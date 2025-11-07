Трансфер из Минска в Гродно с заездом в Лидский замок - это уникальная возможность посетить исторические места Беларуси. Путешественники смогут увидеть старинные замки, изящные костёлы и древние церкви. Поездка проходит на комфортном автомобиле, что обеспечивает удобство и безопасность. Водитель заботится о маршруте, а вы наслаждаетесь видами и атмосферой. Идеально для тех, кто ценит комфорт и хочет провести время с пользой
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортная поездка
- 🏰 Посещение Лидского замка
- ⛪ Уникальные исторические места
- 🌄 Прекрасные пейзажи
- 🕍 Незабываемые впечатления
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Что можно увидеть
- Пожарная каланча
- Борисоглебская церковь
- Большая хоральная синагога
- Покровский собор
- Фарный костёл Святого Франциска Ксаверия
- Старый замок в Гродно
- Новый замок
- Лидский замок
Описание трансфер
Дорога из Минска до Гродно займёт около 3 часов. Из Гродно в Лиду — 1 час 30 минут. По пути вы полюбуетесь белорусскими пейзажами.
В Гродно сможете увидеть:
- Пожарную каланчу — каждый день ровно в полдень с неё звучит мелодия «Беловежская пуща»
- Борисоглебскую (Коложскую) церковь 12 века — редкий уцелевший памятник домонгольской архитектуры. Особое внимание — оригинальной кладке и акустике
- Большую хоральную синагогу, действующую с 16 века
- Покровский собор — храм в стиле барокко с роскошными фресками и древними иконами
- Фарный костёл Святого Франциска Ксаверия — выдающийся барочный собор 18 века со старинным органом и самым большим алтарём в Беларуси
- Старый замок в Гродно — крепость 11 века постройки, сохранившую оборонительные стены и элементы королевской резиденции
- Новый замок — резиденцию короля Речи Посполитой, построенную в 18 веке напротив Старого замка
Также в поездке вы сможете посетить Лидский замок — один из первых каменных замков Великого княжества Литовского, построенный по приказу князя Гедимина в 1323 году.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Mercedes E-класс или аналогичной модели. В салоне есть питьевая вода
- За дополнительную плату можем организовать экскурсию с гидом в Гродно. Детали обсудим в переписке
- Возможно организовать трансфер для большего количества человек (до 8). Подробности уточняйте в переписке
- Оплата оставшейся суммы в белорусских рублях по курсу НБ РБ
- В поездке вас буду сопровождать я или другой водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 210 туристов
Я представляю команду опытных водителей, знающих город как свои пять пальцев. Довезём вас в целости и сохранности из любой точки Минска в любую точку Республики Беларусь.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Елена
7 ноя 2025
Поездка в Гродно нам очень понравилась, машина была у места нашего проживания четко ко времени, водитель Анатолий был общительный и культурный, поездка прошла в комфортном режиме, где нужно останавливались. Гродно
Е
Елена
1 ноя 2025
Всё очень понравилось. Время согласовали. Водитель опытный, доброжелательный. Машина комфор ная. Ехали спокойно. Успели посмотреть все намеченные достопримечательности. Есть возможность по дороге останавливаться. Данная услуга подойдет тем, кто любит путешествия с комфортом.
Ольга
26 окт 2025
Большое спасибо Дмитрию за комфортный трансфер до Гродно и обратно (а также за выбор замечательного экскурсовода в городе). Мы за один день успели посмотреть Гродно и Лидский замок, узнать много интересного и сделать замечательные фотографии. Несмотря на длительность поездки, она оказалась очень интересной. Всем рекомендую!
Н
Наталья
15 окт 2025
Спасибо Дмитрию за профессиональную, комфортную и интересную поездку! Только положительные эмоции! Пунктуальность, отзывчивость и доброжелательность на высоте! Надеемся на дальнейшие поездки!
Анна
8 сен 2025
Очень понравилось! Комфортный автомобиль. Дмитрий организовал для нас экскурсию в Гродно. Было и свободное время погулять по городу. На обратном пути заехали в Лидский замок. Час гуляли по замку самостоятельно. Забрал от дома и привёз к дому. Рекомендую всем, кто не хочет ехать на автобусе с большой группой туристов.
Е
Елена
31 авг 2025
Огромное спасибо! За проведенную экскурсию Дмитрию. Мы ездили семьей. Нам очень понравилось. Очень комфортно, спокойно. Советую пользоваться таким трансфером на экскурсии.
З
Заррина
15 авг 2025
Спасибо большое Дмитрию за организацию поездки. Машина комфортная, как и было обещано в машине была вода. Доехали с комфортом и очень быстро. Во время поездки Дмитрий отвечал на наши вопросы. Ещё раз большое спасибо!
Ольга
13 авг 2025
Поездка прошла замечательно. Гродно прекрасный город.
Спасибо Дмитрию за организацию поездки и водителю Дмитрию комфортную поездку.
Д
Дарья
13 авг 2025
Организатор до экскурсии всегда был на связи, если были вопросы отвечал оперативно. В день экскурсии машина была подана вовремя. Машина комфортная, как собственно и дорога до места назначения (красивые пейзажи
А
Анна
11 авг 2025
Очень все мобильно. Помогли с гидом, рассказали про повседневную жизнь в Минске
Арина
7 авг 2025
Поездка с Дмитрием нам очень понравилась! Пунктуальный, ответственный, за несколько дней написал, познакомился, потом напоминал о поездке.
Отличный водитель, интеллектуал, чувство юмора на высоте.
Автомобиль комфортный, быстрый, надёжный.
В Лиде гуляли около часа.
В
Л
Лилия
2 авг 2025
Поездка прошла очень комфортно. Спасибо большое!
Илья
23 июл 2025
Все прошло отлично. Водитель профессионал, довез быстро и с комфортом. Рекомендую!
Т
Татьяна
20 июн 2025
Рекомендую трансфер. Комфортабельная машина, чистая. Маршрут не утомительный. Дмитрий очень хорошо ведет машину, дает путевую информацию, учитывает пожелания клиентов.
Ирина
11 мая 2025
Спасибо большое Дмитрию за поездку! Машина чистая и удобная, вождение комфортное и безопасное, Дмитрий прекрасный собеседник, при этом не навязчивый. Помог нам организовать гида в Гродно, с удовольствием погуляли по городу, узнали много интересного. Нас никто не торопил, мы ходили в своём режиме. Поездкой остались очень довольны, в следующий визит будем ещё обращаться.
