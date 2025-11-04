БелАЗ — крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Наш профессиональный водитель доставит вас в город Жодино, где находится предприятие. Вы сможете присоединиться к групповой экскурсии и осмотреть технику, после чего вас отвезут обратно в Минск.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Мы встретим вас в Минске и отвезём на БелАЗ. Дорога в одну сторону займёт примерно час.

Рекомендуем заранее самостоятельно записаться на групповую экскурсию, которую проводят сотрудники завода. Вы узнаете об истории промышленного предприятия, увидите линии по созданию машин, а также сможете прокатиться в кабине самосвала-гиганта. В самой большой модели 91000 деталей, грузоподъёмность крупнейшего самосвала — 450 тонн… Достижения БелАЗа и масштаб производства вы оцените вживую и, уверены, не останетесь равнодушными.

Организационные детали