Индивидуальный трансфер из Минска в Гродно и Лидский замок предлагает удобное путешествие с опытными водителями.
В Лиде можно посетить древний замок, а в Гродно увидеть знаменитый Гродненский замок и Коложскую церковь. Поездка проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционерами и прохладительными напитками. Водители предложат лучшие места для обеда и вернут вас обратно в Минск
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортное путешествие
- 🏰 Посещение Лидского замка
- 🏙️ Исследование Гродно
- 🍽️ Рекомендации по обеду
- 🕒 Гибкий график
- 👨✈️ Профессиональные водители
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Лидский замок
- Гродненский замок
- Коложская церковь
Описание трансфер
Обратите внимание: эта трансфер, услуги гида не предусмотрены.
Дорога от Минска до Гродно займёт 4 часа (с учётом заезда в Лидский замок). В течение всего маршрута будем проезжать живописные места и любоваться природой Беларуси.
В городе Лида, где вы посетите древний замок, пробудем 1–1,5 часа
Затем отправимся в Гродно, которому более 1000 лет. У вас будет 3–4 часа для его изучения. Наш водитель порекомендует, какие исторические и гастрономические места стоит там посетить.
Обратная дорога в Минск займёт 3 часа.
Организационные детали
- Мы заберём вас из любой точки Минска и привезём обратно
- Поездка проходит на автомобиле Skoda Octavia либо Mercedes Vito. Все авто оборудованы кондиционерами, предоставляются прохладительные напитки
- По запросу организуем поездку для групп от 5 до 20 человек — детали в переписке
- С вами будет опытный водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из любой точки Минска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 260 туристов
Меня зовут Александр. Я — индивидуальный предприниматель с официальной лицензией на пассажирские перевозки. Работаю по всей территории Беларуси, а также за её пределами. Специализируюсь на организации экскурсий, трансферов и междугородних
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
25 окт 2025
Все было отлично!
И
Ирина
20 сен 2025
Поездка в Гродно заняла около трех часов в одну сторону. Нас вез очень приятный в общении молодой человек, Арсений. Вел машину очень аккуратно. Ехали в основном по платной дороге, машин
Ю
Юлия
19 авг 2025
Вежливый и любезный Александр, чистая аккуратная машина, не торопил с осмотром достопримечательностей, ходили в своём темпе. Казалось бы все хорошо, но на трассе на скорости 120-140 км\час водитель постоянно был
Александр
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв, с водителем будет проведена беседа
И
Илья
13 авг 2025
Всё понравилось. Гид был пунктуален, аккуратен в вождении. Учёл наше пожелание начать осмотр города с частного музея Арсенала, где нам повезло встретить его создателя. Гид предложил удачный маршрут осмотра города,
Л
Лариса
6 июл 2025
У нас был трансфер из Минска в Гродно. По времени, как было заранее указано, нас встретили на жд вокзале, помогли с багажом, проводили к машине. Поездка была комфортной, водитель внимателен, машина удобная и чистая! Нам все понравилось! Рекомендую
Входит в следующие категории Минска
