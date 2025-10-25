Индивидуальный трансфер из Минска в Гродно и Лидский замок предлагает удобное путешествие с опытными водителями. В Лиде можно посетить древний замок, а в Гродно увидеть знаменитый Гродненский замок и Коложскую церковь. Поездка проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционерами и прохладительными напитками. Водители предложат лучшие места для обеда и вернут вас обратно в Минск

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Обратите внимание: эта трансфер, услуги гида не предусмотрены.

Дорога от Минска до Гродно займёт 4 часа (с учётом заезда в Лидский замок). В течение всего маршрута будем проезжать живописные места и любоваться природой Беларуси.

В городе Лида, где вы посетите древний замок, пробудем 1–1,5 часа

Затем отправимся в Гродно, которому более 1000 лет. У вас будет 3–4 часа для его изучения. Наш водитель порекомендует, какие исторические и гастрономические места стоит там посетить.

Обратная дорога в Минск займёт 3 часа.

Организационные детали