Трансфер из Минска в Гродно и Лидский замок

Увлекательное путешествие из Минска в Гродно с остановкой в Лидском замке. Профессиональные водители обеспечат комфорт и безопасность на всём пути
Индивидуальный трансфер из Минска в Гродно и Лидский замок предлагает удобное путешествие с опытными водителями.

В Лиде можно посетить древний замок, а в Гродно увидеть знаменитый Гродненский замок и Коложскую церковь. Поездка проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционерами и прохладительными напитками. Водители предложат лучшие места для обеда и вернут вас обратно в Минск
4.4
5 отзывов

6 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортное путешествие
  • 🏰 Посещение Лидского замка
  • 🏙️ Исследование Гродно
  • 🍽️ Рекомендации по обеду
  • 🕒 Гибкий график
  • 👨‍✈️ Профессиональные водители
Что можно увидеть

  • Лидский замок
  • Гродненский замок
  • Коложская церковь

Описание трансфер

Обратите внимание: эта трансфер, услуги гида не предусмотрены.

Дорога от Минска до Гродно займёт 4 часа (с учётом заезда в Лидский замок). В течение всего маршрута будем проезжать живописные места и любоваться природой Беларуси.

В городе Лида, где вы посетите древний замок, пробудем 1–1,5 часа

Затем отправимся в Гродно, которому более 1000 лет. У вас будет 3–4 часа для его изучения. Наш водитель порекомендует, какие исторические и гастрономические места стоит там посетить.

Обратная дорога в Минск займёт 3 часа.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из любой точки Минска и привезём обратно
  • Поездка проходит на автомобиле Skoda Octavia либо Mercedes Vito. Все авто оборудованы кондиционерами, предоставляются прохладительные напитки
  • По запросу организуем поездку для групп от 5 до 20 человек — детали в переписке
  • С вами будет опытный водитель из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из любой точки Минска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 260 туристов
Меня зовут Александр. Я — индивидуальный предприниматель с официальной лицензией на пассажирские перевозки. Работаю по всей территории Беларуси, а также за её пределами. Специализируюсь на организации экскурсий, трансферов и междугородних
поездок. В наличии полный пакет необходимых документов: лицензия, страховки для пассажиров и транспорта, технический осмотр. Перевозки осуществляются на удобном и комфортном авто. В салоне — кондиционер, микрофон для экскурсионного сопровождения и вместительное багажное отделение. Чистота, комфорт и безопасность — обязательные условия каждой поездки. Работаю как с частными клиентами, так и с туристическими агентствами.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
1
О
Ольга
25 окт 2025
Все было отлично!
И
Ирина
20 сен 2025
Поездка в Гродно заняла около трех часов в одну сторону. Нас вез очень приятный в общении молодой человек, Арсений. Вел машину очень аккуратно. Ехали в основном по платной дороге, машин
было мало. В городе посетили Старый замок, затем погуляли по городу посмотрели соборы и улицы. По нашей просьбе нас привезли еще в часть города куда мы не дошли пешком, далее поехали в Лидский замок. Дорога до Лидского замка занимает полтора часа, это как раз половина пути до Минска. Поездка прошла очень хорошо. Спасибо.

Ю
Юлия
19 авг 2025
Вежливый и любезный Александр, чистая аккуратная машина, не торопил с осмотром достопримечательностей, ходили в своём темпе. Казалось бы все хорошо, но на трассе на скорости 120-140 км\час водитель постоянно был
в переписке в телефоне, читал, отправлял сообщения, т. е. неизбежно отвлекался от дороги. Когда я спросила, что там такого срочного, он сказал, что сейчас высокий сезон, очень много заказов и вообще вы не переживайте. Как можно не переживать на такой скорости, когда водитель смотрит в телефон, а не на дорогу? Я лично доехала в большом напряжении. В городе просто вышла бы из такой машины, но на трассе в глубине Гродненской области это было невозможно.

Александр
Александр
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв, с водителем будет проведена беседа
И
Илья
13 авг 2025
Всё понравилось. Гид был пунктуален, аккуратен в вождении. Учёл наше пожелание начать осмотр города с частного музея Арсенала, где нам повезло встретить его создателя. Гид предложил удачный маршрут осмотра города,
предоставил удобную карту с обозначенными достопримечательностями. После прогулки забрал нас в удобном для нас месте. На обратном пути заехали в Лиду и удачно попали на экскурсию в Лидский замок. Все удобно, это нужный формат для нашей семьи.

Л
Лариса
6 июл 2025
У нас был трансфер из Минска в Гродно. По времени, как было заранее указано, нас встретили на жд вокзале, помогли с багажом, проводили к машине. Поездка была комфортной, водитель внимателен, машина удобная и чистая! Нам все понравилось! Рекомендую

