталием! Во время пути нам показали небольшой документальный фильм о Хатыни, ответили на все наши вопросы. Поэтому, можно сказать, что это не просто трансфер, а полноценная экскурсия! Спасибо огромное, Виталий, за организацию нашего путешествия!

Т Татьяна читать дальше показал местные достопримечательности, помог записаться на другую экскурсию и ответил на все наши многочисленные вопросы:) У него в автомобиле есть планшет, можно посмотреть историю места в которое направляетесь. Сервис отличный, точно по времени ожидал нас у нашего отеля, подстроился под все наши желания, дал ценные советы куда еще сходить и даже приготовил питьевую воду для каждого участника. РЕКОМЕНДУЮ СМЕЛО!!! Виталий сопровождал нас два дня: в Хатынь и Несвиж+Мир. Впечатления самые положительные! Большой профессионал, с ним в дороге спокойно и безопасно. Чудесный собеседник, рассказал нам по дороге интересные факты и

П Полина Большое спасибо Виталию за душевно организованную поездку. Тема очень непростая, тем ценнее его теплый прием. По дороге туда помимо рассказа предложил посмотреть документальный фильм, что добавило информации для более полного восприятия музея.

М Мария Просто великолепно! Мы получили рассказ про Минск, рассказ и даже фильм про Хатынь. Сервис на высоте! Вождение приятное и аккуратное, беседа приятная. Очень рады, что выбрали именно Виталия! Человек действительно любит свой город, свой край и свою работу! Спасибо огромное!