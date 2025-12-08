Отправьтесь в незабываемое путешествие в Лидский замок и Гродно, где вас ждут исторические достопримечательности, такие как Гродненский замок и Коложская церковь.
Наш профессиональный водитель проведет вас по маршруту, поделится интересными фактами и предложит лучшие места для обеда.
Описание трансферПутешествие в Лидский замок и Гродно: Удобный трансфер с профессиональными водителями Мы организуем для вас увлекательное путешествие в Лидский замок и город Гродно, известный своими историческими памятниками, такими как Гродненский замок и Коложская церковь. Вас встретит наш профессиональный водитель, который будет сопровождать вас на протяжении всего маршрута. Во время поездки вы сможете насладиться комфортом и сделать остановки для фотографий или отдыха по вашему желанию. По прибытии в Гродно вы сможете исследовать Гродненский замок, который впечатляет своей архитектурой и историей, а также посетить Коложскую церковь, одну из старейших в Беларуси. После увлекательных прогулок по городу мы предложим вам отличные заведения для обеда, где вы сможете попробовать местные блюда. В завершение дня наш водитель вернет вас обратно в Минск, оставив яркие впечатления от путешествия. Важная информация:
- Мы заберём вас из любой точки Минска и привезём обратно.
- Поездка проходит на автомобиле Skoda Octavia либо Mercedes Vito.
- Все авто оборудованы кондиционерами, предоставляются прохладительные напитки.
- По запросу организуем поездку для групп от 5 до 20 человек — детали в переписке.
С понедельника по пятницу с 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лидский замок
- Гродненский замок
- Коложская церковь
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Минск
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по пятницу с 8:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
