БелАЗ — крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Наш профессиональный водитель доставит вас в город Жодино, где находится предприятие.
Вы сможете присоединиться к групповой экскурсии и осмотреть технику, после чего вас отвезут обратно в Минск.
Вы сможете присоединиться к групповой экскурсии и осмотреть технику, после чего вас отвезут обратно в Минск.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание трансфер
Мы встретим вас в Минске и отвезём на БелАЗ. Дорога в одну сторону займёт примерно час.
Рекомендуем заранее самостоятельно записаться на групповую экскурсию, которую проводят сотрудники завода. Вы узнаете об истории промышленного предприятия, увидите линии по созданию машин, а также сможете прокатиться в кабине самосвала-гиганта. В самой большой модели 91000 деталей, грузоподъёмность крупнейшего самосвала — 450 тонн… Достижения БелАЗа и масштаб производства вы оцените вживую и, уверены, не останетесь равнодушными.
Организационные детали
- Важно: запись на посещение комплекса производится самостоятельно по номеру на официальном сайте БелАЗа. Пожалуйста, планируйте посещение завода заранее, без записи на территорию не пропустят
- Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле. С вами будет профессиональный водитель из нашей команды
- Трансфер можно организовать для большего количества человек — до 7. Доплата за более вместительный транспорт — 120 бел. руб. Детали уточняйте в переписке
- Дополнительные расходы: входные билеты — 30 бел. руб. за взрослого, 20 бел. руб. за ребёнка (до 14 лет)
- Доплата за трансфер — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Минске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 56778 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собойЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
4 ноя 2025
Все прошло четко. Встретились в точно назначенное время. Кроме трансфера получили мини-экскурсию по Минску и окрестностям. После экскурсии на Белаз, нас доставили в точку, в которую мы попросили. Спасибо!
Владислав
16 авг 2025
Всё прошло отлично. По договорённости встретили на вокзале, комфортно и быстро доставили на завод БелАЗ. Дождались после экскурсии доставили до оговорено го места проживания. Водитель очень вежливый и приятный в общении человек. Большое спасибо.
М
Мария
3 июл 2025
Хорошо организованный трансфер, заранее вышли на связь для получения информации по адресу и сообщили номер а/м. Аккуратное вождение. По окончанию экскурсии без задержек нас довезли до нужного места в Минске.
Анастасия
18 мая 2025
Забрали и доставили вовремя, все прошло отлично. В процессе подготовки поездки нужно было поменять дату и вреся, все без проблем согласовали. Отдельное спасибо Виталию, который нас вез, за интересную беседу.
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
С комфортом добраться до важных исторических достопримечательностей и вернуться в Минск
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
12 000 ₽
17 142 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Групповая экскурсия на легендарный завод БелАЗ из Минска
Узнать о создании машин-гигантов и сделать эффектные фото с этими символами Беларуси
Начало: На площади Свободы
Завтра в 14:00
11 ноя в 15:00
3390 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер Минск - Хатынь
Путешествие в «Хатынь» - это возможность прикоснуться к истории. Наш водитель доставит вас с комфортом, а затем вернёт обратно в Минск
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
12 000 ₽ за всё до 8 чел.