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🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Путешествие из Минска в Могилёв Посетить колоритный старинный город и узнать о связанных с ним мировых исторических событиях Начало: От места вашего проживания в Минске 27 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Любопытные окрестности Минска: гидропарк, Заславль, «Млын» Отправиться на поиски природы за пределы столицы и побывать в одном из древнейших городов на Руси Начало: Ул. Сторожовская 13 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 4 отзыва Музей Дудутки с профессиональным гидом Посетить этнографический музей под открытым небом и узнать о белорусской народной культуре Начало: Красный костел 13 750 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 20% скидка Квест 5 часов 10 отзывов Квест-экскурсия «Клад Наполеона на Березине» В увлекательном формате погрузиться в исторические события и отыскать трофеи, выполняя задания Начало: У ст. метро Уручье в Минске 13900 11 120 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Путешествие из Минска в парк «Сула» и село Рубежевичи: история и культура Погрузитесь в мир белорусской истории и культуры с экскурсией в парк «Сула» и село Рубежевичи. Интерактивное путешествие ждет вас 14 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 1 час 4 отзыва Трансфер «Аэропорт-Минск» на минивэне Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем Начало: В аэропорту 5 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 2 отзыва На западных рубежах «- экскурсия по системе оборонительных укреплений» Линия Сталина Увидеть грандиозный фортификационный ансамбль и изучить военные артефакты 15 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча Побывать сразу в трёх старинных замках и узнать их тайны Начало: В районе метро «Фрунзенская» 18 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Минск на авто Познакомиться с главными достопримечательностями города в комфортном формате Начало: У вашего отеля 12 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Обзорная автомобильная экскурсия «Минск - город-герой» Увидеть знаковые места и узнать о подвиге города в годы ВОВ 14 000 ₽ за всё до 6 чел.

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