Мемориальный комплекс «Хатынь» - это место, где оживает история. В 60 километрах от Минска вас ждёт уникальная возможность погрузиться в события военных лет. Профессиональный водитель обеспечит комфортную поездку туда и
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание трансфер
Мемориальный комплекс «Хатынь» расположен в 60 километрах от Минска. Дорога до него займёт примерно 1 час. В самом комплексе вы проведёте 2 часа. Осмотрите экспонаты под открытым небом и музей из шести залов, погружающий посетителей в трагические события военных времен.
Организационные детали
- Мы поедем на авто Volkswagen Caravelle, Renault Trafic, Volkswagen Caddy Long, Mercedes Vito или аналогичных моделях. При необходимости предоставим детское кресло
- Экскурсионное обслуживание и билеты в комплекс «Хатынь» не входят в стоимость экскурсии
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 905 туристов
Вместе с профессиональной командой я организую трансферы по Беларуси. Мы работаем чётко, оперативно и с душой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
22 окт 2025
Прекрасно организованная поездка, всё понравилось, водитель подготовил нас-показал по дороге фильм, освежили свои знания по истории и узнали новое,ехали подготовленные, хотя место энергетически очень сложное для посещения, но это наша история! Рекомендую все там побывать! Спасибо организаторам!
А
Анастасия
31 авг 2025
Спасибо, Виталию за поездку и экскурсию! Очень доброжелательный, порядочный человек! Сервис супер: машина чистая, хорошая, водичка даже есть! Минусов нет, одни плюсы! Советую выбирать Виталия, а НЕ организованные групповые экскурсии! Во-первых выгоднее, во-вторых честнее и в третьих сервис лучше! 👍 (30.08.2025).
С
Сергей
19 авг 2025
Спасибо Виталию за экскурсию. Он не экскурсовод и не гид, он просто водитель. Но по дороге в Хатынь много интересного рассказал про Минск, показал в дороге ознакомительный фильм про Хатынь. И как бонусом свозил меня на курган Славы, за что ему огромная благодарность. Очень интересный собеседник и заботливый, для гостя у него в машине всегда есть бутылка воды. Рекомендую.
Е
Екатерина
19 июл 2025
Наша поездка в Хатынь прошла отлично! В комфорте и с приятным собеседником Виталием! Во время пути нам показали небольшой документальный фильм о Хатыни, ответили на все наши вопросы. Поэтому, можно сказать, что это не просто трансфер, а полноценная экскурсия! Спасибо огромное, Виталий, за организацию нашего путешествия!
Т
Татьяна
30 июн 2025
Виталий сопровождал нас два дня: в Хатынь и Несвиж+Мир. Впечатления самые положительные! Большой профессионал, с ним в дороге спокойно и безопасно. Чудесный собеседник, рассказал нам по дороге интересные факты и
П
Полина
20 июн 2025
Большое спасибо Виталию за душевно организованную поездку. Тема очень непростая, тем ценнее его теплый прием. По дороге туда помимо рассказа предложил посмотреть документальный фильм, что добавило информации для более полного восприятия музея.
М
Мария
10 апр 2025
Просто великолепно! Мы получили рассказ про Минск, рассказ и даже фильм про Хатынь. Сервис на высоте! Вождение приятное и аккуратное, беседа приятная. Очень рады, что выбрали именно Виталия! Человек действительно любит свой город, свой край и свою работу! Спасибо огромное!
Л
Любовь
18 фев 2025
Виталий вы супер, очень советую
