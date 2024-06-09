Предлагаем вам познакомиться с западной Беларусью — посетить Лидский замок и город Гродно, где находятся Гродненский замок и Коложская церковь. Обратите внимание: это не экскурсия с гидом. В поездке с вами будет профессиональный водитель. Он бережно доставит вас по маршруту и подождёт, пока вы осмотрите все места и пообедаете. А потом отвезёт вас обратно в Минск.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание трансфер
Что вас ожидает
- Путь будет пролегать по живописной трассе М6.
- В дороге вы насладитесь красивыми природными пейзажами белорусской провинции.
- Трасса будет огибать города Раков, Воложин, Ивье, Щучин, Скидель. Также на пути встретится Налибоцкая пуща — один из крупнейших лесных массивов Беларуси.
- Мы заедем в Лиду, где вы сможете прогуляться по городу и посетить Лидский замок — историческую крепость 14 века.
- Затем отправимся в Гродно — один из старейших городов Беларуси, возраст которого более 1000 лет. Здесь можно осмотреть Гродненский замок и Коложскую церковь — памятник православного зодчества 12 века.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер и услуги водителя.
- Поездка пройдёт на минивэне Renault Trafic, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Crafter, Volkswagen Caddy Long, Mercedes-Benz Sprinter, Hyundai H1 или аналогичном.
- Все автомобили оборудованы кондиционерами. В салоне есть Wi-Fi. По запросу предоставим детское кресло или бустер.
- Оплата оставшейся суммы — в белорусских рублях по курсу НБ РБ.
- Маршрут можно изменить по вашему желанию. Также заберём вас из аэропорта или отвезём туда после поездки. Цену уточняйте в переписке.
- По запросу организуем поездку для группы более 8 человек.
- В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 60 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Виталий, вместе с профессиональной командой я организую трансферы по Беларуси. Мы работаем чётко, оперативно и с душой.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минска
Похожие экскурсии из Минска
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Комфортный трансфер к Мирскому и Несвижскому замкам из Минска
Посетите два самых известных замка Беларуси с комфортом. Удобный трансфер из Минска, время на осмотр достопримечательностей и возвращение обратно
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110409 936₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Из Минска - к костёлам западной Беларуси
Путешествие из Минска к костёлам западной Беларуси. В группе до 20 человек вы посетите усадьбу Огинского, костёлы в Сморгони, Солах и Гервятах
Начало: На площади Свободы
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 195₽ за человека
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Минске
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Сегодня в 16:00
Завтра в 00:00
3 000₽ за всё до 3 чел.