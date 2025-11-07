Трансфер из Минска в Гродно с заездом в Лидский замок - это уникальная возможность посетить исторические места Беларуси. Путешественники смогут увидеть старинные замки, изящные костёлы и древние церкви. Поездка проходит на комфортном автомобиле, что обеспечивает удобство и безопасность. Водитель заботится о маршруте, а вы наслаждаетесь видами и атмосферой. Идеально для тех, кто ценит комфорт и хочет провести время с пользой

Описание трансфер

Дорога из Минска до Гродно займёт около 3 часов. Из Гродно в Лиду — 1 час 30 минут. По пути вы полюбуетесь белорусскими пейзажами.

В Гродно сможете увидеть:

Пожарную каланчу — каждый день ровно в полдень с неё звучит мелодия «Беловежская пуща»

Борисоглебскую (Коложскую) церковь 12 века — редкий уцелевший памятник домонгольской архитектуры. Особое внимание — оригинальной кладке и акустике

Большую хоральную синагогу, действующую с 16 века

Покровский собор — храм в стиле барокко с роскошными фресками и древними иконами

Фарный костёл Святого Франциска Ксаверия — выдающийся барочный собор 18 века со старинным органом и самым большим алтарём в Беларуси

Старый замок в Гродно — крепость 11 века постройки, сохранившую оборонительные стены и элементы королевской резиденции

Новый замок — резиденцию короля Речи Посполитой, построенную в 18 веке напротив Старого замка

Также в поездке вы сможете посетить Лидский замок — один из первых каменных замков Великого княжества Литовского, построенный по приказу князя Гедимина в 1323 году.

Организационные детали